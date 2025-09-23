Näkökulmia tuulivoimaan – uusi videosarja avaa keskustelua tuulivoimasta Kimmo Ohtosen johdolla
Uudessa videosarjassa tarkastellaan tuulivoimaa eri näkökulmista asiantuntijoiden johdolla. Näkökulmia tuulivoimaan –videosarjan julkinen ensiesitys Kuvakukossa 22. lokakuuta.
Uusi videosarja Näkökulmia tuulivoimaan tarjoaa monipuolisia näkymiä yhteen aikamme puhutuimmista energiakysymyksistä. Sarjan juontaa toimittaja ja kirjailija Kimmo Ohtonen. Sarjan tavoitteena on tarjota erityisesti asukkaille ja päättäjille faktoihin pohjautuvaa ja helposti lähestyttävää sisältöä tuulivoimasta.
Tuulivoima on nopeasti kasvava energiamuoto Suomessa, ja se kytkeytyy niin ilmastotavoitteisiin, energiaomavaraisuuteen, ympäristökysymyksiin kuin paikallisyhteisöjen arkeen. Keskustelu on usein polarisoitunutta: toiset näkevät tuulivoiman välttämättömänä osana siirtymää puhtaaseen energiaan, kun taas toiset kokevat sen uhkana luonnolle, maisemalle tai asuinviihtyvyydelle.
- Tuulivoimasta liikkuu runsaasti väitteitä ja mielipiteitä, mutta harvemmin pysähdytään kuuntelemaan tutkittua tietoa, asukkaiden kokemuksia ja kuntien päätöksentekoa rinnakkain. Näkökulmia tuulivoimaan vastaa tähän tarpeeseen: sarja kokoaa yhteen eri osapuolet ja antaa katsojalle eväitä muodostaa oma näkemyksensä, kuvailee sarjan yksi käsikirjoittaja Saara Karkulahti Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
Sarjassa liikutaan Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla
Sarjassa on kolme osaa, joista ensimmäisessä pureudutaan ympäristön näkökulmaan, toisessa asukkaisiin ja kolmannessa kuntiin. Jokaisessa jaksossa Ohtonen haastattelee aiheen asiantuntijoita ja kokijoita pyrkien löytämään vastauksia kysymyksiin, joita tuulivoimasta yleisimmin kuulee esitettävän. Sarjan jaksot on kuvattu elokuussa 2025 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.
- Lähes vuoden ajan keräsimme yhteen kysymyksiä ja näkökulmia, joita kuulimme ja näimme ihmisten pohtivan ja esittävän tuulivoimaan liittyen. Pyrimme etsimään näiden teemojen parhaimpia asiantuntijoita haastateltavaksi videoihin. Videoilla haetaan vastauksia erilaisiin teemoihin: miten tuulivoima vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja lajiston käyttäytymiseen , miltä tuntuu elää tuulivoimalan naapurina ja mitä hyötyjä ja haasteita tuulivoima tuo kunnille, kuvailee sarjan yksi käsikirjoittaja Anna Peltosaari Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
Suomen ensimmäinen tuulivoimaelokuvafestivaali Kino Kuvakukossa Kuopiossa 22.10.2025
Näkökulmia tuulivoimaan –videosarjan julkinen ensiesitys järjestetään Pohjois-Savon ilmastofoorumin etkoilla keskiviikkona 22.10. klo 18-20. Tilaisuus järjestetään Kino Kuvakukossa Kuopio.
Tuulivoimaelokuvafestivaalilla katsotaan videosarjan kaikki kolme osaa sekä keskustellaan videosarjasta ja tuulivoimasta. Keskustelua isännöi toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen.
Tilaisuus on kaikille avoin ja sali täytetään sitä mukaan, kun väkeä saapuu paikalle. Tapahtumassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, joiden ytimessä ovat kunnioitus, avoin kuunteleminen, vastuunottaminen omasta toiminnasta ja häirinnän ehkäisy.
---
Videot on julkaistu 25.9.2025 ja ne löytyvät Hiilineutraali Pohjois-Savo –projektin verkkosivuilta sekä ELY-keskuksen YouTube-kanavalta.
Näkökulmia tuulivoimaan –videosarja on tuotettu Euroopan Unionin osarahoittamassa Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hankkeessa, jota koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus. Videoiden toteutusta ovat tukeneet lisäksi Vihreän siirtymän edistäminen Etelä-Savon kuntien ja pk-yritysten toiminnassa VIHTO-hanke, Europe Direct Etelä-Savo ja Europe Direct Kuopio -viestintäpisteet sekä Etelä-Savon maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto. Videot on toteuttanut BrainyDay Visual Oy. Sarjan ovat käsikirjoittaneet HIPOVA-hankkeen ilmastoasiantuntijat sekä BrainyDay Visual.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Savon ELY-keskus
Projektipäällikkö Saara Karkulahti
puh. 050 390 2765, saara.karkulahti@ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus, Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti -hanke
Ilmastoasiantuntija Anna Peltosaari
puh. 050 3961 052, anna.peltosaari@ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus, Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti -hanke
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savossa elokuussa 13 129 työtöntä työnhakijaa23.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Savossa oli elokuun lopussa 13 129 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 455 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten (12,5 %). Näistä lomautettuja oli 709, mikä on 242 lomautettua vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (-25,4 %).
Kiuruveden Lapinsalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä18.9.2025 08:28:41 EEST | Tiedote
Lapinsalon hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Kiuruveden keskustasta pohjoiseen, Lapinsalon alueella. YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena Pohjois-Savon ELY-keskukselle 17.11.2025 mennessä. Hankkeen esittely- ja yleisötilaisuus järjestetään 22.10.2025 Kiuruveden kulttuuritalolla.
Sinilevätilanne ajankohtaan nähden poikkeuksellisen huono11.9.2025 14:02:35 EEST | Tiedote
Leväkukintaa kymmenellä vakioseurantapaikalla.
Sopeudu kympillä! Tarjoa ilmastokokeiluasi, hankimme parhaat ideat 10 000 euron kokeilurahalla9.9.2025 12:58:49 EEST | Tiedote
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokeilut on avoin hankinta, jossa pyydämme toimijoilta ideoita nopeisiin kokeiluihin toteutettavaksi Pohjois-Savon alueella tai pohjoissavolaisille kohdennettuna.
Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuutta tuetaan 2,3 miljoonalla eurolla9.9.2025 10:16:34 EEST | Tiedote
Järvi-Suomen maaseudun luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen on myönnetty 2,3 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta tänä vuonna ns. JÄSMY-teemahaun kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme