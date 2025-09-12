Orava-kirjat

Tervetuloa mummolaan! on ylistys lapsen ja isovanhempien suhteelle

26.9.2025 09:17:29 EEST | Orava-kirjat | Tiedote

Jaa

Nora Lehtisen ja Mari Nikulan uunituore lastenkirja Tervetuloa mummolaan! henkii mummolan lämmintä tunnelmaa ja yhdessäolon onnenhetkiä. Kirja on heti arvosteluvapaa.

Mari Nikula (vas.) ja Nora Lehtinen tunnustautuvat mummolafaneiksi.
Mari Nikula (vas.) ja Nora Lehtinen tunnustautuvat mummolafaneiksi. Kuva: Emma Suominen

Mummolassa aika on omanlaistaan ja lapsi saa olla juuri sellainen kuin on, näyttää Nora Lehtisen ja Mari Nikulan suloinen kuvakirja Tervetuloa mummolaan!

Kirja kutsuu astumaan sisään Miisan mummolaan, maailman parhaaseen paikkaan, jossa on aina aikaa leikeille ja seikkailuille. Kirjan sivuilla voi melkein kuulla seinäkellon raksutuksen, tuntea keittiöstä leijailevan omenapiirakan tuoksun ja painaa poskensa Viuhti-koiran pehmeään turkkiin.

Kirjan tekijät tunnustautuvat "mummolafaneiksi".

”Olemme halunneet luoda kirjoihin mummolan kiireettömän maailman, jonne lapsi on aina tervetullut", kirjailja Nora Lehtinen sanoo.

Värikäs tarina ja etsintätehtävät houkuttelevat lukijan tutkimaan mummolan esineitä ja aarteita. Löytyykö lelukaapista hyrrä tai ruokakomeron uumenista hillopurkki?

Kirjan sivuilta voi myös bongata suomalaisille tuttuja astioita, huonekaluja ja muita esineitä eri vuosikymmeniltä.

Tervetuloa mummolaan! -kirja sisältää etsintätehtäviä, ja lukija voi löytää mummolasta monia tuttuja esineitä. Kirjan kuvitus: Mari Nikula

Tervetuloa mummolaan! kutsuu lasta ja aikuista tarttumaan kirjaan, lukemaan ja katsomaan kuvia yhdessä. Mikä on parasta mummolassa? Minkälaisia mummolamuistoja sinulla on? Mikä on lempiruokasi mummolassa? Kirjan äärellä riittää hauskoja keskustelunaiheita. Se on ylistys lapsen ja isovanhempien suhteelle.

Tekijöistä:

Nora Lehtinen on lasten- ja nuortenkirjailija sekä viestintäkasvattaja. Erityisopetus, selkokieli ja toiminnallinen tarinankerronta ovat hänen kiinnostuksensa kohteita.

Mari Nikula on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka kuvituksia on aiemmin nähty mm. Koululainen-lehden sivuilla.

Kirja on heti arvosteluvapaa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: Silja Massa, silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Avainsanat

mummolaisovanhemmatkuvakirjalastenkirjalastenkirjatlastenkirjallisuusnora lehtinenmari nikulaorava-kirjattervetuloa mummolaan!

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Mari Nikula (vas.) ja Nora Lehtinen
Mari Nikula (vas.) ja Nora Lehtinen
Emma Suominen
Lataa
Mari Nikula (vas.) ja Nora Lehtinen
Mari Nikula (vas.) ja Nora Lehtinen
Emma Suominen
Lataa
Tervetuloa mummolaan!
Tervetuloa mummolaan!
Kirjan ulkoasu Mari Nikula
Lataa

Linkit

Orava-kirjat

Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lasten­kir­ja­kus­tan­tamo.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Orava-kirjat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye