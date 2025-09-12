Tervetuloa mummolaan! on ylistys lapsen ja isovanhempien suhteelle

Mummolassa aika on omanlaistaan ja lapsi saa olla juuri sellainen kuin on, näyttää Nora Lehtisen ja Mari Nikulan suloinen kuvakirja Tervetuloa mummolaan!

Kirja kutsuu astumaan sisään Miisan mummolaan, maailman parhaaseen paikkaan, jossa on aina aikaa leikeille ja seikkailuille. Kirjan sivuilla voi melkein kuulla seinäkellon raksutuksen, tuntea keittiöstä leijailevan omenapiirakan tuoksun ja painaa poskensa Viuhti-koiran pehmeään turkkiin.

Kirjan tekijät tunnustautuvat "mummolafaneiksi".

”Olemme halunneet luoda kirjoihin mummolan kiireettömän maailman, jonne lapsi on aina tervetullut", kirjailja Nora Lehtinen sanoo.

Värikäs tarina ja etsintätehtävät houkuttelevat lukijan tutkimaan mummolan esineitä ja aarteita. Löytyykö lelukaapista hyrrä tai ruokakomeron uumenista hillopurkki?

Kirjan sivuilta voi myös bongata suomalaisille tuttuja astioita, huonekaluja ja muita esineitä eri vuosikymmeniltä.

Tervetuloa mummolaan! -kirja sisältää etsintätehtäviä, ja lukija voi löytää mummolasta monia tuttuja esineitä. Kirjan kuvitus: Mari Nikula

Tervetuloa mummolaan! kutsuu lasta ja aikuista tarttumaan kirjaan, lukemaan ja katsomaan kuvia yhdessä. Mikä on parasta mummolassa? Minkälaisia mummolamuistoja sinulla on? Mikä on lempiruokasi mummolassa? Kirjan äärellä riittää hauskoja keskustelunaiheita. Se on ylistys lapsen ja isovanhempien suhteelle.

Tekijöistä:

Nora Lehtinen on lasten- ja nuortenkirjailija sekä viestintäkasvattaja. Erityisopetus, selkokieli ja toiminnallinen tarinankerronta ovat hänen kiinnostuksensa kohteita.

Mari Nikula on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka kuvituksia on aiemmin nähty mm. Koululainen-lehden sivuilla.

