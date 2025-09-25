Suomen Palloliitto

Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet lokakuun otteluihin julkaistaan keskiviikkona 1.10.

25.9.2025 15:30:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Huuhkajat kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.). Pikkuhuuhkajien EM-karsinnat jatkuvat ottelulla Espanjaa vastaan Castellónissa (14.10.).

Miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis nimeää joukkueensa Liettua- ja Hollanti-otteluihin keskiviikkona 1. lokakuuta.

Alle 21-vuotiaiden päävalmentaja Mika Lehkosuo nimeää samassa tilaisuudessa joukkueensa Espanja-otteluun ja sitä edeltävään epäviralliseen maaotteluun Yhdysvaltoja vastaan.

Mediatilaisuus alkaa Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5) kello 13.00.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>

Huuhkajat on MM-karsintalohkossaan kolmantena kolme pistettä Hollantia ja Puolaa perässä. Suomi isännöi Liettuaa Helsingin Olympiastadionilla torstaina 9. lokakuuta kello 19.00, minkä jälkeen Huuhkajat kohtaa Hollannin Amsterdamissa Johan Cruijff Arenalla sunnuntaina 12. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Liettua 9.10.2025 >>

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Hollanti – Suomi 12.10.2025 >>

Pikkuhuuhkajat avasi syyskuussa EM-karsinnat voittamalla San Marinon ja Kyproksen. Suomen tavoin kahden kierroksen jälkeen kuusi pistettä kerännyt Espanja isännöi Pikkuhuuhkajia Castellónissa tiistaina 14. lokakuuta kello 19.30 Suomen aikaa.

Ennen Espanja-ottelua Pikkuhuuhkajat kohtaa Yhdysvallat suljettujen ovien takana epävirallisessa maaottelussa: https://www.palloliitto.fi/ajankohtaista/pikkuhuuhkajat-kohtaa-yhdysvallat-lokakuussa-suljettujen-ovien-takana

Espanja-ottelun akkreditoinnista kiinnostuneet median edustajat voivat olla yhteydessä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot alla).

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

