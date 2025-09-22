Kolmen maalin Elina Hautojärvi johti EräViikingit kolmanteen voittoon
F-liigassa oli keskiviikkona ohjelmassa yksi naisten sarjan ottelu, jossa EräViikingit otti syksyn kolmannen voittonsa kaatamalla kotonaan ÅIF:n 5-3.
Palloa piti alusta asti enemmän kotijoukkue, mutta parhaat paikat rakensi ÅIF, joka iski tilaisuuden tullen terävästi vastaan. Tulosta se tuotti pelin puolivälissä, kun Noona Björkman lapioi takatolpalta vieraat johtoon, ja EräViikinkien pikatasoituksen tuli vielä lisää. Pallo pomppasi Riina Latvakosken mailan varresta yli kotijoukkueen maalivahti Nora Laikan, ja ÅIF johti taas. Matilda Holmström kuitenkin tasoitti Inka Lippojoen poikkisyötöstä vielä ennen toista taukoa, ja päätösjakso oli kotijoukkueen. Taru Nordman taituroi rangaistuslaukauksesta johtomaalin ja syötti heti seuraavassa vaihdossa Elina Hautojärven iskemään eron kahteen. Erän puolivälissä sinetöi viime kaudella ÅIF:ää edustanut Hautojärvi hattutemppunsa 5–2-maalilla, ja ÅIF venyi enää Kia Lehmusvuoren keskiympyrästä linkoamaan kavennukseen.
F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina otteluilla SB-Pro-SaiPa ja Koovee–SSRA.
