Laihialla on Valokuitusen sadastuhannes asiakas – perhe palkittiin ilmaisella valokuidulla

Valokuitusen avoin valokuitu kiinnostaa monella eri paikkakunnalla. Verkkoa on rakennettu tänä vuonna myös laajasti Laihialle. Sattumoisin Valokuitusen sadastuhannes asiakas löytyy Laihialta. Valokuitunen yllätti asiakkaan ja palkitsi hänet ilmaisella valokuidulla. Lisäksi perhe sai onnittelukukat, herkkukassin ja ilmapalloja.

—Tuntuu uskomattomalta, että juuri me olemme tämä sadastuhannes asiakas. Kiitos tosi paljon, Laihialla omakotitalossa asuvat Ari Koski ja Anu Hotakainen kiittelevät.

Kuusihenkisen perheen kodin aiempi nettiyhteys on ollut epävakaa, eikä kotona ole esimerkiksi juurikaan voinut tehdä etätöitä netin pätkimisen vuoksi. Kun kaikki perheenjäsenet käyttävät kotona nettiä yhtä aikaa, ei verkon kapasiteetti tahdo aina riittää.

— Meille oli selvää, että tarvitsemme valokuidun. Se tuo meille luotettavan netin, joka mahdollistaa meidän perheessämme netin käytön niin etätöissä kuin vapaa-ajan asioissa. Nettilaskummekin pienenee, mikä on tietysti myös oikein kiva asia, Koski kertoo.

Laihialla jo paljon Valokuitusen verkkoa – alueet valmistuvat tänä vuonna

Laihialla on rakennettu menneen kevään ja kesän aikana paljon valokuituliittymiä. Valokuitusen verkko kattaa tällä hetkellä noin 1 100 kotitaloutta kunnassa. Valokuitusella on ollut työmaita Puskassa, Jyrkiäisissä, Hahtomäessä ja Kuppaalassa. Kaikilla alueilla työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan hyvin.

Puskan verkkoalueella liittymät on jo otettu käyttöön, myös Jyrkiäisissä suurin osa valokuidun tilanneista asiakkaista on saanut liittymänsä käyttöön. Kuppaalassa liittymät ovat valmistumassa syys-lokakuun vaihteessa, Hahtomäessä tämän vuoden aikana.

Rakentamisen jälkityöt tehdään valmiiksi ensin Hahtomäessä, minkä jälkeen urakoitsija siirtyy Puskaan viimeistelemään jälkitöitä. Jyrkiäisissä jälkityöt on jo tehty. Jälkitöinä tarkoitetaan katualueiden nurmetuksia, siementen kylvöä ja asfaltointeja sekä rakennusjätteiden kuljettamista pois. Lopuksi työmaat tarkastetaan kunnan kanssa, minkä jälkeen työmaa luovutetaan kunnalle.

Valokuitunen on rakentanut valokuituyhteyksiä ympäri Suomen vuodesta 2020. Valokuitunen rakentaa Laihialla avointa valokuituverkkoa, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas voi tilata valokuidun netti- ja lisäpalvelut usean eri palveluntarjoajan valikoimista.

Valokuitusen avoin valokuituverkko kattaa yli 450 000 kotitaloutta ympäri Suomen. Valokuitunen on verkon kattavuudessa ja asiakasmäärässä Suomen suurin avoimen valokuituverkon rakentaja ja ylläpitäjä.