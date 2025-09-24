SDP:n Werning ja Nikkanen: Hallitus savustaa sopimuspalokuntalaiset ulos – kohtuuttomat kuntotestit vaarantavat pelastustoimen
Sisäministeriön uusi luonnos pelastustoiminnan kuntotestausohjeeksi herättää vakavia kysymyksiä. Kansanedustajat, hallintovaliokunnan jäsenet Paula Werning ja Saku Nikkanen kysyvät: kuka hyötyy tiukennetuista vaatimuksista ja miksi niiden kiristäminen nähdään tärkeämpänä kuin resurssien turvaaminen ja toimintakyvyn kehittäminen käytännön keinoin?
Sopimuspalokunnat kärsivät jo nyt väen vähenemisestä. Jos uusia esteitä osallistumiselle rakennetaan, vaarana on, että pelastustoimen palvelutaso laskee. Tätä kehitystä ei voi peittää kuntotestien tilastoilla.
Werning muistuttaa, että Suomessa ei ole raportoitu merkittäviä tapaturmia, jotka liittyisivät sopimuspalokuntalaisten fyysiseen toimintakykyyn. Samaan aikaan esimerkiksi maastopalojen mittakaava osoittaa tilanteen suhteellisuuden: Suomessa palaa vuosittain 300–800 hehtaaria maastoa, kun Kanadassa vastaava luku on 4,2 miljoonaa hehtaaria ja jos se suhteutettaisiin Suomen pinta-alaan, meillä pitäisi jatkossa polttaa 60 000–150 000 hehtaaria. Silti Suomessa ollaan tekemässä yhtä tiukkoja fyysisen toimintakyvyn vaatimuksia kuin maissa, joissa palotilanteet ovat täysin eri mittakaavassa.
Pelastustoimen suurin ongelma ei ole se, että sopimuspalokuntalaisilla olisi liian heikko kunto. Ongelma on se, että väkeä on liian vähän, menetelmät ja johtaminen kaipaavat kehittämistä ja resurssit ovat liian niukat. Jos toimintaa halutaan aidosti turvata, meidän pitää käyttää rajalliset resurssit oikein, ei sulkea ihmisiä ulos järjestelmästä kuntotestien avulla, Werning painottaa.
Nikkanen korostaa, että pelastustoimessa on kyse ihmisten auttamisesta, ei tilastojen kaunistelusta.
Jos kuntotestien kiristämisellä ajetaan ulos motivoituneita ja kokeneita sopimuspalokuntalaisia, ammutaan omaan nilkkaan. Turvallisuus ei parane sillä, että riveissä on vähemmän väkeä. Olemme samaa mieltä siitä, että sopimuspalokuntalaisten fyysisestä kunnosta on tärkeää pitää huolta ja heitä pitää tukea siinä, mutta tiukat, poissulkevat rajat eivät ole oikea tapa. Meidän pitää varmistaa riittävät resurssit, toimivat johtamismallit ja harjoittelumahdollisuudet, ei katsoa, kuka pärjää parhaiten kuntotestissä.
Peräänkuulutamme, että pelastustoiminnan kehittämisessä keskityttäisiin työmenetelmien, johtamisen ja resurssien parempaan hyödyntämiseen, ei keinotekoisten raja-aitojen rakentamiseen.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Riitta Kaarisalo: Hallituksen ei olisi pakko lisätä lapsiperheköyhyyttä, vaihtoehtoja on olemassa24.9.2025 17:30:42 EEST | Tiedote
Ihmisten köyhyys on Suomessa kasvanut, ja erityisen huolestuttavaa kasvu on lapsiperheissä. On käsittämätöntä, että hallituksessa köyhyyden lisääminen on välttämättömyys, kun samaan aikaan on varaa alentaa veroja ministerien tuloluokalta ja rikkailta, ihmettelee SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen toimet Alfa-PVP-huumeen yleistyneen käytön kitkemiseksi olleet riittämättömiä – erillisrahoitusta pääkaupunkiseudulle tarvitaan24.9.2025 13:56:54 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle nopeasti yleistyneen alfa-PVP-huumeen käytön lieveilmiöiden ehkäisemisestä ja pääkaupunkiseudun kaupunkien tukemisesta.
SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpo näyttää luopuneen kokonaan tavoitteesta saada velkaantuminen kuriin24.9.2025 11:41:43 EEST | Tiedote
-Pääministeri Orpo näyttää luopuneen kokonaan tavoitteesta saada Suomen velkaantuminen kuriin. On täysin käsittämätöntä, että juuri kun kehysriihessä hallitus teki miljardin pysyvän aukon julkiseen talouteen, niin nyt pääministeri esittää jälleen uusia aukkoja valtion tulopohjaan. Pääministeri Orposta on tullut todellinen velkalaivan kippari, päivittelee kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Oulaskankaan päivystyksen lakkauttaminen on potilasturvallisuusriski ja säästöperusteiltaan virheellinen23.9.2025 18:11:51 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) totesi vielä viime vuonna Kouvolan Ratamon yöpäivystyksen kohdalla: ”Mikäli käy ilmi, että säästötoimenpiteet ja osaamisen ja henkilöstön riittävyyden kannalta tehtävät muutosesitykset eivät toteuta tavoitettaan, niin järkevä hallitus on niitä valmis uudelleen tarkastelemaan.” Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-ryhmän edustajat toteavat, että Oulaskankaan kohdalla Purra ja hallitus eivät enää olekaan valmiita tarkastelemaan päätöksiään uudelleen, vaikka säästöperusteet ovat osoittautuneet virheellisiksi ja potilasturvallisuus vaarantuu.
SDP:n Jani Kokko: Missä vastuullinen talouspolitiikka oikein piileksii?23.9.2025 17:05:00 EEST | Tiedote
Nyt käsittelyssä oleva talousarvio antaa karmean kuvan maamme talouden tilasta ja tulevaisuudesta. Tulojen ja menojen epäsuhta tulee edelleen näkymään massiivisena velkaantumisena, vaikka hallitus yrittääkin kirjanpidollisella kikkailulla eli Valtion asuntorahaston jäljellä olevan kassan tulouttamisella valtion budjettiin paikata asiaa. Tämä siis huolimatta hallituksen jo toteuttamista merkittävistä leikkauksista suomalaisen hyvinvointivaltion peruspalveluihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme