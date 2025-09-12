Tervetuloa mummolaan! on ylistys lapsen ja isovanhempien suhteelle
Nora Lehtisen ja Mari Nikulan uunituore lastenkirja Tervetuloa mummolaan! henkii mummolan lämmintä tunnelmaa ja yhdessäolon onnenhetkiä. Kirja on heti arvosteluvapaa.
Mummolassa aika on omanlaistaan ja lapsi saa olla juuri sellainen kuin on, näyttää Nora Lehtisen ja Mari Nikulan suloinen kuvakirja Tervetuloa mummolaan!
Kirja kutsuu astumaan sisään Miisan mummolaan, maailman parhaaseen paikkaan, jossa on aina aikaa leikeille ja seikkailuille. Kirjan sivuilla voi melkein kuulla seinäkellon raksutuksen, tuntea keittiöstä leijailevan omenapiirakan tuoksun ja painaa poskensa Viuhti-koiran pehmeään turkkiin.
Kirjan tekijät tunnustautuvat "mummolafaneiksi".
”Olemme halunneet luoda kirjoihin mummolan kiireettömän maailman, jonne lapsi on aina tervetullut", kirjailja Nora Lehtinen sanoo.
Värikäs tarina ja etsintätehtävät houkuttelevat lukijan tutkimaan mummolan esineitä ja aarteita. Löytyykö lelukaapista hyrrä tai ruokakomeron uumenista hillopurkki?
Kirjan sivuilta voi myös bongata suomalaisille tuttuja astioita, huonekaluja ja muita esineitä eri vuosikymmeniltä.
Tervetuloa mummolaan! kutsuu lasta ja aikuista tarttumaan kirjaan, lukemaan ja katsomaan kuvia yhdessä. Mikä on parasta mummolassa? Minkälaisia mummolamuistoja sinulla on? Mikä on lempiruokasi mummolassa? Kirjan äärellä riittää hauskoja keskustelunaiheita. Se on ylistys lapsen ja isovanhempien suhteelle.
Tekijöistä:
Nora Lehtinen on lasten- ja nuortenkirjailija sekä viestintäkasvattaja. Erityisopetus, selkokieli ja toiminnallinen tarinankerronta ovat hänen kiinnostuksensa kohteita.
Mari Nikula on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka kuvituksia on aiemmin nähty mm. Koululainen-lehden sivuilla.
Kirja on heti arvosteluvapaa.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: Silja Massa, silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Minna CastrénKustantaja, Orava-kirjatPuh:+358 50 528 6718minna.castren@oravakirjat.fi
Silja MassaViestintäpäällikkö, Teos / Orava-kirjatPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fi
Orava-kirjat
Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lastenkirjakustantamo.
