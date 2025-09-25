SDP:n Pia Viitanen: Hallitus romahdutti tukensa opiskelijoiden ja ikäihmisten kotien rakentamiseen

– Hallitus on leikannut erityisryhmien asumista tukevasta investointiavustuksesta lähes 90 prosenttia ja vähentää kaudellaan valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamista. Tämä merkitsee niukempaa asuntotarjontaa ja korkeampia asumiskustannuksia yhä useammalle pienituloiselle ja heikommassa asemassa olevalle, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd.).