Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita

Kokouksessa kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita. Valtuusto hyväksyi myös Grundskolan Norsenin Cygnaeus-yksikön perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Korottaminen hyväksyttiin 3 061 600 eurolla siten, että korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta on enintään 20 628 700 euroa huhtikuun 2025 kustannustasossa.

Kaartinkaupungissa Unioninkatu 2:ssa sijaitseva Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten -koulu on Helsingin kaupungin arvokkaimpia koulurakennuksia. Vuonna 1910 valmistunut, jugendkartanoa muistuttava koulu on suojeltu korkeimpaan suojeluluokkaan. Perusparannuksessa koulua kunnostetaan laajasti toiminnallisesti ja teknisesti.

Kaupunginvaltuusto on kerran aiemmin hyväksynyt hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Toisen korottamisen perusteena on merkittävät lisä- ja muutostyöt, joiden kokonaiskustannuksia ei ole tehdyistä kuntotutkimuksista huolimatta pystytty arvioimaan riittävän tarkasti hanke- ja toteutussuunnittelussa.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla. Seuraava kokous on 8. lokakuuta.

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

P. 040 192 90 03

ilona.turtola@hel.fi