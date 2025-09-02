Lastensuojelun Keskusliitto

Mediakutsu: Lastensuojelua sydämellä ja sisulla – Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® pidetään Jyväskylässä 7.–8.9.2025

25.9.2025 07:36:32 EEST | Lastensuojelun Keskusliitto | Kutsu

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® Jyväskylän Paviljongissa 7.–8.10.2025 pohditaan, mitä lasten ja perheiden palveluiden painopisteen siirtyminen ehkäisevistä peruspalveluista korjaaviin merkitsee pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja lasten tulevaisuuden kannalta. Ketkä jäävät järjestelmässä väliin? Voiko inhimillinen olla itse asiassa myös vaikuttavampaa?

Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti jo vuosia – viime vuonna ilmoitus tehtiin 115 000 lapsesta. Kiireellisesti sijoitettuna oli 4 900 lasta. Lastensuojelun kustannukset kasvavat ja samaan aikaan julkiseen talouteen tehdään merkittäviä sopeutustoimia.

Kuinka lastensuojelussa keksitään keinoja selvitä epävarmassa ajassa, erilaisten turvallisuusuhkien alla? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® kokoavat Jyväskylään 7.–8.10. yli 800 lasten kanssa työskentelevää ammattilaista pohtimaan, miten voimme vastata lasten suojelun ja turvan tarpeeseen tässä ajassa. Lastensuojelupäivillä syväsukelletaan myös lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviin kysymyksiin.

Toimittajat ovat tervetulleita tapahtumaan. Edellytämme ilmoittautumista etukäteen. Autamme haastattelujen sopimisessa ja tarjoamme medialle työskentelytilan.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® puheenvuoroja käyttävät muun muassa professori Marit Skivenes Bergenin yliopistosta Norjasta, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, kriminologian professori Noora Ellonen, Poliisihallituksen ylikomisario Saara Asmundela, johtamisen asiantuntija Hermanni Hyytiälä sekä tietokirjailija Elisabet Lahti. Juontajina toimivat lastensuojelun kokemusasiantuntijat Onni Westlund sekä Aino Elina Muhonen. Myös lavapuheenvuoroissa kuullaan runsaasti lastensuojelun kokemusääntä.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® myönnetään myös Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinto 2025.


Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Juuli Hurskainen, viestinnän ja vaikuttamisen johtaja, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480

Sonia Kuutti, tapahtuma- ja jäsenpalvelukoordinaattori, sonia.kuutti@lskl.fi,  p. 040 848 6381

Lapset rakentavat palikoilla, teksti Sydämellä ja sisulla, Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2025
Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2025
Mira Mallius Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2025 järjestää Lastensuojelun Keskusliitto. Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lastensuojelun laadun ja lapsen oikeuksien puolesta.

