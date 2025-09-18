Amispäiväkirjat sai jatkoa Nelosen kanavilla – mukana seitsemän uutta ammattiin opiskelevaa nuorta

Sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea, unelmia, voittoja, tappioita, suruja ja suurta onnea – hetkiä, jolloin kaikki menee joko nappiin tai rytinällä päin seinää.

Sarja on näyteikkuna amikseen erityisesti niille, jotka pohtivat sopivia koulutusvaihtoehtoja itselleen tai vaikkapa lapselleen.

Ammatillisia opintoja ja aitoa arkea

Mukana on seisemän nuorta kuudesta ammatillisesta oppilaitoksesta ympäri Suomen.

18-vuotiaat Netta Kinnunen ja Sella Pessa opiskelevat logistiikka-alaa Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa. ”En ole ikinä ollut kameran edessä, se oli uutta ja jännittävää, mutta kyllä mä tykkäsin! Positiivinen kokemus”, kertoo Sella. ”Parasta oli se, että pääsi tekemään kaverin kanssa”, kommentoi Netta.

Pintakäsittelyalaa Lappiassa Torniossa opiskelevalle 19-vuotiaalle Vilma Hiltuselle kevät oli kiireinen. Ammatilliset opinnot ovat opettaneet hänelle ennen kaikkea sinnikkyyttä. ”Kuvausten lisäksi opiskelin keväällä yo-kirjoituksiin ja kävin ammattikoulussa. Kuvasin viikoittain materiaalia, kävin arkipäivät koulussa ja vapaa ajan kulutin opiskelemiseen. Vaikka minulla oli todella paljon tekemistä ja olin aika väsynyt, en luovuttanut minkään suhteen”, Vilma kertoo.

Hyriasta mukana on autonasentajaksi opiskeleva Aapo Heinämäki, 19. ”Yllätyin siitä, miten matalalla kynnyksellä kuvaukset loppujen lopuksi toteutettiin – paljon kuvattiin itse, eikä tuotantokameroiden edessä tarvinnut liikaa jännittää, jos ei mennyt heti nappiin”, Aapo kertoo.

19-vuotias Henna-Riikka Äijälä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUsta on ollut tyytyväinen ammatillisiin opintoihin. ”Yleisesti amiksessa on parasta se, kuinka paljon saa vaikuttaa omaan opiskeluun. JEDUssa tykkään siitä, kuinka opiskelija otetaan huomioon ja kuinka kaikki on niin opiskelijalähtöistä.”

19-vuotias media-alaa Vamiassa opiskeleva Leevi Pajukangas on tehnyt vuosia YouTube-videoita ystävänsä kanssa, mutta sarjan kuvausten myötä hän koki kehittyneensä erityisesti esiintyjänä. Media-alan opinnoissa hän arvostaa erityisesti luovuutta ja kannustavaa ilmapiiriä. ”Kuulostaa mainokselta, mutta olen oikeasti tätä mieltä – oli paras valinta tulla opiskelemaan Vamiaan!”, Leevi toteaa.

Kondiittorikisälliksi Saimaan ammattiopisto Sampossa opiskeleva Erika Ukkonen, 22, valmistautui sarjassa ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkillsiin. ”Amiksessa parasta on uuden oppiminen ja käsillä tekeminen. Luovuus on meidän alalla tärkeää, ja lopputulos on aina tekijänsä näköinen. Opettajat ja oma EuroSkills-valmennustiimi ovat olleet ihan parhaita. He ovat näyttäneet esimerkkiä, ja samalla on saanut itse soveltaa ja toteuttaa ideoita. Siinä on usein syntynyt jotain ihan uutta”, hän sanoo.

Tule tapaamaan päähenkilöitä kutsuvierastilaisuuteen 6.10.

Sarjan päähenkilöt tukijoukkoineen kokoontuvat Finnkino Tennispalatsiin Helsinkiin maanantaina 6.10.2025 klo 13.00–15.00. Tilaisuudessa esitetään sarjan jakso ja pääset kuulemaan lisää sarjan synnystä sekä tapaamaan päähenkilöitä ja ammatillisen koulutuksen toimijoita.

