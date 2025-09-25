Vanhustenviikkoa vietetään Naantalissa monipuolisesti
Valtakunnallisella Vanhustenviikolla 5.–12.10. Naantalissakin järjestetään monipuolista ja aktivoivaa ohjelmaa ikäihmisille. Kaupunki järjestää ohjelmaa yhdessä vanhusneuvoston ja sen taustayhteisöjen kanssa.
Ohjelmakattaus on tänäkin vuonna monipuolinen, lupaa kaupungin hyvinvointikoordinaattori Marika Lineri. Luvassa on liikuntaa, musiikkia ja laulua, runoja, tanssia ja luentoja keskustassa ja saaristossa.
Naantalissa viikon ohjelma alkaa maanantaina 6.10. musiikillisella tilaisuudella seurakuntakeskuksen salissa klo 14.00. Viikko huipentuu samaisessa paikassa vanhustenviikon pääjuhlaan sunnuntaina 12.10. klo 12.00, jolloin luvassa on monipuolista ohjelmaa, keittoruokailu ja kahvitus.
Tiistaina 7.10. ikäihmisillä on mahdollisuus perehtyä yhdessä fysioterapeutin kanssa alaraajavoimien tärkeyteen Urheilutalolla klo 9.30-11.00. Luvassa on myös yhteislaulutilaisuus lukion auditoriossa klo 16.15-17.45 sekä Sirkka Turkka -runoilta pääkirjastossa klo 17.30.
Keskiviikkona Livonsaaren seurantalolla järjestetään Karjalan kaihoa ja sota-ajan lauluja -ohjelmatilaisuus klo 11.30. Samoihin aikoihin klo 12.00 alkaen Urheilutalolla Naantalin VPK kertoo kodin paloturvallisuudesta, minkä lisäksi voi nauttia musiikista ja arpajaisista. Yhteiset askeleet -kävely klo 17.00 alkaen Hakapellon hautausmaan parkkipaikalta kannustaa kaikenikäisiä 2–3 kilometrin pituiselle kävelylle. Mukana kävelyllä on kaupunginjohtaja Laura Leppänen.
Torstaina klo 17.00 Aurinkokodin salissa osoitteessa Myllynkiventie 5 on saatavilla tietoa ja apua liittyen testamenttiin, edunvalvontaan ja hoitotahtoon.
Perjantaina Naantalin liikunta- ja kulttuuripalvelut järjestävät perjantaitanssit klo 14–16 Urheilutalolla. Musiikista vastaavat Tangoseniori 65+ Raija Ellmén ja Seppo Mäkikalli. 5 euron pääsymaksu sisältää myös kahvin ja pullan.
Vanhusneuvosto liikkeellepaneva voima
Kyseessä on nyt kolmas vuosi, kun viikolle järjestetään ohjelmaa yhdessä. Aloite on tullut vanhusneuvostolta, joka on aktiivinen toimija ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.
– Ikäihmisten hyvinvointia tulee edistää tietysti pitkin vuotta, mutta tällä kyseisellä viikolla haluamme eritysesti panostaa ikäihmisille suunnattuun ohjelmaan. Virikkeellinen arki tuo iloa, merkitystä ja yhteenkuuluvuutta, kertoo Lineri.
– Sosiaaliset, kulttuuriset ja liikunnalliset aktiviteetit muun muassa ehkäisevät yksinäisyyttä, ylläpitävät kognitiivisia taitoja sekä tukevat fyysistä toimintakykyä, Lineri lisää.
Vanhustenviikko Naantalissa 6.–12.10. Viikon koko ohjelma on katsottavissa kaupungin sivuilla naantali.fi/vanhustenviikko
Marika LineriHyvinvointikoordinaattori
