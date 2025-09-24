Suomeen yli neljän miljoonan euron voitto Vikinglotosta - Voittorivi on pelattu Vantaalla
Vikingloton tämän illan arvonnassa (kierros 39/2025) löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Suomessa. Vantaan Koivukylän Nesteellä pelattuun riviin osui 4 156 065 euron jättivoitto.
Vikingloton keskiviikon voittorivi on 9, 10, 11, 23, 29 ja 35. Vikingnumero 4. Plusnumero 3.
Illan ainoa 6+1 -oikein rivi on pelattu Vantaalla Koivukylän Nesteellä.
- Suuret onnittelut potin voittaneelle uudelle suomalaiselle vikinglottomiljonäärille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
- Voittaja on halutessaan lämpimästi tervetullut Veikkauksen perinteisille voittajakahveille juhlistamaan onnenpotkuaan. Kyseessä on seitsemänneksi suurin Suomeen osunut voitto Vikinglotosta pelin historiassa.
Voittonsa onnekas Nesteen asiakas saa pankkitililleen todennettuaan kolmen viikon karenssiajan jälkeen henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin Casinolla.
Ensi viikolla Vikingloton potissa on kolme miljoonaa euroa.
Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 6 2 5 9 5 2 0. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 96. Lomatonneja voitettiin keskiviikkona neljä kappaletta.
Vikingloton suurimmat suomalaisvoitot
|Sija
|Voitto, euroa
|Paikkakunta
|Ajankohta
|1.
|15 880 400,20
|Helsinki
|kierros 4/2023
|2.
|9 480 858,50
|Lahti (5 osuuden porukka)
|kierros 33/2021
|3.
|7 781 517,10
|Helsinki
|kierros 46/2012
|4.
|7 495 551,80
|Suomussalmi
|kierros 21/2015
|5.
|6 545 224,10
|Oulu
|kierros 24/2023
|6.
|4 573 752,00
|Lahti
|kierros 14/2010
|7.
|4 156 065,30
|Vantaa
|kierros 39/2025
|8.
|4 121 499,30
|Espoo
|kierros 3/2012
|9.
|3 308 745,80
|Helsinki
|kierros 49/2015
|10.
|3 000 000
|10 osuuden porukka eri puolilta Suomea
|kierros 18/2022
|11.
|2 695 400,60
|Reisjärvi
|kierros 45/2015
|12.
|2 695 400,60
|Kuopio
|kierros 45/2015
