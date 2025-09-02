UKK-instituutti

Mediakutsu webinaariin 30.9.: Kohti saumatonta palvelupolkua ikääntyneiden liikkumisen edistämisessä

25.9.2025 07:02:00 EEST | UKK-instituutti | Kutsu

Miten varmistamme, että asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti ja sujuvasti eri palvelujen välillä? Miten ammattilaiset voivat yhdessä tukea asiakkaan etenemistä omalla polullaan? 

⁠UKK-instituutin koordinoiman Ikä-HYTE-hankkeen päätöswebinaarissa esitellään käytännön esimerkkejä ja konkreettisia työvälineitä asiakaskohtaamisiin, ideoita ikääntyneiden liikkumisen palvelupolun kehittämiseen ja yhteistyön vahvistamiseen sekä työkaluja toimijoiden roolien ja vastuiden selkeyttämiseen. 

Henkilö kävelemässä pitkospuiden päällä luonnossa.
Ikä-HYTE-hankkeen päätöswebinaarissa esitellään käytännön esimerkkejä ja konkreettisia työvälineitä ja ideoita ikääntyneiden liikkumisen palvelupolun kehittämiseen. UKK-instituutti / Anssi Mäkinen

Webinaari kokoaa ajankohtaisia näkökulmia – paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisojohtaja Jukka Etu-Seppälä esittelee kaupungin suuntaviivoja ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta tuo terveiset valtakunnallisesta Suomi liikkeelle -ohjelmasta.

Webinaarin perustiedot

  • maksuton webinaari: Kohti saumatonta palvelupolkua ikääntyneiden liikkumisen edistämisessä 
  • aika: tiistaina 30.9. kello 14–16 
  • paikka: Teams 
  • ilmoittautuminen: täytä lomake 30.9. kello 12 mennessä 
  • järjestäjä: UKK-instituutin Ikä-HYTE-hanke 

Webinaarin ohjelma 

  • Miksi liikkumisen edistäminen ja tasapainoharjoittelu on tärkeää ikääntyessä?  
    Maarit Piirtola, vanhempi tutkija, UKK-instituutti  
  • Ikääntyneiden liikkumisen edistäminen Tampereen liikuntapalvelujen näkökulmasta  
    Jukka Etu-Seppälä, liikunta- ja nuorisojohtaja, Tampereen kaupunki  
  • Palvelupolun ja yhteistyön merkitys onnistuneen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskiössä  
    • Palvelupolun kehittäminen Ikä-HYTE-hankkeessa 
      Minna Niemelä, johtava liikunnanohjaaja, Tampereen kaupunki 
      Julia Ben Khalifa, hankekoordinaattori, UKK-instituutti 
    • Palvelupolku tukemassa ammattilaisen työtä hyvinvointialueella 
      Lauri Tulla, suunnittelija, Pirkanmaan hyvinvointialue 
    • Poikkihallinnollinen yhteistyö ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
      Jaana Ylänen, hyvinvointikoordinaattori, Tampereen kaupunki 
    • Monialainen asiakas- ja palveluohjaus Pohjois-Savon hyvinvointialueella  
      Säde Rytkönen, HYTE- ja osallisuuspäällikkö, Pohjois-Savon hyvinvointialue   
  • Terveiset Suomi liikkeelle -ohjelmasta ja päätössanat  
    Sari Virta, ylitarkastaja, OKM  

Mikä Ikä-HYTE-hanke on? 

Ikä-HYTE on UKK-instituutin koordinoima kehittämishanke, joka käynnistyi vuonna 2023 STM:n terveyden edistämisen määrärahalla. Hankkeen yhteistyökuntana toimii Tampereen kaupunki. Hankkeessa kehitetään kuntaan iäkkäiden liikkumista edistävä ja kaatumisten ehkäisyn huomioiva palvelupolku liikunta- ja hyvinvointipalveluiden sekä sote-palveluiden välille. Hanke päättyy lokakuun lopussa 2025. 

Hankkeen tuotokset: 

Avainsanat

UKK-instituuttiiäkkäätpalvelupolkuliikuntakaatumistenehkäisy

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme muun muassa tutkittua tietoa väestön liikkumisesta ja toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.

