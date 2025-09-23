Yhdeksän johtavaa eurooppalaista pankkia yhdistää voimansa vakaavaluutan liikkeeseenlaskussa
Yhdeksän johtavaa eurooppalaista pankkia (ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank ja Raiffeisen Bank International) ovat yhdistäneet voimansa lanseeratakseen EU:n kryptovara-asetuksen (MiCAR) mukaisen euromääräisen vakaavaluutan. Tavoitteena on luoda lohkoketjuteknologiaan perustuva eurooppalainen maksuvälinestandardi.
Vakaavaluutta mahdollistaa kustannustehokkaat ja lähes reaaliaikaiset maksut sekä kaupanselvityksen. Se tarjoaa ympäri vuorokauden tehokkaita rajat ylittäviä maksuja, ohjelmoitavia maksuja ja tehostaa toimitusketjujen hallintaa sekä arvopaperi- ja kryptovarakauppojen selvitystä.
Vakaavaluutta on suunniteltu lanseerattavaksi vuoden 2026 jälkipuoliskolla. Liikkeeseenlaskusta vastaa konsortiopankkien Alankomaihin perustama yhteisyritys, joka toimii sähkörahayhteisönä. Sen toimiluvan myöntää ja toimintaa valvoo Alankomaiden keskuspankki. Yhteisyrityksen toimitusjohtaja nimetään lähitulevaisuudessa, mutta virallinen nimitys edellyttää viranomaishyväksyntää. Yhteenliittymä on avoin uusien pankkien mukaantulolle.
Hanke tarjoaa eurooppalaisen vaihtoehdon yhdysvaltalaisten toimijoiden hallitsemalle vakaavaluuttamarkkinalle ja tukee osaltaan EU:n pyrkimystä vahvistaa eurooppalaisten maksujärjestelmien strategista autonomiaa. Yhteenliittymään kuuluvat pankit voivat tarjota lisäarvopalveluita, kuten kryptovarojen säilytystä.
”Digitaaliset omaisuuserät voivat muuttaa finanssitoimialaa merkittävästi – ei vain luomalla uusia maksutapoja vaan myös tuomalla merkittäviä tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä sekä palveluntarjoajille että asiakkaille. Me Danske Bankissa uskomme, että tämä kehitys edellyttää koko toimialan yhteistyötä ja yhteisiä standardeja. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana tässä hankkeessa, jossa yhteistyössä muiden johtavien eurooppalaisten pankkien kanssa rakennamme luotettavaa, MiCAR-sääntelyn mukaista vakaavaluuttaa. Tavoitteemme on tukea innovaatioita, edistää läpinäkyvyyttä sekä ratkaista keskeisiä haasteita, kuten tehottomuutta, kitkatekijöitä ja korkeita kustannuksia”, sanoo Flaminia Lucia Franca, Danske Bankin Transaction Banking -yksiköstä vastaava johtaja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Taloyhtiöiden talous on vahvistunut23.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Taloyhtiöiden taloudellinen tilanne on vahvistunut nopeasti vaativien vuosien jälkeen: lainarästien määrä on vähentynyt, ja talletustaseet ovat palautumassa entisille tasoilleen. Lisäksi laskenut inflaatio ja alhaisemmat lainakorot ovat hillinneet vastikkeiden nostopaineita.
Asuntomarkkinakatsaus: asuntokaupasta positiivisia merkkejä17.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ja asuntojen myyntimäärä ovat nousussa. Kotitaloudet hyötyvät yhä laskeneista koroista.
Sijoitusnäkemys: osakkeiden vahva kehitys voi jatkua9.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Danske Bank näkee osakemarkkinoilla jatkossakin tuottomahdollisuuksia etenkin Euroopan ja Yhdysvaltojen osakkeiden osalta.
Danske Bank, Akava ja AKY - Akavalaiset yrittäjät tukevat korkeakoulutettuja yrittäjiä – maksuttomat peruspankkipalvelut vuodeksi5.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallisen yrittäjän päivän kunniaksi Danske Bank, Akava ja AKY - Akavalaiset yrittäjät tarjoavat korkeakoulutetuille yrittäjille merkittäviä etuja, jotka helpottavat yrityksen taloudellista taakkaa. Maksuttomien peruspankkipalveluiden lisäksi yhteistyö kattaa myös etuja rahoitukseen keventäen kasvun ja investointien rahoituskustannuksia.
Suhdannekatsaus: Talouden elpyminen käynnistyy hitaasti – työttömyys ja epävarmuus varjostavat kasvua3.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomen talous on kääntymässä hitaaseen kasvuun, mutta epävarmuus siirtää voimakkaamman elpymisen vuodelle 2026. Danske Bank ennustaa Suomen talouden kasvavan 0,9 prosenttia vuonna 2025 ja 2,0 prosenttia vuonna 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme