Mediakutsu webinaariin 30.9.: Kohti saumatonta palvelupolkua ikääntyneiden liikkumisen edistämisessä

Miten varmistamme, että asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti ja sujuvasti eri palvelujen välillä? Miten ammattilaiset voivat yhdessä tukea asiakkaan etenemistä omalla polullaan?
UKK-instituutin koordinoiman Ikä-HYTE-hankkeen päätöswebinaarissa esitellään käytännön esimerkkejä ja konkreettisia työvälineitä asiakaskohtaamisiin, ideoita ikääntyneiden liikkumisen palvelupolun kehittämiseen ja yhteistyön vahvistamiseen sekä työkaluja toimijoiden roolien ja vastuiden selkeyttämiseen.
Webinaari kokoaa ajankohtaisia näkökulmia – paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisojohtaja Jukka Etu-Seppälä esittelee kaupungin suuntaviivoja ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta tuo terveiset valtakunnallisesta Suomi liikkeelle -ohjelmasta.
Webinaarin perustiedot
- maksuton webinaari: Kohti saumatonta palvelupolkua ikääntyneiden liikkumisen edistämisessä
- aika: tiistaina 30.9. kello 14–16
- paikka: Teams
- ilmoittautuminen: täytä lomake 30.9. kello 12 mennessä
- järjestäjä: UKK-instituutin Ikä-HYTE-hanke
Webinaarin ohjelma
- Miksi liikkumisen edistäminen ja tasapainoharjoittelu on tärkeää ikääntyessä?
Maarit Piirtola, vanhempi tutkija, UKK-instituutti
- Ikääntyneiden liikkumisen edistäminen Tampereen liikuntapalvelujen näkökulmasta
Jukka Etu-Seppälä, liikunta- ja nuorisojohtaja, Tampereen kaupunki
- Palvelupolun ja yhteistyön merkitys onnistuneen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskiössä
- Palvelupolun kehittäminen Ikä-HYTE-hankkeessa
Minna Niemelä, johtava liikunnanohjaaja, Tampereen kaupunki
Julia Ben Khalifa, hankekoordinaattori, UKK-instituutti
- Palvelupolku tukemassa ammattilaisen työtä hyvinvointialueella
Lauri Tulla, suunnittelija, Pirkanmaan hyvinvointialue
- Poikkihallinnollinen yhteistyö ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Jaana Ylänen, hyvinvointikoordinaattori, Tampereen kaupunki
- Monialainen asiakas- ja palveluohjaus Pohjois-Savon hyvinvointialueella
Säde Rytkönen, HYTE- ja osallisuuspäällikkö, Pohjois-Savon hyvinvointialue
- Palvelupolun kehittäminen Ikä-HYTE-hankkeessa
- Terveiset Suomi liikkeelle -ohjelmasta ja päätössanat
Sari Virta, ylitarkastaja, OKM
Mikä Ikä-HYTE-hanke on?
Ikä-HYTE on UKK-instituutin koordinoima kehittämishanke, joka käynnistyi vuonna 2023 STM:n terveyden edistämisen määrärahalla. Hankkeen yhteistyökuntana toimii Tampereen kaupunki. Hankkeessa kehitetään kuntaan iäkkäiden liikkumista edistävä ja kaatumisten ehkäisyn huomioiva palvelupolku liikunta- ja hyvinvointipalveluiden sekä sote-palveluiden välille. Hanke päättyy lokakuun lopussa 2025.
Hankkeen tuotokset:
- Ikääntyneiden liikkumisen palvelupolku
- Seniorin liikkumisen palvelupolku Tampereella: verkkouutinen ja esittelysivu
- Havaintoja hankkeen postikyselystä
- Ikääntyneet liikkujina: esittelysivu ja infograafi
- Ikääntyneet liikuntapalvelujen käyttäjinä: esittelysivu ja infograafi
- Ikääntyneiden liikkumisvarmuus: esittelysivu ja infograafi
- Muut hanketuotokset
- Systeemikartta ikääntyneiden liikuttajien toimijaverkosta: esittelysivu
- Ikääntyneiden liikuntaryhmät: 8 vinkkiä hyvän palvelukuvauksen laatimiseen: esittelysivu ja infograafi
Julia Ben KhalifahankekoordinaattoriUKK-instituuttiPuh:050 347 8428julia.benkhalifa@ukkinstituutti.fi
Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme muun muassa tutkittua tietoa väestön liikkumisesta ja toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
