Fingrid varmistaa siirtokapasiteettia sähkönkulutuksen kasvulle ja uusille teollisille investoinneille - sähkövarastojen liityntärajoitusta jatketaan Etelä-Suomessa
Kantaverkon liittymiskapasiteetista on lähivuosina niukkuutta eteläisessä Suomessa. Fingridin tavoitteena on varmistaa, että liittymiskapasiteettia riittää kotitalouksien, palvelusektorin ja teollisuuden sähkönkulutuksen kasvulle sekä talouskasvua luoville uusille teollisille investoinneille. Tämän vuoksi Fingrid jatkaa uusien sähkövarastojen liityntärajoitusta Etelä-Suomessa vuoteen 2029 saakka. Sähkövarastojen kaupallisen toiminnan kannalta sijainnilla on vähäinen merkitys, ja sähkövarastoille on tarjolla runsaasti liityntämahdollisuuksia muualla Suomessa.
Fingrid tiedotti viime talvena, että uutta sähkön kulutusta ja sähkövarastoja ei voida liittää etelän kulutuspainotteiselle alueelle ennen vuoden 2027 alkua. Nyt rajoitusta jatketaan sähkövarastojen osalta, kunnes uusi eteläisen Suomen liityntäkapasiteettia kasvattava kantaverkkoyhteys Hikiä-Toivila valmistuu vuonna 2029. Näin varmistetaan, että liityntäkapasiteettia riittää kotitalouksien, palvelusektorin ja teollisuuden sähkönkulutuksen kasvulle sekä talouskasvua luoville uusille teollisille investoinneille.
Fingrid selvittää uusia keinoja, kuten joustavia liityntöjä, joilla sähkövarastojen liittäminen eteläiseen Suomeen mahdollistuisi nyt ilmoitettua aiemmin.
Sähkövarastot ovat tärkeä osa tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Varastojen merkitys sähkön tuotantovaihtelujen tasaajana sekä esimerkiksi reservimarkkinoilla on tulevaisuudessa keskeinen. Sähkövaraston maantieteellisellä sijainnilla on vähäinen merkitys sen kaupallisen toiminnan kannalta, sillä Suomessa on yhtenäinen sähkökaupan hinta-alue. Fingridillä on vielä vapaana useita tuhansia megawatteja kantaverkon liityntäkapasiteettia sähkövarastoille etenkin Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa, joissa sähkövarastoliityntä voidaan toteuttaa nopeassakin aikataulussa.
Sähkövarastojen rakentamiseen Suomessa kohdistuu ennennäkemätön kiinnostus. Sähkövarastojen liityntäkyselyjä kantaverkkoon on tällä hetkellä yli 30 000 megawatin edestä. Tämä on noin kaksinkertainen määrä verrattuna Suomen kaikkien aikojen sähkön huippukulutukseen. Fingrid on jo tehnyt liittymissopimuksia sähkövarastoista kantaverkkoon noin 1 800 megawatin edestä, minkä lisäksi merkittäviä määriä sähkövarastoliityntöjä on sovittu jakeluverkkoihin.
Käytännössä sähkövarasto on sähköverkon kannalta sekä kulutusta että tuotantoa, ja se varaa sähköverkon liityntäkapasiteettia sekä kulutus- että tuotantotehonsa verran. Lisäksi sen käyttöä on vaikea ennakoida. Ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi kaikista yli 5 megawatin sähkövarastohankkeista tulee tehdä Fingridille liittymissopimustiedustelu koko Suomen alueella. Liittymissopimustiedustelujen perusteella Fingrid arvioi liittymispistekohtaisesti sähkövarastoille osoitettavan enimmäiskapasiteetin. Näin varmistetaan paikallisen sähkönkulutuksen ja tuotannon kasvuedellytyksiä.
Lisätiedot:
Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Petri Parviainen, yksikön päällikkö, kantaverkkopalvelut, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5282
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Lisätietoa sivuillamme >
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Aurora Linen käyttöönotto parantaa tulevan talven sähkön riittävyyttä23.9.2025 09:05:00 EEST | Tiedote
Fingridin arvion mukaan sähköä on riittävästi tarjolla tulevana talvena kotimaisen voimalaitoskapasiteetin ja siirtoyhteyksien toimiessa normaalisti. Vuodenvaihteessa valmistuva Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen Aurora Line -siirtoyhteys parantaa sähkön riittävyyttä edellistalviin nähden. Suomessa on kuitenkin jatkettava toimia sähkön riittävyyden varmistamiseksi pidemmällä aikavälillä.
Markkinaoikeus päätti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojasta12.9.2025 16:00:00 EEST | Tiedote
Markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaa koskevassa asiassa. Markkinaoikeuden mukaan Fingridillä on ollut oikeus asettaa sähköjärjestelmän suojaamiseen liittyviä ehtoja ja vaatimuksia kantaverkkoon liittymiselle.
Viidentoista minuutin vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi vahvistettu 30.9.202512.9.2025 11:14:00 EEST | Tiedote
Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden ja sähköpörssien yhteinen ohjausryhmä MCSC (Market Coupling Steering Committee) on vahvistanut viidentoista minuutin (ns. vartin) vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi keväällä ilmoitetun mukaisesti 30.9.2025, energian toimituspäivälle 1.10.2025. Kaikkien osapuolten valmius käyttöönottoon on varmistettu kattavilla testeillä. Linkki MCSC:n tiedotteeseen > Lisätietoja Marja Eronen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4457 Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi. Aiempi tiedotteemme aiheesta >
Fingrid hankkii Etelä-Pohjanmaan tuulivoima-alueelle rakennettavan voimajohdon osaksi kantaverkkoa9.9.2025 13:54:39 EEST | Tiedote
Fingrid hankkii osaksi kantaverkkoa osuuden voimajohdosta, jota tuulivoimayhtiö OX2 rakentaa Etelä-Pohjanmaalle. Osana laajenevaa kantaverkkoa voimajohto on mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja parantaa alueelle tulevan tuuli- ja aurinkovoimatuotannon liitettävyyttä sekä kantaverkon käyttövarmuutta.
Uusi kahden virtapiirin siirtolinja tukee Etelä-Suomen uutta sähkönkulutusta5.9.2025 11:31:17 EEST | Tiedote
Fingrid rakentaa Alajärveltä Hausjärvelle kantaverkon järeän kahden virtapiirin pääsiirtolinjan, joka edistää länsirannikolle voimakkaasti keskittyneen tuulivoimatuotannon siirtämistä kulutukseen. Vuosina 2028–2029 valmistuva 400 kilovoltin siirtoyhteys on yksi Fingridin tärkeimmistä investointihankkeista ja osa Lakeuslinjaa. Se mahdollistaa merkittävästi uutta sähkönkulutusta Etelä-Suomessa, helpottaa siirtokeskeytyksiä ja parantaa koko sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Hankkeen investointikustannukset ovat yli 160 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme