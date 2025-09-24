Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta jätti lausuntonsa Pohteen strategialuonnokseen ja päätti järjestöavustusten periaatteista
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 24.9.2025 puheenjohtaja Maire Mäen johdolla. Lautakunta jätti kokouksessa lausuntonsa Pohteen strategiaan. Lisäksi lautakunta hyväksyi järjestöavustusten periaatteet, toiminta-avustuksiin liittyvän pisteytysmallin ja ohjeen avustuksen hakijalle.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian päivittäminen on edennyt lausuntovaiheeseen. Strategia ohjaa viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä päätöksenteossa, toiminnassa ja kehittämisessä.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta käsitteli strategialuonnoksen eri osa-alueita, arvioi niitä ja esitti niihin huomioita. Lautakunta keskusteli strategian merkityksestä toimintaa ja taloutta ohjaavana asiakirjana tiukassa taloustilanteessa. Strategian tulee olla mahdollisimman selkeä ja sen jalkauttamisesta tulee huolehtia. Erityisesti pidettiin hyvänä sitä, että henkilöstön näkemyksiä on hyödynnetty strategian valmistelussa. Keskustelun pohjalta lautakunta jätti kokouksessa lausuntonsa strategialuonnokseen.
Lautakunta on käsitellyt strategiaa edellisen kerran 8.9., kun se teki aluehallitukselle esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiseksi tavoitteeksi.
Pohteen aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta 10.11.2025.
Lautakunta hyväksyi järjestöavustusten periaatteet
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan Pohteen järjestöavustusten periaatteet, toiminta-avustusten suuravustusten pisteytysmallin ja ohjeen Pohteen avustuksen hakijalle 2026.
Pohteen järjestöavustusta voi hakea yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä tai turvallisuutta. Avustukset jakautuvat kahteen avustuslajiin: toiminta-avustuksiin ja kumppanuusavustuksiin. Toiminta-avustukset jakautuvat pienavustuksiin (enintään 3 000 euroa) ja suuravustuksiin (yli 3 000 euroa).
Pohteen järjestöavustukset haetaan sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Toiminta-avustusten hakuaika on 11.11.–10.12.2025. Kumppanuusavustusten hakuaika on 9.12.2025–8.1.2026. Järjestöavustusten hakuilmoitus julkaistaan Pohteen verkkosivuilla 1. lokakuuta.
Katsaus potilas- ja sosiaaliasiavastaavien työhön
Infoasioissa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kuuli katsauksen potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta Pohteella. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta valmistelee aluehallitukselle esityksen potilas- ja sosiaalivastaavien selvitysten vastaanottamisesta ja suosituksista jatkotoimenpiteiksi.
Vuosittaisten selvitysten laatiminen on potilas- ja sosiaaliasiavastaavien lakisääteinen tehtävä. Selvityksessä kuvataan esimerkiksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien käsittelemien yhteydenottojen lukumääriä ja perusteita toimialueittain.
– Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien saamien palautteiden pohjalta työstetyt kehittämisehdotukset on tärkeää ottaa huomioon Pohteen palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, toteaa puheenjohtaja Maire Mäki.
Potilas- ja sosiaalivastaavien raportti vuodelta 2025 etenee ensi keväänä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan käsittelyyn.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 30.10.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/
Maire MäkiHyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaPuh:044 4368200maire.maki@pohde.fi
