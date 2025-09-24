Veikkaus Oy

Suomeen yli neljän miljoonan euron voitto Vikinglotosta - Voittorivi on pelattu Vantaalla

24.9.2025 21:19:39 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Vikingloton tämän illan arvonnassa (kierros 39/2025) löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Suomessa. Vantaan Koivukylän Nesteellä pelattuun riviin osui 4 156 065 euron jättivoitto.

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata

Vikingloton keskiviikon voittorivi on 9, 10, 11, 23, 29 ja 35. Vikingnumero 4. Plusnumero 3.

Illan ainoa 6+1 -oikein rivi on pelattu Vantaalla Koivukylän Nesteellä. 

- Suuret onnittelut potin voittaneelle uudelle suomalaiselle vikinglottomiljonäärille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

- Voittaja on halutessaan lämpimästi tervetullut Veikkauksen perinteisille voittajakahveille juhlistamaan onnenpotkuaan. Kyseessä on seitsemänneksi suurin Suomeen osunut voitto Vikinglotosta pelin historiassa.

Voittonsa onnekas Nesteen asiakas saa pankkitililleen todennettuaan kolmen viikon karenssiajan jälkeen henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin Casinolla.

Ensi viikolla Vikingloton potissa on kolme miljoonaa euroa.

Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 6 2 5 9 5 2 0. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 96. Lomatonneja voitettiin keskiviikkona neljä kappaletta.

Vikingloton suurimmat suomalaisvoitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta
1. 15 880 400,20 Helsinki kierros 4/2023
2. 9 480 858,50 Lahti (5 osuuden porukka) kierros 33/2021
3. 7 781 517,10 Helsinki kierros 46/2012
4. 7 495 551,80 Suomussalmi kierros 21/2015
5. 6 545 224,10 Oulu kierros 24/2023
6. 4 573 752,00 Lahti kierros 14/2010
7. 4 156 065,30 Vantaa kierros 39/2025
8. 4 121 499,30 Espoo kierros 3/2012
9. 3 308 745,80 Helsinki kierros 49/2015
10. 3 000 000 10 osuuden porukka eri puolilta Suomea kierros 18/2022
11. 2 695 400,60 Reisjärvi kierros 45/2015
12. 2 695 400,60 Kuopio kierros 45/2015

www.veikkaus.fi/yritys

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

