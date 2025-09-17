Muistutus: Työperäinen maahanmuutto – sote-alan hopealuoti? -tilaisuus Pikkuparlamentissa ensi viikolla (mediakutsu)

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa: alalle tarvitaan runsaasti uusia osaajia, kun huomioidaan eläköitymiset sekä väestön palveluntarpeen kasvu. Aina integroituminen ja kielen oppiminen eivät käy kädenkäänteessä, ja näitä pulmia meidän – työnantajien, työntekijöiden ja päättäjien – on ratkottava yhdessä. Tämä on koko yhteiskunnallemme elintärkeä teema. Tilaisuus on jatkoa Halin ja SuPerin syksyllä 2024 järjestämälle yhteistyötilaisuudelle, jossa teema oli norminpurku erityisesti työnkuvissa hoitoalalla.

Läsnäoloilmoittautumiset perjantai 26.9. klo 14.00 mennessä. Myös etäosallistumisesta tulee ilmoittaa linkillä.

Aika: Keskiviikkona 1.10. klo 9–10 (aamiaista tarjolla klo 8.30 alkaen)

Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3 tai etänä

Päivän ohjelma:

8.30 Aamupalaa tarjolla

9.00 Tilaisuuden avaus, Paula Risikko, kansanedustaja, eduskunnan 1. varapuhemies

9.05 Tervetulosanat, Sanna Aunesluoma, toimitusjohtaja, Hali

9.15 Paneelikeskustelu: Kansainvälinen rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto: kipukohdat ja mahdollisuudet

Marina Lampinen , yhteiskuntasuhde- ja yritysvastuujohtaja, Mehiläinen

, yhteiskuntasuhde- ja yritysvastuujohtaja, Mehiläinen Laura Lindeberg , sosiaalipalvelujohtaja, Hali

, sosiaalipalvelujohtaja, Hali Paula Risikko , kansanedustaja, eduskunnan 1. varapuhemies

, kansanedustaja, eduskunnan 1. varapuhemies Jussi Salo , kehittämisjohtaja, SuPer

, kehittämisjohtaja, SuPer Juontaja: Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, SuPer

9.55–10.00 Loppusanat, Päivi Inberg, puheenjohtaja, SuPer

Ilmoittautumiset: linkin kautta

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot

Ilona Sammaljärvi

Viestintäjohtaja, Hali

044 596 5549 / ilona.sammaljarvi@hyvinvointiala.fi

Sari Tirronen

Viestintäjohtaja, SuPer

050 3858043 / sari.tirronen@superliitto.fi