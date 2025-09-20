Askel kohti olympiahaavetta – lippupallon EM-kisat käyntiin torstaina Pariisissa

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Pariisin EM-turnaus voi ratkaista Suomen pääsyn vuoden 2026 MM-kisoihin ja viedä askeleen lähemmäs Los Angelesin olympialaisia. Turnauksen ottelut ovat seurattavissa suorana IFAF TV -striimauspalvelussa.

Lipupallon EM-kisat 25.-27.9.2025
Lipupallon EM-kisat 25.-27.9.2025 SAJL

Torstaina 25.9. käynnistyvät lippupallon EM-kisat Pariisissa, joissa ratkotaan Euroopan mestaruudet ja paikat vuoden 2026 MM-kisoihin Saksassa. Tuttuun tapaan miesten ja naisten arvokisat pelataan samanaikaisesti samoilla kentillä, mikä kuvastaa lajin tasa-arvoista henkeä ja takaa tiiviin kisakokemuksen. MM-paikka olisi Suomelle merkittävä askel kohti Los Angelesin 2028 olympialaisia, joissa lippupallo debytoi olympialajina.

Suomen naisten ja miesten maajoukkueet lähtevät kolmipäiväiseen turnaukseen uudistuneilla ja urheilullisilla kokoonpanoilla. Perinteisesti lippupallomaajoukkueet on koottu lähes yksinomaan amerikkalaisen jalkapallon pelaajista, mutta nyt mukana on alkuvuoden testitilaisuuksissa seulottuja muiden lajien huippu-urheilijoita – kuten pikajuoksijoita ja käsipalloilijoita – joiden nopeus ja monipuolinen urheilullisuus voivat olla ratkaiseva lisä EM-kentillä.

Suomen avauspäivän ottelut torstaina 25.9.:

  • Miehet:
    • Tanska–Suomi klo 9.00 (IFAF TV, kenttä 3)
    • Suomi–Slovenia klo 15.15
    • Saksa–Suomi klo 17.45 (IFAF TV, kenttä 2)
  • Naiset:
    • Tšekki–Suomi klo 10.15 (IFAF TV, kenttä 1)
    • Suomi–Ukraina klo 12.45 (IFAF TV, kenttä 1)
    • Iso-Britannia–Suomi klo 19.00

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

