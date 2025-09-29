Vapaaehtoistyöstä syntyy vertaissuhde, joka hyödyttää molempia osapuolia
TtM Irma Äyräväisen väitöstutkimus tarkastelee kotona asuvien iäkkäiden ja heitä auttavien eläkeikäisten vapaaehtoisten välistä suhdetta. Tutkimuksessa vapaaehtoiset ulkoilivat iäkkäiden kanssa kerran viikossa kolmen kuukauden ajan. Tulokset osoittavat, että suhde koettiin vastavuoroisena vertaissuhteena, ei yksipuolisena auttamisena. Julkaistu 24.9.2025
Elinajanodotteen kasvaessa yhä useampi elää pitkään kotona, mutta osa iäkkäistä ei pääse tai uskalla lähteä ulos yksin. Samaan aikaan monet eläkkeelle jäävät ovat hyväkuntoisia ja etsivät mielekästä tekemistä. Tutkimus tuo esiin, miten vapaaehtoistyö voi yhdistää nämä kaksi ryhmää tavalla, joka tukee molempien hyvinvointia.
Neljä ulottuvuutta vastavuoroisessa suhteessa
Tutkimuksessa tunnistettiin neljä keskeistä ulottuvuutta, jotka rakentavat vastavuoroista vertaissuhdetta:
- Vanhenemiseen oppiminen: Osallistujat kokivat antavansa esimerkkiä vanhenemisesta, ja vapaaehtoiset saivat virikkeitä oman ikääntymisensä pohtimiseen.
- Arvostava ystävyys: Yhteistoiminta koettiin merkityksellisenä ja molemminpuolisesti arvostettuna.
- Vastavuoroinen arjen avartuminen: Osallistujat kokivat elämänpiirinsä laajenevan ja mielialansa kohenevan, vapaaehtoiset puolestaan saivat uutta sisältöä arkeensa.
- Hienovarainen avun tarpeeseen vastaaminen: Auttaminen tapahtui tasavertaisesti, kuunnellen ja yhdessä toimien.
Uutta ymmärrystä vapaaehtoistyön kehittämiseen
Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että lähtökohtaisesti epäsymmetrinen auttamissuhde voi kehittyä tasavertaiseksi ja merkitykselliseksi vertaissuhteeksi. Tämän ymmärtäminen ja huomioiminen vapaaehtoisten koulutuksessa voi tukea molempien osapuolten aktiivista ja itsenäistä vanhenemista sekä lisätä toiminnan koettua merkityksellisyyttä.
Äyräväisen väitöskirjan ”Vastavuoroinen vertaissuhde vapaaehtoistyössä. Ulkoliikuntaohjelman iäkkäiden osallistujien ja vapaaehtoistyöntekijöiden kokemana” tarkastustilaisuus pidetään 3.10.2025 Vanhassa juhlasalissa S212 alkaen klo 12.00. Vastaväittäjänä toimii dosentti Jari Pirhonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto) Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa.
Väitöskirja on luettavissa verkossa tästä linkistä.
Lisätietoja:
Irma Äyräväinen
irma.ayravainen@gmail.com , puh. 040 7081427
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
