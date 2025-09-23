Suojaa myös perheen pienimmät influenssalta: influenssarokotus on maksuton alle 7-vuotiaille
Pikkulapset ovat erityisen alttiita influenssalle. He sairastavat sitä muita ikäryhmiä useammin ja toimivat usein oireettomina tartunnankantajina. Onkin tärkeää suojata myös perheen pienimmät influenssalta: alle 7-vuotiaat saavat influenssarokotuksen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.
Miksi juuri pienimmät tarvitsevat erityistä suojaa?
Pikkulapset ovat alttiita sairastumaan influenssaan, minkä lisäksi he toimivat usein oireettomina tartunnankantajina, eli levittävät influenssaa eteenpäin perheessä ja lähipiirissä.
– Pienet lapset ovat myös alttiita influenssan jälkitaudeille, kuten korvatulehduksille ja keuhkokuumeelle. Influenssa voi johtaa sairaalahoitoon, ja se on pienillä lapsilla yksi yleisimmistä kuumekouristusten laukaisijoista, kertoo Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Hiljanen.
Pienten lasten influenssarokotus kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan
Pienten lasten influenssarokotus ei ole mikään ylimääräinen rokote, vaan alle 7-vuotiailla se kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan. Influenssarokote kuuluukin ottaa joka vuosi.
– Influenssarokotus on tärkeä kaikille pienille lapsille riippumatta siitä, onko lapsi päivähoidossa vai ei. Rokottaminen vähentää jälkitauteja, lääkärikäyntejä, antibioottihoitoja sekä sairaalahoitoja, Hiljanen kertoo.
Influenssarokotteen ottaminen lapselle onkin helppo ja turvallinen tapa välttyä ikävältä taudilta ja suojata samalla koko perhettä tartunnalta. Terveenä pysyminen helpottaa myös vanhempien elämää: perheen pysyessä terveenä välttyy itsekin pitkiltä poissaoloilta töistä.
Rokotusajat alle kouluikäisille
Alle kouluikäiset (6 kk – 6-vuotiaat) saavat influenssarokotteen neuvolassa, jos tarkastus osuu syystalvelle. Muussa tapauksessa aika varataan kausirokotuspisteelle joko digiajanvarauksen kautta tai puhelimitse: keusote.fi/rokotuspalvelut
Influenssarokote annetaan 2–6-vuotiaille nenäsumutteena ja sitä pienemmille pistoksena 6 kuukauden iästä lähtien.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula Hiljanen, tartuntataudeista vastaava lääkäri
p. 050 4970 989
paula.hiljanen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
