Laihialla on Valokuitusen sadastuhannes asiakas – perhe palkittiin ilmaisella valokuidulla
Valokuitusen valokuituverkkoa on rakennettu Laihialle tänä vuonna neljälle alueelle. Kaiken kaikkiaan verkon piirissä on noin 1 100 laihialaista huoneistoa. Valokuidun kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja Valokuitusella sadantuhannen asiakkaan rajapyykki täyttyi kesällä. Valokuitusen sadastuhannes asiakas löytyi Laihialta.
Valokuitusen avoin valokuitu kiinnostaa monella eri paikkakunnalla. Verkkoa on rakennettu tänä vuonna myös laajasti Laihialle. Sattumoisin Valokuitusen sadastuhannes asiakas löytyy Laihialta. Valokuitunen yllätti asiakkaan ja palkitsi hänet ilmaisella valokuidulla. Lisäksi perhe sai onnittelukukat, herkkukassin ja ilmapalloja.
—Tuntuu uskomattomalta, että juuri me olemme tämä sadastuhannes asiakas. Kiitos tosi paljon, Laihialla omakotitalossa asuvat Ari Koski ja Anu Hotakainen kiittelevät.
Kuusihenkisen perheen kodin aiempi nettiyhteys on ollut epävakaa, eikä kotona ole esimerkiksi juurikaan voinut tehdä etätöitä netin pätkimisen vuoksi. Kun kaikki perheenjäsenet käyttävät kotona nettiä yhtä aikaa, ei verkon kapasiteetti tahdo aina riittää.
— Meille oli selvää, että tarvitsemme valokuidun. Se tuo meille luotettavan netin, joka mahdollistaa meidän perheessämme netin käytön niin etätöissä kuin vapaa-ajan asioissa. Nettilaskummekin pienenee, mikä on tietysti myös oikein kiva asia, Koski kertoo.
Laihialla jo paljon Valokuitusen verkkoa – alueet valmistuvat tänä vuonna
Laihialla on rakennettu menneen kevään ja kesän aikana paljon valokuituliittymiä. Valokuitusen verkko kattaa tällä hetkellä noin 1 100 kotitaloutta kunnassa. Valokuitusella on ollut työmaita Puskassa, Jyrkiäisissä, Hahtomäessä ja Kuppaalassa. Kaikilla alueilla työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan hyvin.
Puskan verkkoalueella liittymät on jo otettu käyttöön, myös Jyrkiäisissä suurin osa valokuidun tilanneista asiakkaista on saanut liittymänsä käyttöön. Kuppaalassa liittymät ovat valmistumassa syys-lokakuun vaihteessa, Hahtomäessä tämän vuoden aikana.
Rakentamisen jälkityöt tehdään valmiiksi ensin Hahtomäessä, minkä jälkeen urakoitsija siirtyy Puskaan viimeistelemään jälkitöitä. Jyrkiäisissä jälkityöt on jo tehty. Jälkitöinä tarkoitetaan katualueiden nurmetuksia, siementen kylvöä ja asfaltointeja sekä rakennusjätteiden kuljettamista pois. Lopuksi työmaat tarkastetaan kunnan kanssa, minkä jälkeen työmaa luovutetaan kunnalle.
Valokuitunen on rakentanut valokuituyhteyksiä ympäri Suomen vuodesta 2020. Valokuitunen rakentaa Laihialla avointa valokuituverkkoa, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas voi tilata valokuidun netti- ja lisäpalvelut usean eri palveluntarjoajan valikoimista.
Valokuitusen avoin valokuituverkko kattaa yli 450 000 kotitaloutta ympäri Suomen. Valokuitunen on verkon kattavuudessa ja asiakasmäärässä Suomen suurin avoimen valokuituverkon rakentaja ja ylläpitäjä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi JännesViestintäpäällikköValokuitunen OyPuh:050 564 4645kirsi.jannes@valokuitunen.fi
Heikki KaunistoToimitusjohtajaValokuitunen Oyheikki.kaunisto@valokuitunen.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta: Valokuitunen on toimialansa markkinajohtaja
Valokuitunen Oy rakentaa nopeita ja luotettavia valokuituyhteyksiä pientaloihin ja yrityksiin ympäri Suomen. Valokuitu takaa parhaan mahdollisen nettiyhteyden kaikissa tilanteissa ja mahdollistaa sujuvan digiarjen. Kytkemme pientalojen yhteydet Telian Avoin Kuitu -runkoverkkoon. Asiakkaamme voivat valita verkon laajasta valikoimasta itselleen sopivat netti- ja lisäpalvelut ja kilpailuttaa niitä rajattomasti. Valokuitunen on markkinajohtaja – verkkomme kattaa vuoden 2024 lopussa noin 400 000 kotitaloutta Suomessa. Meillä työskentelee yli sata ammattilaista arvojemme rohkeus, ilo ja luottamus mukaisesti. Valokuiturakentamisemme työllistää kymmeniä urakointiyrityksiä ympäri maan. Vuonna 2020 perustettu Valokuitunen on suomalaisen CapManin (60 %) ja pohjoismaisen Telian (40 %) omistama yritys.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Valokuitunen Oy
Tutkimus: Etätyötä tehdään aiempaa vähemmän – nuorista joka kolmas kokee ulkopuolisuutta työskennellessään etänä5.9.2025 06:20:00 EEST | Tiedote
Tuore tutkimus paljastaa, että etätyön tekeminen on vähentynyt Suomessa vuodesta 2023. Päätöksenteosta ja sosiaalisista suhteista ulkopuolelle jääminen korostuu yhtenä etätyön haasteena. Toimivalla etätyöetiketillä voitaisiin huomioida niin työntekijöiden kuin työnantajan tarpeet.
Tutkimus: Joka viides etätyöläinen herää vain hetkeä ennen palaveria13.8.2025 07:50:00 EEST | Tiedote
Elokuussa suomalaiset palaavat runsain joukoin lomalta töihin, ja monelle etätyö tarjoaa kaivatun pehmeän laskun arkeen. Suomalaisten digiarkea selvittävän tuoreen tutkimuksen mukaan jopa noin viides etätyöläinen herää vain hetkeä ennen aamun ensimmäistä palaveria. Etätyöpäivinä matkoista säästyneen ajan suomalaiset käyttävät useimmin kotitöihin tai latautumiseen.
Tutkimus: Kesällä etäilyä rytmittävät tutut rutiinit, löhöilystä ja herkuista nautitaan vain maltillisesti9.7.2025 06:49:00 EEST | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan kesä tuo suomalaisten etätyöpäiviin joustoa: rutiinit pysyvät, mutta tauoilla tehdään mieluiten kotitöitä, ollaan somessa ja ulkoillaan. Lounas syntyy kätevimmin edellispäivän tähteistä.
Heinävedelle valmistumassa lisää valokuituverkkoa – yhteydet käyttöön syksyllä myös kunnan vuokra-asunnoissa2.7.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Valokuitunen rakentaa Heinävedelle valokuituverkkoa. Verkkoa rakennetaan kunnan omistamiin vuokra-asuntoihin sekä yksityisasiakkaille. Valokuidun runkoverkkoa on kaivettu reilusti yli kilometrin verran kirkonkylällä, ja työt etenevät hyvin. Syksyn aikana alueella alkavat valokuitujen käyttöönotot.
Lapin kirkonkylään rakennetaan laajasti valokuituverkkoa tänä kesänä30.6.2025 07:18:00 EEST | Tiedote
Rauman Lapin kirkonkylä saa tänä vuonna nopeat valokuituyhteydet, kun Valokuitunen rakentaa laajasti avointa valokuituverkkoa kylään. Raumalla on ennestään neljällä alueella Valokuitusen valokuitusaatavuus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme