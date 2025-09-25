Tampere-talo-konserni saa uuden pääpromoottorin – Ari Myllyniemi aloittaa tehtävässään lokakuussa
Tampere-talo-konsernin uudeksi pääpromoottoriksi ja ohjelmapäälliköksi on nimitetty Ari Myllyniemi. Myllyniemi on toiminut yrittäjänä valtakunnallisesti monipuolisissa promoottorin ja tapahtumatuotannon rooleissa omistamassaan Mr Live tuotantoyhtiössä sekä osakkaana ja festivaalijohtajana Nordic Live Productions Oy:ssä.
Ari Myllyniemi, 41, vastaa 1. lokakuuta 2025 alkaen Tampere-talo-konsernin populaarikulttuurin ohjelmistosta yhdessä liiketoimintajohtaja Suvi Leinosen kanssa. Pääpromoottorina Myllyniemi rakentaa Tampere-talon ja Tuulensuun Palatsin ohjelmistoa sekä kehittää toimintaa myös kohteiden ulkopuolella aputoiminimi Tampere Liven kautta.
Myllyniemellä on vahvat näytöt tapahtumatuottamisesta niin festivaali-, konsertti- kuin klubitapahtumienkin saralla. Myllyniemi on työskennellyt myös Prime Time Music Oy:ssä agenttina ja kiertuemanagerina.
"Kotiseuturakkaana tamperelaisena lähden ylpeänä ja nöyränä jatkamaan Tampere-talo-konsernin hienoa työtä ja kehittämään populaarikulttuurin tarjontaa näillä estradeilla. Oma taustani livemusiikin monissa tehtävissä lähes parin kymmenen vuoden aikana on näyttänyt alan ylä- ja alamäet, mutta kerta toisensa jälkeen elävän musiikin tapahtumat ovat vahvistaneet kutsumukseni. Haluan varmistaa, että Tampere säilyy jatkossakin kotimaisten artistien rakastettuna ja kansainvälisten tähtiartistien haluttuna kiertuekaupunkina.", Ari Myllyniemi sanoo.
"Monipuolinen ympärivuotinen ohjelmisto on yksi toimintamme kulmakivi, ja haemme jatkuvasti uusia yleisöjä ja avauksia. Odotamme innolla, että pääsemme työskentelemään Arin kaltaisen kokeneen tekijän kanssa, ja kehittämään toimintaamme sekä kansainvälisen että kotimaisen populaarikulttuurin tapahtumakentässä", Tampere-talo-konsernin liiketoimintajohtaja Suvi Leinonen kertoo.
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
