Tampere-talo-konserni saa uuden pääpromoottorin – Ari Myllyniemi aloittaa tehtävässään lokakuussa

Ari Myllyniemi, 41, vastaa 1. lokakuuta 2025 alkaen Tampere-talo-konsernin populaarikulttuurin ohjelmistosta yhdessä liiketoimintajohtaja Suvi Leinosen kanssa. Pääpromoottorina Myllyniemi rakentaa Tampere-talon ja Tuulensuun Palatsin ohjelmistoa sekä kehittää toimintaa myös kohteiden ulkopuolella aputoiminimi Tampere Liven kautta.

Myllyniemellä on vahvat näytöt tapahtumatuottamisesta niin festivaali-, konsertti- kuin klubitapahtumienkin saralla. Myllyniemi on työskennellyt myös Prime Time Music Oy:ssä agenttina ja kiertuemanagerina.

"Kotiseuturakkaana tamperelaisena lähden ylpeänä ja nöyränä jatkamaan Tampere-talo-konsernin hienoa työtä ja kehittämään populaarikulttuurin tarjontaa näillä estradeilla. Oma taustani livemusiikin monissa tehtävissä lähes parin kymmenen vuoden aikana on näyttänyt alan ylä- ja alamäet, mutta kerta toisensa jälkeen elävän musiikin tapahtumat ovat vahvistaneet kutsumukseni. Haluan varmistaa, että Tampere säilyy jatkossakin kotimaisten artistien rakastettuna ja kansainvälisten tähtiartistien haluttuna kiertuekaupunkina.", Ari Myllyniemi sanoo.

"Monipuolinen ympärivuotinen ohjelmisto on yksi toimintamme kulmakivi, ja haemme jatkuvasti uusia yleisöjä ja avauksia. Odotamme innolla, että pääsemme työskentelemään Arin kaltaisen kokeneen tekijän kanssa, ja kehittämään toimintaamme sekä kansainvälisen että kotimaisen populaarikulttuurin tapahtumakentässä", Tampere-talo-konsernin liiketoimintajohtaja Suvi Leinonen kertoo.