Fingrid Oyj

Laajeneva ja muuttuva sähköjärjestelmä kasvattaa kustannuksia – Fingrid nostaa kantaverkkomaksuja vuoden alusta

25.9.2025 15:00:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote

Jaa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelun maksuja 8 % vuoden 2026 alusta. Korotuksen taustalla on mittava, tulevia asiakastarpeita ennakoiva investointiohjelma sekä laajenevan sähköjärjestelmän kustannusten kasvu. Myös kantaverkon liittymismaksuja korotetaan vastaamaan kustannuskehitystä.

Viime vuosina Fingridin toiminnan kustannukset ovat nousseet merkittävästi sähkön tuotantorakenteen ja sähköjärjestelmän muuttumisen myötä. Samanaikaisesti kantaverkkomaksuista kertyvät tulot eivät ole kasvaneet vastaavassa suhteessa, sillä ne määräytyvät pääosin ennallaan pysyneen sähkön kulutuksen perusteella. Fingrid on investoinneillaan mahdollistanut sen, että Suomen sähköjärjestelmään on liitetty yli 10 000 MW puhdasta sähköntuotantoa, mikä on osaltaan laskenut sähkön hintaa. Alkuvuonna 2025 Suomessa on ollut Euroopan maista halvin sähkö.    

Kulujen kasvun taustalla on laaja investointiohjelma, jolla vastataan ennakoivasti kantaverkon asiakastarpeisiin ja tuetaan Suomen kilpailukykyä puhtaan energian investoinneista. Fingridin investoinnit ovat jo mahdollistaneet sähköjärjestelmän nopean kehityksen, minkä ansiosta sähkön hintataso Suomessa on alhainen ja sähköjärjestelmä yksi Euroopan puhtaimmista.

Laajeneva ja muuttuva sähköjärjestelmä lisää osaltaan Fingridin kustannuksia myös tulevaisuudessa. Sähkön kulutuksen ja tuotannon maantieteellinen eriytyminen lisää siirtotarvetta ja sähkön siirtohäviöitä. Sähköjärjestelmän muutos on kasvattanut voimakkaasti myös tarvetta sähköjärjestelmän reservihankinnalle ja muille teknisille ratkaisuille, jotka varmistavat verkon muutos- ja häiriötilanteiden sujuvaa hallintaa. Lisäksi heikentynyt turvallisuustilanne edellyttää entistä laajempia varautumistoimia kantaverkon turvaamiseksi, mikä kasvattaa toiminnan kustannuksia.

Kantaverkkomaksujen korotuksen vaikutus kotitalouksien sähkölaskuun on maltillinen. Kantaverkkomaksujen osuus on sähkölaskun kokonaishinnasta noin 3 prosenttia, jolloin korotuksen vaikutus sähkölaskuun on noin 0,2 %. Sähkölasku muodostuu kolmesta asiasta: sähköenergian hinnasta, sähkönsiirrosta ja veroista. Sähköenergian osuus loppusummasta on noin 40 prosenttia, sähkönsiirron osuus noin 30 prosenttia ja verojen osuus noin 30 prosenttia.

Lisätietoja:

Jussi Jyrinsalo, kantaverkkopalveluista vastaava johtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Jussi Pohjanpalo, talous- ja rahoitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5176

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj

Fingrid varmistaa siirtokapasiteettia sähkönkulutuksen kasvulle ja uusille teollisille investoinneille - sähkövarastojen liityntärajoitusta jatketaan Etelä-Suomessa24.9.2025 14:50:23 EEST | Tiedote

Kantaverkon liittymiskapasiteetista on lähivuosina niukkuutta eteläisessä Suomessa. Fingridin tavoitteena on varmistaa, että liittymiskapasiteettia riittää kotitalouksien, palvelusektorin ja teollisuuden sähkönkulutuksen kasvulle sekä talouskasvua luoville uusille teollisille investoinneille. Tämän vuoksi Fingrid jatkaa uusien sähkövarastojen liityntärajoitusta Etelä-Suomessa vuoteen 2029 saakka. Sähkövarastojen kaupallisen toiminnan kannalta sijainnilla on vähäinen merkitys, ja sähkövarastoille on tarjolla runsaasti liityntämahdollisuuksia muualla Suomessa.

Aurora Linen käyttöönotto parantaa tulevan talven sähkön riittävyyttä23.9.2025 09:05:00 EEST | Tiedote

Fingridin arvion mukaan sähköä on riittävästi tarjolla tulevana talvena kotimaisen voimalaitoskapasiteetin ja siirtoyhteyksien toimiessa normaalisti. Vuodenvaihteessa valmistuva Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen Aurora Line -siirtoyhteys parantaa sähkön riittävyyttä edellistalviin nähden. Suomessa on kuitenkin jatkettava toimia sähkön riittävyyden varmistamiseksi pidemmällä aikavälillä.

Viidentoista minuutin vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi vahvistettu 30.9.202512.9.2025 11:14:00 EEST | Tiedote

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden ja sähköpörssien yhteinen ohjausryhmä MCSC (Market Coupling Steering Committee) on vahvistanut viidentoista minuutin (ns. vartin) vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi keväällä ilmoitetun mukaisesti 30.9.2025, energian toimituspäivälle 1.10.2025. Kaikkien osapuolten valmius käyttöönottoon on varmistettu kattavilla testeillä. Linkki MCSC:n tiedotteeseen > Lisätietoja Marja Eronen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4457 Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi. Aiempi tiedotteemme aiheesta >

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye