Askel kohti olympiahaavetta – lippupallon EM-kisat käyntiin torstaina Pariisissa

Torstaina 25.9. käynnistyvät lippupallon EM-kisat Pariisissa, joissa ratkotaan Euroopan mestaruudet ja paikat vuoden 2026 MM-kisoihin Saksassa. Tuttuun tapaan miesten ja naisten arvokisat pelataan samanaikaisesti samoilla kentillä, mikä kuvastaa lajin tasa-arvoista henkeä ja takaa tiiviin kisakokemuksen. MM-paikka olisi Suomelle merkittävä askel kohti Los Angelesin 2028 olympialaisia, joissa lippupallo debytoi olympialajina.

Suomen naisten ja miesten maajoukkueet lähtevät kolmipäiväiseen turnaukseen uudistuneilla ja urheilullisilla kokoonpanoilla. Perinteisesti lippupallomaajoukkueet on koottu lähes yksinomaan amerikkalaisen jalkapallon pelaajista, mutta nyt mukana on alkuvuoden testitilaisuuksissa seulottuja muiden lajien huippu-urheilijoita – kuten pikajuoksijoita ja käsipalloilijoita – joiden nopeus ja monipuolinen urheilullisuus voivat olla ratkaiseva lisä EM-kentillä.

Suomen avauspäivän ottelut torstaina 25.9.: