Suojaa myös perheen pienimmät influenssalta: influenssarokotus on maksuton alle 7-vuotiaille

Yhdessä kohti parempaa arkea – Keusote palkitsi henkilöstöä vuoden 2025 kehittämisteoista 22.9.2025 11:59:40 EEST | Tiedote

Keusoten henkilöstö teki jälleen näkyväksi sen, kuinka paljon arjen työssä syntyy kehittämistä, innovaatioita ja hyviä käytäntöjä. Syyskuussa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa nostettiin esiin vuoden parhaat laatu- ja innovaatioteot sekä asiakas- ja potilasturvallisuusteko.