Tutkimus: Joka viides suomalainen elää kivun kanssa päivittäin

Suomalaiset sinnittelevät hiljaa kivun kanssa

Kyselytutkimuksen mukaan tyypillinen suomalainen suhtautuminen kipuun on ottaa pilleri ja jatkaa arkea (76 %). Seitsemän kymmenestä suomalaisesta kertoo kovettavansa itsensä, ja lähes joka kolmas uskoo, että kivusta puhuminen on heikkouden merkki. Lisäksi yli kolmannes (34 %) suomalaisista uskoo, että kivut ja säryt voi jättää huomiotta, koska ne menevät yleensä ohi itsestään. Tämä uskomus on erityisen yleinen miesten keskuudessa (43 %).

Kivusta vaietaan usein myös lähipiirissä – etenkin silloin, kun kyse on kuukautisista, reumasta tai migreenistä. Esimerkiksi kuukautisista ja vaihdevuosista keskustellaan edelleen harvoin: vain hieman yli kolmannes (34 %) on puhunut niistä naispuolisen sukulaisen kanssa, ja viidesosa (20 %) ei ole koskaan puhunut aiheista edes sukulaisten kesken.

Kivuista vaikeneminen voi kuitenkin lisätä yksinäisyyden kokemusta ja johtaa siihen, että kipua ei hoideta ajoissa.

Naiset kokevat kipua useammin, mutta oireita vähätellään

Kyselyn mukaan 63 % suomalaisnaisista kokee kipua vähintään kerran viikossa ja yli viidesosa päivittäin. Naiset raportoivat useammin päänsärkyä, niska-hartiaseudun kipuja ja vatsakipuja kuin miehet.

Erityisesti naisten elämään liittyvät kivut – kuten kuukautisiin tai vaihdevuosiin liittyvä kipu – jäävät usein huomiotta: vain kuusi prosenttia naisista kertoo saavansa niihin apua terveydenhuollosta. Lisäksi lähes neljä kymmenestä (38 %) PMS- tai PMDD-oireidensa takia hoitoon hakeutuneista naisista kokee, ettei heidän oireitaan ole otettu vakavasti.

Kyselyyn vastanneista naisista lähes joka neljäs (23 %) on sitä mieltä, että PMS- tai PMDD-oireista puhumiseen ja hoitoon hakeutumiseen liittyy leimautumista. Tämä käsitys on erityisen vahva 18–25 -vuotiaiden naisten keskuudessa (41 %).

Kipu heijastuu ihmissuhteisiin – nuorilla vaikutus kolminkertainen

Kysely paljastaa kivun monet vaikutukset arkeen: kipu heikentää unta sekä mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa.

”Tulosten mukaan kipu kuormittaa myös sosiaalisia suhteita. Suuri osa suomalaisista sanoo, että kipu vaikuttaa kielteisesti myös lähipiiriin, erityisesti kumppaniin, lapsiin ja ystäviin”, kertoo Emilia Marjanen, Brand Manager (Panadol), Haleon Finland Oy.

Tulosten mukaan kivun koettu kielteinen vaikutus sosiaalisiin suhteisiin vähenee iän myötä: 18–25-vuotiailla kielteinen vaikutus lähipiiriin on keskimäärin kolme kertaa suurempi (33 %) kuin 66-vuotiailla ja sitä vanhemmilla (9 %).

Enemmistö sekä naisista (65 %) että miehistä (54 %) kertoo kivun heikentävän mielialaa ja motivaatiota. Puolet naisista ja runsas kolmannes miehistä (36 %) sanoo tuntevansa usein surua tai turhautumista kivun vuoksi.

Lisätietoja kyselystä:

Prime teki Haleonin toimeksiannosta kyselytutkimuksen 18–80 -vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Yhteensä 1002 vastausta kerättiin 2. ja 9. huhtikuuta 2025 välisenä aikana. Tutkimustulos edustaa Suomen väestöä sukupuolen, iän ja alueen osalta. Tiedot kerättiin digitaalisilla kyselyillä. Vastaajat olivat Cint-yrityksen hankkimia.

09/2025, PM-FI-NOBR-25-00022