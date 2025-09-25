Valtaosassa kiinteistönvälitysalan lakisääteisistä riskiarvioista on merkittäviä puutteita
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kesällä 2025 tehdyn valvonnan perusteella välitysalan riskiarvioista liki 90 prosenttia oli joko puutteellisia tai muuten riskiarvioksi soveltumattomia.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteutti kesällä 2025 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontaan liittyvän valvontakampanjan. Virasto tarkasti 60 kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen riskiarvion.
Riskiarvioista 88 % ei täyttänyt rahanpesulain vähimmäisvaatimuksia, koska ne olivat joko puutteellisia tai muuten riskiarvioksi soveltumattomia.
Aluehallintovirasto muistuttaa, että rahanpesulaki edellyttää kiinteistövälitysliikkeitä ja vuokrahuoneiden välitysliikkeitä laatimaan riskiarvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi yrityksen omaan käyttöön. Riskiarvion on annettava todenmukainen kuva välitysliikkeen toiminnasta ja sitä on päivitettävä säännöllisesti.
Puutteellisia riskiarvioita oli 55 %, hylättyjä 23 % ja kopioita 10 %
Valvonnan mukaan 55 % riskiarvioista oli puutteellisia. Yleisin ja merkittävin puute riskiarvioissa oli se, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä oli tunnistettu, mutta niitä ei ollut arvioitu kattavasti. Riskien tunnistamiseen ja arviointiin liittyviä näkemyksiä ei ollut perusteltu, eikä välitysliikkeiden oman toiminnan kuvaukset olleet riittäviä.
Aluehallintovirasto havaitsi useita tapauksia, jossa asiakkaan tehostettua tuntemismenettelyä ei ollut huomioitu riskiarviossa, vaikka välitysliikkeellä oli asiakkaina poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tai asiakkailla oli kytköksiä Euroopan talousalueen ulkopuoliseen korkean riskin valtioon. Puutteellisissa riskiarvioissa ei ollut kiinnitetty huomiota kaikkein riskisempiin seikkoihin välitysliikkeiden toiminnassa ja asiakaskunnassa. Noin kolmasosa välitysliikkeistä ei ollut huomioinut pakote- ja jäädytyslistojen tarkistamista.
Riskiarvioista 10 % oli kopioita. Riskiarvioiden massakopiot eivät sellaisenaan vastaa rahanpesulain tarkoitusta. Kopioita ovat riskiarviot, jotka oli laadittu konsernin tai välitysliikeketjun yhteiseen asiakirjapohjaan, mutta riskiarvion laadinnassa ei ollut huomioitu oman toiminnan luonnetta, kokoa ja laajuutta. Pienet muutokset kopioon ei ole riittävä riskiarvio omasta toiminnasta.
Kopioiden lisäksi hylättyjä riskiarvioita oli 23 %. Nämä riskiarviot olivat niin puutteellisia, että ne eivät sovellu riskiarvioksi. Hylätyt riskiarviot olivat enimmäkseen suppeita. Ne eivät sisältäneet esimerkiksi riskien tunnistamista ja arviointia, hallintakeinoja ei ollut huomioitu tai riskiarvio keskittyi hallintakeinoihin.
Välitysliikkeitä on kehotettu korjaamaan riskiarvionsa ensi tilassa. Aluehallintovirasto voi pyytää ilmoitusvelvollista toimittamaan riskiarvion uudelleen. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään valvontatoimenpiteiden suuntaamisessa välitysalalla. Lisäksi aluehallintovirasto tehostaa yhteistyötä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton kanssa riskiarvion laatimista koskevan tietoisuuden lisäämiseksi.
