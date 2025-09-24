Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

RKP: Varhan neuvotteluissa tarvitaan pitkäaikaisia ja oikeudenmukaisia vuokrasopimuksia

24.9.2025 21:20:35 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Varhan ja kuntien välillä käynnissä olevissa vuokraneuvotteluista, jotka koskevat hyvinvointipalvelujen käyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä, on raportoitu suurista eroista ja kohtuuttomista vuokrankorotuksista. Mediassa on herättänyt huomiota ehdotus yli 70 prosentin vuokrankorotuksista Turussa. Jos nämä toteutuvat, se merkitsisi yhtä suuria vuokranalennuksia harvaan asutuilla alueilla, jotta kokonaisuus olisi tasapainossa – tätä RKP ei voi hyväksyä.

– Tämä kehitys aiheuttaa huolta sekä kunnan asukkaiden että henkilöstön keskuudessa. Se uhkaa paikallisesti kiinteistöjen hallinnoinnin vakautta ja voi heikentää hyvinvointipalvelujen laatua ja saatavuutta, sanoo RKP:n valtuustoryhmä.

Erityisesti harvaan asutuilla alueilla sijaitsevat kunnat ovat vaarassa menettää tärkeitä vuokratuloja, mikä voi pakottaa heitä korottamaan veroja kattaakseen tulonmenetykset – kustannukset, jotka lopulta kohdistuvat asukkaisiin.

Varmistaakseen pitkän aikavälin vakauden ja oikeudenmukaisuuden RKP ehdottaa valtuustoaloiteessaan, että Varha

  1. kehittää vuokraneuvottelumallin, joka mahdollistaa pitkäaikaiset vuokrasopimukset 10–20 vuotta) suurimmalle osalle kiinteistöistä kuntien kanssa.
  2. varmistaa, että vuokraneuvottelut käydään avoimesti ja oikeudenmukaisesti, ja että kaikkia kiinteistönomistajia kohdellaan tasapuolisesti niiden koosta tai sijainnista riippumatta.
  3. ottaa aktiivisesti huomioon koko alueen asukkaiden ja henkilöstön kokonaisedun ja turvallisuuden, ei pelkästään lyhyen aikavälin taloudellisia voittoja.

– Pitkäaikaiset ja oikeudenmukaiset vuokrasopimukset tarjoavat turvallisuutta ja vakautta asukkaille, kunnille ja henkilöstölle. Samanlaiset mallit ovat jo osoittautuneet toimiviksi muilla hyvinvointialoilla, ja pidämme välttämättömänä, että Varha noudattaa samoja periaatteita, sanoo valtuustoryhmä.

Yhteystiedot:
Sandra Bergqvist
Puhelin: 0405341108
Sähköposti: sandra.bergqvist@eduskunta.fi

