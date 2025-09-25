Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Haltialan kotieläintilan konseptikilpailu etenee – päätös voittajasta alkuvuonna 2026

25.9.2025 09:56:39 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Helsinki kaupunki etsii uutta toimijaa kotieläintilan kehittäjäksi. Kotieläintoiminta tilalla jatkuu tulevaisuudessakin, ja tilaa tulee kehittää virkistys-, vierailu- ja matkailualueena.

Haltialan tilaa vuonna 2024.
Haltialan tilaa vuonna 2024. Sakari Mentu

Helsingin kaupunki haki konseptikilpailulla kumppania Haltialan kotieläintilan kehittämiseen ja rakennusten ja eläinten omistajaksi. Määräaikaan mennessä kaupunki sai kolme kilpailuehdotusta. Kaupunki on aloittanut neuvottelut parhaan konseptiehdotuksen laatineen tahon kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta tällä tietoa alkuvuodesta 2026 neuvottelujen jälkeen.

–  On tärkeää, että tilalla on riittävästi maksuttomia, erityisesti lapsiperheitä, houkuttelevia palveluita. Jatkossakin tilalla pääsee katsomaan osaa eläimistä maksutta, sanoo projektipäällikkö Anu Hämäläinen Helsingin kaupungilta.

Kilpailussa painotetaan myös vierailijoiden kävijäkokemusta, kokemusta kotieläintilan pitämisestä tai vastaavanlaisesta yritystoiminnasta sekä konseptin toteuttamiskelpoisuutta. Eläintenpidon tulee olla eläineettistä ja henkilöstöllä tulee olla riittävä osaaminen työhön.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Anu Hämäläinen
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
anu.hamalainen@hel.fi
p. 09 310 37396

Sakari Mentu
