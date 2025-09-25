Haltialan kotieläintilan konseptikilpailu etenee – päätös voittajasta alkuvuonna 2026
Helsinki kaupunki etsii uutta toimijaa kotieläintilan kehittäjäksi. Kotieläintoiminta tilalla jatkuu tulevaisuudessakin, ja tilaa tulee kehittää virkistys-, vierailu- ja matkailualueena.
Helsingin kaupunki haki konseptikilpailulla kumppania Haltialan kotieläintilan kehittämiseen ja rakennusten ja eläinten omistajaksi. Määräaikaan mennessä kaupunki sai kolme kilpailuehdotusta. Kaupunki on aloittanut neuvottelut parhaan konseptiehdotuksen laatineen tahon kanssa.
Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta tällä tietoa alkuvuodesta 2026 neuvottelujen jälkeen.
– On tärkeää, että tilalla on riittävästi maksuttomia, erityisesti lapsiperheitä, houkuttelevia palveluita. Jatkossakin tilalla pääsee katsomaan osaa eläimistä maksutta, sanoo projektipäällikkö Anu Hämäläinen Helsingin kaupungilta.
Kilpailussa painotetaan myös vierailijoiden kävijäkokemusta, kokemusta kotieläintilan pitämisestä tai vastaavanlaisesta yritystoiminnasta sekä konseptin toteuttamiskelpoisuutta. Eläintenpidon tulee olla eläineettistä ja henkilöstöllä tulee olla riittävä osaaminen työhön.
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Anu Hämäläinen
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
anu.hamalainen@hel.fi
p. 09 310 37396
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
