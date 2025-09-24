Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluevaltuusto 24.9.2025: Hyvinvointialueen talous elpyy ennakoidusti

24.9.2025 20:26:09 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Lisärahoitusneuvottelut ovat loppusuoralla. Arvio on, ettei lisärahoitusta myönnetä. Vuoden 2026 talousarvio on määrä valmistella niin, että kertyneet alijäämät tulevat katetuksi vuoden 2028 loppuun mennessä.

Aluevaltuusto sai syksyn ensimmäisessä kokouksessa kattavan katsauksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) tilanteesta. Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi muun muassa käynnissä olevien lisärahoitusneuvottelujen tilanteesta.

-Palvelumme ovat varsin hyvällä tasalla ja olemme tekemässä positiivisen tuloksen. Lisärahoitusta ei myönnetä alijäämien kattamiseen, joten arvioimme, ettei lisärahoitusta myönnetä.

Hyvinvointialuelaki edellyttää, että kertyneet alijäämät on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Valmisteilla on lakimuutos, joka mahdollistaa 1–2 vuoden lisäajan myöntämisen alijäämien kattamiseksi hyvinvointialueille, joille ei synny lisää alijäämää tämän vuoden aikana.

-Taloutemme elpyy ennakoidusti, joten täytämme kriteerit. Varhan 2026 talousarvio on määrä tehdä niin, että alijäämät tulevat katetuksi vuoden 2028 loppuun mennessä.

Martikainen muistutti myös, että 2024 Varha oli tarvevakioudun laskennan mukaan Suomen edullisimpia palveluntuottajia. 

Aluevaltuuston syksyyn lisäkokous

Aluevaltuuston syksyn kokousaikatauluun päätettiin lisätä aluevaltuuston puheenjohtajan Katriina Hiippavuoren esityksestä yksi kokous. Aluevaltuusto kokoontuu 22.10. ja 3.12. 2025. Kokoukset ovat keskiviikkoisin klo 18.

Aluevaltuuston varajäsen Pirjo Rinteelle päätettiin myöntää ero varajäsenen tehtävästä. Rinne pyysi eroa henkilökohtaisista syistä.

Muut kuin tässä esitetyt asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

