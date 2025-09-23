Näkökulmia tuulivoimaan – uusi videosarja avaa keskustelua tuulivoimasta Kimmo Ohtosen johdolla

Uusi videosarja Näkökulmia tuulivoimaan tarjoaa monipuolisia näkymiä yhteen aikamme puhutuimmista energiakysymyksistä. Sarjan juontaa toimittaja ja kirjailija Kimmo Ohtonen. Sarjan tavoitteena on tarjota erityisesti asukkaille ja päättäjille faktoihin pohjautuvaa ja helposti lähestyttävää sisältöä tuulivoimasta.

Tuulivoima on nopeasti kasvava energiamuoto Suomessa, ja se kytkeytyy niin ilmastotavoitteisiin, energiaomavaraisuuteen, ympäristökysymyksiin kuin paikallisyhteisöjen arkeen. Keskustelu on usein polarisoitunutta: toiset näkevät tuulivoiman välttämättömänä osana siirtymää puhtaaseen energiaan, kun taas toiset kokevat sen uhkana luonnolle, maisemalle tai asuinviihtyvyydelle.

- Tuulivoimasta liikkuu runsaasti väitteitä ja mielipiteitä, mutta harvemmin pysähdytään kuuntelemaan tutkittua tietoa, asukkaiden kokemuksia ja kuntien päätöksentekoa rinnakkain. Näkökulmia tuulivoimaan vastaa tähän tarpeeseen: sarja kokoaa yhteen eri osapuolet ja antaa katsojalle eväitä muodostaa oma näkemyksensä, kuvailee sarjan yksi käsikirjoittaja Saara Karkulahti Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Sarjassa liikutaan Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Sarjassa on kolme osaa, joista ensimmäisessä pureudutaan ympäristön näkökulmaan, toisessa asukkaisiin ja kolmannessa kuntiin. Jokaisessa jaksossa Ohtonen haastattelee aiheen asiantuntijoita ja kokijoita pyrkien löytämään vastauksia kysymyksiin, joita tuulivoimasta yleisimmin kuulee esitettävän. Sarjan jaksot on kuvattu elokuussa 2025 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

- Lähes vuoden ajan keräsimme yhteen kysymyksiä ja näkökulmia, joita kuulimme ja näimme ihmisten pohtivan ja esittävän tuulivoimaan liittyen. Pyrimme etsimään näiden teemojen parhaimpia asiantuntijoita haastateltavaksi videoihin. Videoilla haetaan vastauksia erilaisiin teemoihin: miten tuulivoima vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja lajiston käyttäytymiseen , miltä tuntuu elää tuulivoimalan naapurina ja mitä hyötyjä ja haasteita tuulivoima tuo kunnille, kuvailee sarjan yksi käsikirjoittaja Anna Peltosaari Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Suomen ensimmäinen tuulivoimaelokuvafestivaali Kino Kuvakukossa Kuopiossa 22.10.2025

Näkökulmia tuulivoimaan –videosarjan julkinen ensiesitys järjestetään Pohjois-Savon ilmastofoorumin etkoilla keskiviikkona 22.10. klo 18-20. Tilaisuus järjestetään Kino Kuvakukossa Kuopio.

Tuulivoimaelokuvafestivaalilla katsotaan videosarjan kaikki kolme osaa sekä keskustellaan videosarjasta ja tuulivoimasta. Keskustelua isännöi toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen.

Tilaisuus on kaikille avoin ja sali täytetään sitä mukaan, kun väkeä saapuu paikalle. Tapahtumassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, joiden ytimessä ovat kunnioitus, avoin kuunteleminen, vastuunottaminen omasta toiminnasta ja häirinnän ehkäisy.

---

Videot on julkaistu 25.9.2025 ja ne löytyvät Hiilineutraali Pohjois-Savo –projektin verkkosivuilta sekä ELY-keskuksen YouTube-kanavalta.

Näkökulmia tuulivoimaan –videosarja on tuotettu Euroopan Unionin osarahoittamassa Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hankkeessa, jota koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus. Videoiden toteutusta ovat tukeneet lisäksi Vihreän siirtymän edistäminen Etelä-Savon kuntien ja pk-yritysten toiminnassa VIHTO-hanke, Europe Direct Etelä-Savo ja Europe Direct Kuopio -viestintäpisteet sekä Etelä-Savon maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto. Videot on toteuttanut BrainyDay Visual Oy. Sarjan ovat käsikirjoittaneet HIPOVA-hankkeen ilmastoasiantuntijat sekä BrainyDay Visual.