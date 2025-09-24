POWER ja Wolt tuovat pikatoimitukset koko Suomeen – tuotteet asiakkaalle jopa tunnissa

Suomessa jo yli neljännes Woltin tilauksista on muuta kuin ravintolaruokaa. Nyt myös elektroniikka kuuluu pikatoimitusten piiriin. POWERin ja Woltin yhteistyö käynnistyy heti valtakunnallisesti ja mukana on 34 POWER-myymälää varastoineen aina Helsingistä Rovaniemelle. Woltin lähettikumppani noutaa tilatun tuotteen suoraan POWER-myymälästä, ja toimittaa sen nopeasti ja luotettavasti perille.

"Arjessa on hetkiä, jolloin nopeus on valttia: laturi hajoaa, luurit jäävät kotiin, itkuhälytin ei toimi. Suomalaiset ovat tottuneet tilaamaan elektroniikkaa. On hienoa, että Powerin kanssa voimme tuoda tämän mahdollisuuden yhä useamman ulottuville”, kertoo Wolt Suomen maajohtaja Anna Klaile.

Yhteistyö tuo yhteen kaksi toimijaa, joiden yhteinen tavoite on tehdä arjesta helpompaa ja joustavampaa. Siinä missä Wolt on totuttanut suomalaiset nopeisiin toimituksiin, Power tarjoaa laajan ja monipuolisen valikoiman tuotteita, joita kuluttajat tarvitsevat päivittäin.

"Haluamme jatkuvasti kehittää palveluitamme ja tarjontaamme yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Yhteistyö Woltin kanssa on tästä hyvä esimerkki. Elektroniikka on olennainen ja lähes välttämätön osa arkea ja työpäivää. Pikatoimitus tuo asiakkaille kätevästi ja nopeasti avun, eikä yllättävä tuotteen puuttuminen sotke koko päivää", sanoo POWER Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

