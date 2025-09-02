Mediakutsu: Lastensuojelua sydämellä ja sisulla – Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® pidetään Jyväskylässä 7.–8.9.2025

Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti jo vuosia – viime vuonna ilmoitus tehtiin 115 000 lapsesta. Kiireellisesti sijoitettuna oli 4 900 lasta. Lastensuojelun kustannukset kasvavat ja samaan aikaan julkiseen talouteen tehdään merkittäviä sopeutustoimia.

Kuinka lastensuojelussa keksitään keinoja selvitä epävarmassa ajassa, erilaisten turvallisuusuhkien alla? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® kokoavat Jyväskylään 7.–8.10. yli 800 lasten kanssa työskentelevää ammattilaista pohtimaan, miten voimme vastata lasten suojelun ja turvan tarpeeseen tässä ajassa. Lastensuojelupäivillä syväsukelletaan myös lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviin kysymyksiin.

Toimittajat ovat tervetulleita tapahtumaan. Edellytämme ilmoittautumista etukäteen. Autamme haastattelujen sopimisessa ja tarjoamme medialle työskentelytilan.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® puheenvuoroja käyttävät muun muassa professori Marit Skivenes Bergenin yliopistosta Norjasta, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, kriminologian professori Noora Ellonen, Poliisihallituksen ylikomisario Saara Asmundela, johtamisen asiantuntija Hermanni Hyytiälä sekä tietokirjailija Elisabet Lahti. Juontajina toimivat lastensuojelun kokemusasiantuntijat Onni Westlund sekä Aino Elina Muhonen. Myös lavapuheenvuoroissa kuullaan runsaasti lastensuojelun kokemusääntä.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® myönnetään myös Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinto 2025.

Tutustu Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® koko ohjelmaan ja puhujiin: www.lastensuojelupaivat.fi/



Lisätietoja ja ilmoittautumiset:





Juuli Hurskainen, viestinnän ja vaikuttamisen johtaja, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480

Sonia Kuutti, tapahtuma- ja jäsenpalvelukoordinaattori, sonia.kuutti@lskl.fi, p. 040 848 6381