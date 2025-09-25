SDP:n Pia Viitanen: Hallitus romahdutti tukensa opiskelijoiden ja ikäihmisten kotien rakentamiseen
– Hallitus on leikannut erityisryhmien asumista tukevasta investointiavustuksesta lähes 90 prosenttia ja vähentää kaudellaan valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamista. Tämä merkitsee niukempaa asuntotarjontaa ja korkeampia asumiskustannuksia yhä useammalle pienituloiselle ja heikommassa asemassa olevalle, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd.).
Hallitus on kutistanut erityisryhmien investointiavustuksen 120 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan. Kohdentumisessa turvataan vammaisten asumiseen liittyvien kohteiden avustukset.
– On toki hyvä, että vammaisten asuntokohteet turvataan, mutta moni muu ryhmä, kuten opiskelijat, ikääntyneet ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujat jäävät tuen ulkopuolelle, ihmettelee Viitanen.
– Ikääntyneille ja opiskelijoille sopivan kohtuuhintaisen asumisen tarve kasvaa koko ajan. Opiskelijoille hallitus esittää itse luomansa ongelman ratkaisuksi täysimääräistä korkotukilainaa opiskelija-asuntorakentamiseen, mutta jos tämä jää ainoaksi rahoitustueksi, opiskelijoiden vuokrat nousevat. Ikääntyneiden asunto-olojen heikkeneminen vaikuttaa hyvinvointialueidenkin taloustilanteeseen, sillä kohtuuhintaisella yhteisöllisellä asumisella on pystytty hillitsemään myös sote-kustannusten kasvua.
Hallitusohjelman mukaan yhteiskunnan tukemat vuokra-asunnot halutaan kohdistaa nykyistä tehokkaammin pienituloisille, vähävaraisille ja erityisryhmille, joiden on vaikea vuokrata asuntoa vapailta markkinoilta.
– Erityisryhmien vuokra-asunnot on rajattu vain kyseisille erityisryhmille, joten erityisryhmien asuntorakentamisen suitsiminen on räikeässä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, huomauttaa Viitanen.
VATT:n selvityksen mukaan erityisryhmien ara-vuokra-asunnoissa asuvien tulot ovat eri asumismuotoihin verrattuna kaikkein pienimmät. Yhdeksän kymmenestä tällaisessa vuokra-asunnossa asuvasta ansaitsee alle mediaanitulon ja 60 prosenttia kuuluu alimpaan tuloviidennekseen.
– Erityisryhmien investointiavustuksen leikkaaminen ilman korvaavia toimia on julmaa. Nykymuodossaan avustus on riittämätön haavoittuvassa asemassa olevien asumisen turvaamiseksi, kun hallitus samaan aikaan sysää leikkauspolitiikallaan yhä useampia ihmisiä vaikeuksiin asumisen kustannuksien kanssa.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
