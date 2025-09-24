Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 24.09.2025 kokouksesta

24.9.2025 17:02:14 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 24.09.2025.

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.9.2025 asiat esityslistan mukaisesti.

Lisäksi turvallisuuslautakunta päätti evästää pykälässä 38 vammaisohjelman jatkovalmistelua seuraavasti:

”-vammaisten henkilökohtaisen avun mitoitukseen tulee kiinnittää huomiota,

-kotona asumisen turvallisuus on huomioitava erityisesti silloin, kun suunnitellaan asiakkaan hoitopaikkaa sekä

-apuvälinepalvelun aukioloajat koettiin riittämättömiksi”.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.

Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.   

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

