RILin kysely: Vajaa puolet hyödyntää tekoälyä työssään

RIL toteutti kyselyn tekoälyn käytöstä työtehtävissä. Sen perusteella hieman reilu viidennes käyttää tekoälyä sisällöntuotossa, vajaa viidennes tietojen analysoinnissa ja käsittelyssä sekä 14 prosenttia apuna erilaisissa luovissa prosesseissa. 55 prosenttia vastanneista ei käytä tekoälyä työssään lainkaan.

Myös muiden toimesta tekoälyä hyödynnetään omalla työpaikalla eniten sisällöntuotantoon, johon sitä käyttää apuna hieman reilu kolmannes. Tietojen analysoinnissa ja käsittelyssä sitä hyödyntää arviolta vajaa kolmannes vastaajien kollegoista, ja toistuvien tehtävien automatisoinnissa noin joka viides. Noin kolmannes vastaajista kertoi, että omat kollegat eivät yleisesti käytä tekoälyä työssään.

Kaksi prosenttia vastaajista on mukana suunnittelemassa tai kehittämässä tekoälytyökaluja, joita oma yritys käyttää tai suunnittelee käyttävänsä. Yli kolme neljästä ei osallistu tällaiseen kehittämistyöhön.

Vajaa viidennes vastaajista toteaa, että omassa yrityksessä on laadittu kattavat tekoälyä koskevat käytänteet ja ohjeet. Noin kolmanneksen työpaikalta tällaisia ohjeita ei löydy. Kattavaa koulutusta tekoälyn hyödyntämiseen on saanut vain noin joka kymmenes vastaaja, 43 prosenttia haluaisi opetusta aiheeseen ja joka neljäs ei koe tekoälykoulutukselle lainkaan tarvetta.

Suurta tuottavuusloikkaa tekoäly ei kyselyn mukaan ole ainakaan vielä aiheuttanut, sillä vain kolme prosenttia vastaajista kokee tekoälyn tehneen itsestä työssä tuottavamman. Suuri osa eli 35 prosenttia ei osaa vastata kysymykseen ja täysin eri mieltä väitteestä on 14 prosenttia.