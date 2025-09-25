Sinileväseurannan viimeisellä viikolla vain muutamia sinilevähavaintoja Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Syyskuun loppua kohden sinilevähavainnot harvenivat ja viimeisellä viikolla havaintoja tehtiin sisävesillä kahdelta ja merialueelta yhdeltä havaintopaikalta.
Merialueilla sinilevää havaittiin vain hieman tällä viikolla (vko 39/2025) Paimionlahden Harvaluodon vakiohavaintopaikalla.
Sisävesillä sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Valkjärven Isoselän ja Salon Kirkkojärven Järvelän uimarannan havaintopaikoilla.
Tänä vuonna keskimääräistä lämpimämpi sää lisäsi syyskuussa sinilevähavaintoja niin sisävesillä kuin merelläkin. Koko kesän osalta runsaimmat havainnot tehtiin syyskuun toisella viikolla. Runsaatkaan sinileväesiintymät eivät kuitenkaan ole harvinaisia vielä tähän aikaan vuodesta, mutta yleensä ne ovat hyvin paikallisia ja viilentyvä ja epävakainen sää ja valon vähentyminen hillitsevät yleensä laajempien sinilevälauttojen muodostumisen.
Valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy tällä viikolla. Järvi-Meriwikiin voi edelleen kirjata levähavaintoja, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta: www.jarviwiki.fi/havaintolahetti.
Linkkejä:
- Levätilanne (ely-keskus.fi)
- Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)
- Havaintolähetti (jarviwiki.fi)
- Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sanna Kipinä p. 0295 022 879
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
