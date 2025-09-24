POWER ja Wolt tuovat pikatoimitukset koko Suomeen – tuotteet asiakkaalle jopa tunnissa
Elektroniikkaketju POWER ja Wolt ovat aloittaneet yhteistyön, jonka ansiosta POWERin verkkokaupasta tilatut tuotteet voidaan toimittaa asiakkaille jopa tunnin sisällä tilauksesta. Kyseessä on merkittävä askel suomalaisessa elektroniikkatuotteiden verkkokaupassa: nopeiden toimitusten ansiosta tuotteet ovat kuluttajien saatavilla lähes välittömästi.
Suomessa jo yli neljännes Woltin tilauksista on muuta kuin ravintolaruokaa. Nyt myös elektroniikka kuuluu pikatoimitusten piiriin. POWERin ja Woltin yhteistyö käynnistyy heti valtakunnallisesti ja mukana on 34 POWER-myymälää varastoineen aina Helsingistä Rovaniemelle. Woltin lähettikumppani noutaa tilatun tuotteen suoraan POWER-myymälästä, ja toimittaa sen nopeasti ja luotettavasti perille.
"Arjessa on hetkiä, jolloin nopeus on valttia: laturi hajoaa, luurit jäävät kotiin, itkuhälytin ei toimi. Suomalaiset ovat tottuneet tilaamaan elektroniikkaa. On hienoa, että Powerin kanssa voimme tuoda tämän mahdollisuuden yhä useamman ulottuville”, kertoo Wolt Suomen maajohtaja Anna Klaile.
Yhteistyö tuo yhteen kaksi toimijaa, joiden yhteinen tavoite on tehdä arjesta helpompaa ja joustavampaa. Siinä missä Wolt on totuttanut suomalaiset nopeisiin toimituksiin, Power tarjoaa laajan ja monipuolisen valikoiman tuotteita, joita kuluttajat tarvitsevat päivittäin.
"Haluamme jatkuvasti kehittää palveluitamme ja tarjontaamme yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Yhteistyö Woltin kanssa on tästä hyvä esimerkki. Elektroniikka on olennainen ja lähes välttämätön osa arkea ja työpäivää. Pikatoimitus tuo asiakkaille kätevästi ja nopeasti avun, eikä yllättävä tuotteen puuttuminen sotke koko päivää", sanoo POWER Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.
Faktat lyhyesti:
- Yhteistyö: POWER ja Wolt aloittavat syyskuussa 2025
- Toimitus: verkkokaupan tuotteet asiakkaalle jopa tunnissa
- Varastona toimivat POWER-myymälät
- Woltin lähettikumppanit toimittavat tuotteet nopeasti ja luotettavasti
- Suomessa jo yli 25 % Woltin tilauksista on muuta kuin ravintolaruokaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha-Mikko SaviluotoToimitusjohtajaPower Finland OyPuh:03050305etunimi.sukunimi@power.fi
Power Finland Oy
Power Finland kuuluu Power International AS -konserniin, joka omistaa Power-ketjut Norjassa, Tanskassa, Suomessa sekä Ruotsissa. Pohjoismainen keskusvarasto sijaitsee Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on lähes 1,5 miljardia euroa. Power-ketju perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja sen tavoitteena on tarjota asiakkaalle myymälöissä aina sama hinta kuin Power.fi-nettikaupassa. Suomessa on yli 40 Power-myymälää.
