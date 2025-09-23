Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto vihkii 11 kunniatohtoria

25.9.2025 10:01:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Jaa

Jyväskylän yliopisto vihkii toukokuussa 2026 yksitoista uutta kunniatohtoria. Jyväskylän yliopiston kahdestoista, koko yliopiston yhteinen promootio järjestetään 22.-24.5.2026.

Yliopiston tiedekunnat promovoivat kunniatohtoriksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet työelämässä, yhteiskunnallisissa tai tieteellisissä tehtävissä. Promootioon osallistuu myös suuri määrä promovoitavia maistereita ja tohtoreita.

– Kunniatohtoriksi promovoiminen on yliopiston kunnianosoitus merkittävästä työstä yliopiston ja yhteiskunnan hyväksi. Jyväkylän yliopiston tiedekunnat ovat valinneet promovoitaviksi poikkeuksellisen arvovaltaisen joukon yliopistollemme tärkeitä henkilöitä, rehtori Jari Ojala toteaa.

Promootioakti, jossa kunniatohtorit sekä maisterit ja tohtorit saavat arvonsa järjestetään lauantaina 23.5.2026. Promootioaktin jälkeen osallistujat siirtyvät juhlavana kulkueena yliopiston päärakennukselta Taulumäen kirkkoon. Yleisö voi seurata kulkuetta sen reitin varrella.

Kunniatohtoreiksi promovoidaan tiedekunnittain seuraavat henkilöt:

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

  • Dosentti Susanna Pettersson

Informaatioteknologian tiedekunta

  • Professori Roger Azevedo
  • EU-komissaari Henna Virkkunen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

  • Professori Eero Vaara
  • IEA:n pääjohtaja Fatih Birol

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

  • Professori Lars-Erik Malmberg
  • Professori emerita Laura Lundy

Liikuntatieteellinen tiedekunta

  • Professori Susanne Iwarsson
  • Tasavallan presidentti Alexander Stubb

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

  • Professori Johanna Ivaska
  • Professori Karen Smith

Lisätietoja ja kunniatohtoreiden tarkemmat tiedot promootion verkkosivuilta: www.jyu.fi/promootio

Lisätietoja

Emmi-Noora Roos
Promootion 2026 koordinaattori
promootio@jyu.fi
0504316895

Yhteyshenkilöt

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto

Jyväskylässä kehitetään maailman tarkimpia malleja luonnon monimuotoisuuden ennustamiseen23.9.2025 12:04:25 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopistossa tehdään maailman johtavaa tutkimusta luonnon monimuotoisuuden kartoittamisessa ja mallintamisessa. Tietoa maapallon eliölajeista kerätään automaatiota hyödyntävin menetelmin DNA- ja ääninäytteistä sekä riistakameroiden kuvista. Samalla kehitetään uusia tilastollisen analyysin menetelmiä kerätyn aineiston analysointiin ja näin saadaan yksityiskohtaista tietoa maapallon biodiversiteetistä ja sen tilasta. Nyt kansainvälinen tutkimusryhmä on kehittänyt uuden tilastollisen menetelmän lajien esiintymisen mallintamiseen. Malli ennustaa entistä tarkemmin harvinaisten lajien levinneisyyksiä ja biodiversiteettimuutoksia.

Lean-tuotantotapa voi vahvistaa organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta, mutta implementointi täytyy tehdä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa22.9.2025 11:01:06 EEST | Tiedote

FM Timo Vilpponen tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään johtamisen alan väitöskirjassaan Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tarkastelussa olivat erityisesti työtyytyväisyys, työturvallisuus sekä tuoteturvallisuus ja -laatu. Tutkimuksen mukaan järjestelmällisyys ja yhdessä tekeminen tukevat organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta. Lean-tuotantotavan onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin vuoropuhelua henkilöstön kanssa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye