Sinileväseurannan viimeisellä viikolla vain muutamia sinilevähavaintoja Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

25.9.2025 10:26:53 EEST | ELY-keskukset | Tiedote

Syyskuun loppua kohden sinilevähavainnot harvenivat ja viimeisellä viikolla havaintoja tehtiin sisävesillä kahdelta ja merialueelta yhdeltä havaintopaikalta.

Merimaisema syyskuussa.
© Sanna Kipinä

Merialueilla sinilevää havaittiin vain hieman tällä viikolla (vko 39/2025) Paimionlahden Harvaluodon vakiohavaintopaikalla.

Sisävesillä sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Valkjärven Isoselän ja Salon Kirkkojärven Järvelän uimarannan havaintopaikoilla.  

Tänä vuonna keskimääräistä lämpimämpi sää lisäsi syyskuussa sinilevähavaintoja niin sisävesillä kuin merelläkin. Koko kesän osalta runsaimmat havainnot tehtiin syyskuun toisella viikolla. Runsaatkaan sinileväesiintymät eivät kuitenkaan ole harvinaisia vielä tähän aikaan vuodesta, mutta yleensä ne ovat hyvin paikallisia ja viilentyvä ja epävakainen sää ja valon vähentyminen hillitsevät yleensä laajempien sinilevälauttojen muodostumisen.

Valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy tällä viikolla. Järvi-Meriwikiin voi edelleen kirjata levähavaintoja, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta: www.jarviwiki.fi/havaintolahetti

Ylitarkastaja Sanna Kipinä p. 0295 022 879
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

