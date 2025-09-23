Fingrid varmistaa siirtokapasiteettia sähkönkulutuksen kasvulle ja uusille teollisille investoinneille - sähkövarastojen liityntärajoitusta jatketaan Etelä-Suomessa

Fingrid tiedotti viime talvena, että uutta sähkön kulutusta ja sähkövarastoja ei voida liittää etelän kulutuspainotteiselle alueelle ennen vuoden 2027 alkua. Nyt rajoitusta jatketaan sähkövarastojen osalta, kunnes uusi eteläisen Suomen liityntäkapasiteettia kasvattava kantaverkkoyhteys Hikiä-Toivila valmistuu vuonna 2029. Näin varmistetaan, että liityntäkapasiteettia riittää kotitalouksien, palvelusektorin ja teollisuuden sähkönkulutuksen kasvulle sekä talouskasvua luoville uusille teollisille investoinneille.

Fingrid selvittää uusia keinoja, kuten joustavia liityntöjä, joilla sähkövarastojen liittäminen eteläiseen Suomeen mahdollistuisi nyt ilmoitettua aiemmin.

Sähkövarastot ovat tärkeä osa tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Varastojen merkitys sähkön tuotantovaihtelujen tasaajana sekä esimerkiksi reservimarkkinoilla on tulevaisuudessa keskeinen. Sähkövaraston maantieteellisellä sijainnilla on vähäinen merkitys sen kaupallisen toiminnan kannalta, sillä Suomessa on yhtenäinen sähkökaupan hinta-alue. Fingridillä on vielä vapaana useita tuhansia megawatteja kantaverkon liityntäkapasiteettia sähkövarastoille etenkin Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa, joissa sähkövarastoliityntä voidaan toteuttaa nopeassakin aikataulussa.

Sähkövarastojen rakentamiseen Suomessa kohdistuu ennennäkemätön kiinnostus. Sähkövarastojen liityntäkyselyjä kantaverkkoon on tällä hetkellä yli 30 000 megawatin edestä. Tämä on noin kaksinkertainen määrä verrattuna Suomen kaikkien aikojen sähkön huippukulutukseen. Fingrid on jo tehnyt liittymissopimuksia sähkövarastoista kantaverkkoon noin 1 800 megawatin edestä, minkä lisäksi merkittäviä määriä sähkövarastoliityntöjä on sovittu jakeluverkkoihin.

Käytännössä sähkövarasto on sähköverkon kannalta sekä kulutusta että tuotantoa, ja se varaa sähköverkon liityntäkapasiteettia sekä kulutus- että tuotantotehonsa verran. Lisäksi sen käyttöä on vaikea ennakoida. Ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi kaikista yli 5 megawatin sähkövarastohankkeista tulee tehdä Fingridille liittymissopimustiedustelu koko Suomen alueella. Liittymissopimustiedustelujen perusteella Fingrid arvioi liittymispistekohtaisesti sähkövarastoille osoitettavan enimmäiskapasiteetin. Näin varmistetaan paikallisen sähkönkulutuksen ja tuotannon kasvuedellytyksiä.

