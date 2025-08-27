Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutuminen vuosikymmenten odotusten jälkeen on juhlan paikka – siis Torille!
Arkkitehtuuri- ja designmuseon Torille! -näyttely kutsuu astumaan sisään Helsingin Eteläsatamaan vuonna 2030 avautuvaan museoon jo nyt. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo esitellään ensimmäistä kertaa näyttävin havainnekuvin, piirustuksin, pienoismallein ja virtuaalisen kokemuksen kautta. Näyttely avautuu museon Galleriassa 3. lokakuuta 2025.
Näyttely avautuu Arkkitehtuuri- ja designmuseossa osoitteessa Korkeavuorenkatu 23, Helsinki. Lehdistölle on varattu mahdollisuus vierailla näyttelyssä ennakkoon torstaina 2.10. klo 8–10. Varaa vierailuaika: ilona.hilden@admuseo.fi
Uuden museorakennuksen suunnittelusta järjestetty kansainvälinen kilpailu keräsi 624 ehdotusta eri puolilta maailmaa. Kilpailu huipentui tulosten julkistukseen 11. syyskuuta 2025. Tuomaristo valitsi yksimielisellä päätöksellä voittajaksi suomalaisen JKMM Arkkitehtien ehdotuksen nimimerkillä Kumma. Seuraavaksi ehdotusta kehitetään yhdessä museon tulevien käyttäjien ja kestävän rakentamisen asiantuntijoiden kanssa.
Arkkitehtuuri- ja designmuseon Torille! -näyttely avaa kilpailun taustoja sekä esittelee kilpailun voittajan ja neljä muuta finalistia. Tiimien erilaiset lähestymistavat kilpailutehtävään tulevat esiin piirustusten, havainnekuvien, pienoismallien ja videohaastattelujen kautta.
Kilpailun voittaneelle ehdotukselle on näyttelyssä annettu erityinen painoarvo. Näyttelyyn sisältyy virtuaalitoteutus, jonka kautta on mahdollista kokea tulevan museon mittasuhteet ja näkymät jo ennen rakennuksen valmistumista. Kävijä voi liikkua tilassa ja eläytyä esimerkiksi luonnonvalon vaihteluun eri vuorokaudenaikoina. Virtuaalikokemus näyttää suunnitelman sellaisena kuin se on suunnittelijan pöydällä juuri nyt. Sisustusarkkitehtuuri ja museosisällöt täydentyvät myöhemmin.
Uuden museon ympäristö ja Kauppatorin eloisa tunnelma tuodaan osaksi näyttelyä mediataiteilija Mikko H. Haapojan Makasiiniranta-äänimaiseman ja oranssien torikatosten kautta. Torille! kutsuu yleisön osallistumaan uuden museon kehittämiseen ja keskustelemaan siitä, millainen museo palvelee tulevaisuudessa. Kävijöiden ideat tallennetaan Arkkitehtuuri- ja designmuseon kokoelmiin, ja niitä voidaan hyödyntää tulevan museon suunnittelussa.
Matka kohti uutta museota on ollut pitkä ja vaiheikas. Torille! piirtää esiin museon yli satavuotisen historian ja näyttää, millaisin keinoin tilantarvetta on vuosikymmenten aikana pyritty ratkaisemaan. Näyttely kytkee tulevan museon osaksi suomalaista anonyymien arkkitehtuurikilpailujen perinnettä. Se avaa, miten arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailussa uudistettiin kilpailukäytäntöjä aiempaa vuorovaikutteisemmiksi anonymiteettia vaarantamatta.
Näyttelyn on kuratoinut Arkkitehtuuri- ja designmuseon työryhmä: Salla Bedard, Jenni Helenius, Heini Lehtinen, Suvi Saloniemi ja Reetta Turtiainen sekä pedagoginen kuraattori Hanna Kapanen. Näyttelyarkkitehtuurin on suunnitellut Aalto+Aalto.
Ilona Hilden
Suvi Saloniemi
Arkkitehtuuri- ja designmuseo
Korkeavuorenkatu 23
00130 Helsinki
Ma: suljettu
Ti: 11–20
Ke–su: 11–18
