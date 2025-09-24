Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 24.09.2025 kokouksesta
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 24.09.2025.
Lautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.9.2025 asiat esityslistan mukaisesti.
Lisäksi turvallisuuslautakunta päätti evästää pykälässä 38 vammaisohjelman jatkovalmistelua seuraavasti:
”-vammaisten henkilökohtaisen avun mitoitukseen tulee kiinnittää huomiota,
-kotona asumisen turvallisuus on huomioitava erityisesti silloin, kun suunnitellaan asiakkaan hoitopaikkaa sekä
-apuvälinepalvelun aukioloajat koettiin riittämättömiksi”.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Katri Asp-DalfidanTurvallisuuslautakunnan puheenjohtajaPuh:040 706 9960katri.h.asp-dalfidan@hyvaks.fi
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
