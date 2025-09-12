Suomen suurin after ski julkistaa ensimmäiset artistinsa - Pikku G, Ares, Averagekidluke, Vesta sekä monet muut tähtiartistit nähdään Harmaassa Rinteessä 27.-28.3.2026 Rukalla!
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna Rukalla järjestettävä Harmaa Rinne on julkistanut ensimmäiset artistinsa. Ares, Averagekidluke, Goldielocks, Jaakko Kulta, Mikael Gabriel, Pikku G ja Vesta nähdään 27.-28.3.2026 Suomen suurimman after skin lavalla. Lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa loppuvuoden aikana. Lipunmyynti on käynnistynyt ennätyksellisen vauhdikkaasti.
Harmaa Rinne julkistaa ensimmäiset artistinsa kolmatta kertaa Rukan Hiihtostadionilla 27.-28.3.2026 järjestettävään suurtapahtumaan. Suomen suurimman after skin lavalle nousevat kotimaisen rapin tulokassarjasta kertaheitolla isoimpaan tähtikastiin nousseet Ares sekä Averagekidluke. Kummatkin artistit esiintyivät jo viime vuonna ennakkoon loppuunmyydyillä Harmaan Rinteen jatkoilla. Harmaassa Rinteessä nähdään myös suomirapin legendoihin lukeutuva paluun keikkalavoille tekevä PIKKU G sekä 15-vuotista uraansa juhliva Mikael Gabriel. Rukalla nähdään myös kotimaisia radiolistoja UMK:n jälkeen vahvasti hallinnut Goldielocks, tuoreella Vain Elämää -kaudella hurmaava indie-artisti Vesta sekä valtaisaan keikkasuosioon noussut Jaakko Kulta. Harmaa Rinne julkistaa lisää artisteja loppuvuoden aikana.
Harmaa Rinne on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut paikkansa talvikauden kohokohtana, jonne kokoontuu yleisöä ympäri Suomea nauttimaan Rukan hiihtokeskuksesta tapahtuman ohessa. Yleisöllä on nyt mahdollisuus ensimmäistä kertaa ostaa combolippu, joka sisältää kahden päivän tapahtumalipun lisäksi kolmen päivän hissilipun Rukalle. Harmaan Rinteen Flash Sale -hinnat ovat voimassa syyskuun loppuun saakka.
”Mahtavaa huomata, että yleisömme on odottanut Harmaan Rinteen tulemista ja nyt lippuja on myyty ennätysmäärä ennen artistijulkistusta. Odotamme artistijulkistuksen myötä ennätyksellisen lipunmyynnin jatkuvan kiivaana. Uusi hissilipun sisältävä combolippu on myös odotettu vastaus yleisön tarpeeseen. Nyt on entistä helpompaa mennä mäkeen, josta voi suoraan laskea Harmaan Rinteen after skihin! Toki Harmaan Rinteen after ski on avoin jokaiselle, saapui mäen kautta tai ei”, sanailee Harmaan Rinteen promoottori Pietu Sepponen.
Harmaa Rinne after skitä on mukana rakentamassa suomalaisten rakastama aito harmaa lonkero, Hartwall Original Long Drink, joka on tapahtuman pääyhteistyökumppani.
Harmaa Rinne 2026
27.-28.3.2026 Ruka, Hiihtostadion
ARES, AVERAGEKIDLUKE, GOLDIELOCKS, JAAKKO KULTA,
MIKAEL GABRIEL, PIKKU G, VESTA + lisää artisteja luvassa!
FLASH SALE –hinnat voimassa ti 30.9. klo 23.59 asti:
2pv lippu – 99,00e (1.10. alkaen 109,00e)
2pv lippu + 3pv hissilippu – 159,00e (1.10. alkaen 169,00e)
Liput: lippu.fi/harmaarinne
Lisätiedot: harmaarinneafterski.fi
