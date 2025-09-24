Telia Finland suunnittelee laajemman teknologiayksikön perustamista
Telia Finland suunnittelee nykyistä laajemman teknologiayksikön rakentamista yhdistämällä nykyisen Infrastruktuuri- ja IT-yksikön.
Suunnitelmana on teknologiaan liittyvien toimintojen keskittäminen yhteen organisaatioon. Taustalla on Telia Finlandin strategian toteuttaminen, joka edellyttää yhtenäisempää teknologista perustaa ja toteutussuunnitelmaa verkkojen kehitykselle ja IT-ratkaisuille. Uuden yksikön myötä teknologia-asioille syntyy yksi yhtenäinen rajapinta Suomen asiakassegmentteihin sekä Telia Companyn yhteisiin toimintoihin.
”Strategiamme edellyttää tulevina vuosina uusien teknologioiden rakentamista verkoissa ja mittavia panostuksia IT-alueen uudistamiseen. Kun samalla panostamme kasvuun valikoiduissa asiakassegmenteissä, on välttämätöntä muuttaa organisaatiotamme yksinkertaisemmaksi ja toimintamalliamme sujuvammaksi”, painottaa Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand.
Infrastruktuuri- ja IT-yksiköiden yhdistämissuunnitelmia käsitellään henkilöstön edustajien kanssa muutosneuvotteluissa, joista on tänään annettu neuvotteluesitys. Neuvottelujen piirissä on noin 380 tehtävää. Organisaatiomuutosten lisäksi noin 48 tehtävän arvioidaan päättyvän. Osana muutosta arvioidaan avautuvan enimmillään 19 uutta tehtävää.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle
