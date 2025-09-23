Jyväskylän yliopisto vihkii 11 kunniatohtoria
Jyväskylän yliopisto vihkii toukokuussa 2026 yksitoista uutta kunniatohtoria. Jyväskylän yliopiston kahdestoista, koko yliopiston yhteinen promootio järjestetään 22.-24.5.2026.
Yliopiston tiedekunnat promovoivat kunniatohtoriksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet työelämässä, yhteiskunnallisissa tai tieteellisissä tehtävissä. Promootioon osallistuu myös suuri määrä promovoitavia maistereita ja tohtoreita.
– Kunniatohtoriksi promovoiminen on yliopiston kunnianosoitus merkittävästä työstä yliopiston ja yhteiskunnan hyväksi. Jyväkylän yliopiston tiedekunnat ovat valinneet promovoitaviksi poikkeuksellisen arvovaltaisen joukon yliopistollemme tärkeitä henkilöitä, rehtori Jari Ojala toteaa.
Promootioakti, jossa kunniatohtorit sekä maisterit ja tohtorit saavat arvonsa järjestetään lauantaina 23.5.2026. Promootioaktin jälkeen osallistujat siirtyvät juhlavana kulkueena yliopiston päärakennukselta Taulumäen kirkkoon. Yleisö voi seurata kulkuetta sen reitin varrella.
Kunniatohtoreiksi promovoidaan tiedekunnittain seuraavat henkilöt:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
- Dosentti Susanna Pettersson
Informaatioteknologian tiedekunta
- Professori Roger Azevedo
- EU-komissaari Henna Virkkunen
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
- Professori Eero Vaara
- IEA:n pääjohtaja Fatih Birol
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
- Professori Lars-Erik Malmberg
- Professori emerita Laura Lundy
Liikuntatieteellinen tiedekunta
- Professori Susanne Iwarsson
- Tasavallan presidentti Alexander Stubb
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
- Professori Johanna Ivaska
- Professori Karen Smith
Lisätietoja ja kunniatohtoreiden tarkemmat tiedot promootion verkkosivuilta: www.jyu.fi/promootio
Lisätietoja
Emmi-Noora Roos
Promootion 2026 koordinaattori
promootio@jyu.fi
0504316895
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
