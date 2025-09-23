Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Yhdeksän johtavaa eurooppalaista pankkia yhdistää voimansa vakaavaluutan liikkeeseenlaskussa

25.9.2025 10:00:00 EEST | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote

Yhdeksän johtavaa eurooppalaista pankkia (ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank ja Raiffeisen Bank International) ovat yhdistäneet voimansa lanseeratakseen EU:n kryptovara-asetuksen (MiCAR) mukaisen euromääräisen vakaavaluutan. Tavoitteena on luoda lohkoketjuteknologiaan perustuva eurooppalainen maksuvälinestandardi.

Vakaavaluutta mahdollistaa kustannustehokkaat ja lähes reaaliaikaiset maksut sekä kaupanselvityksen. Se tarjoaa ympäri vuorokauden tehokkaita rajat ylittäviä maksuja, ohjelmoitavia maksuja ja tehostaa toimitusketjujen hallintaa sekä arvopaperi- ja kryptovarakauppojen selvitystä.

Vakaavaluutta on suunniteltu lanseerattavaksi vuoden 2026 jälkipuoliskolla. Liikkeeseenlaskusta vastaa konsortiopankkien Alankomaihin perustama yhteisyritys, joka toimii sähkörahayhteisönä. Sen toimiluvan myöntää ja toimintaa valvoo Alankomaiden keskuspankki. Yhteisyrityksen toimitusjohtaja nimetään lähitulevaisuudessa, mutta virallinen nimitys edellyttää viranomaishyväksyntää. Yhteenliittymä on avoin uusien pankkien mukaantulolle.

Hanke tarjoaa eurooppalaisen vaihtoehdon yhdysvaltalaisten toimijoiden hallitsemalle vakaavaluuttamarkkinalle ja tukee osaltaan EU:n pyrkimystä vahvistaa eurooppalaisten maksujärjestelmien strategista autonomiaa. Yhteenliittymään kuuluvat pankit voivat tarjota lisäarvopalveluita, kuten kryptovarojen säilytystä.

”Digitaaliset omaisuuserät voivat muuttaa finanssitoimialaa merkittävästi – ei vain luomalla uusia maksutapoja vaan myös tuomalla merkittäviä tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä sekä palveluntarjoajille että asiakkaille. Me Danske Bankissa uskomme, että tämä kehitys edellyttää koko toimialan yhteistyötä ja yhteisiä standardeja. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana tässä hankkeessa, jossa yhteistyössä muiden johtavien eurooppalaisten pankkien kanssa rakennamme luotettavaa, MiCAR-sääntelyn mukaista vakaavaluuttaa. Tavoitteemme on tukea innovaatioita, edistää läpinäkyvyyttä sekä ratkaista keskeisiä haasteita, kuten tehottomuutta, kitkatekijöitä ja korkeita kustannuksia”, sanoo Flaminia Lucia Franca, Danske Bankin Transaction Banking -yksiköstä vastaava johtaja.

Danske Bankista

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi

