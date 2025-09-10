Asuntosäätiö

Tampereen Tesomalle valmistui Asuntosäätiön uusia asumisoikeustaloja

25.9.2025 10:15:11 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote

Asuntosäätiön uudet asumisoikeusasunnot ovat valmistuneet Tampereen Tesomalle. Kahdesta viisikerroksisesta asuinrakennuksesta koostuvaan kohteeseen valmistui yhteensä 54 asumisoikeusasuntoa. Asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa tällä viikolla.

Tampereen Tesomalle osoitteeseen Raiskionkatu 9 valmistui 54 uutta asumisoikeusasuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke tai terassi. Rinnetontilla sijaitseva kahdesta asuinrakennuksesta koostuva kohde on myyty lähes täyteen.  

Asuntosäätiön kohde on osa lomittain rakennettua korttelia, jonka keskellä on asukkaiden yhteispiha leikki- ja oleskelualueineen. Asukkaiden käytössä on molemmissa asuinrakennuksissa saunatila, kuivaushuone sekä ulkoiluvälinevarasto. Kohteen pihapiirissä on 34 ulkopysäköintipaikkaa sekä pyöräpaikat. 

Luonnonläheistä asumista lähellä palveluita

Tesoman luonnonläheiseltä asuinalueelta on erinomaiset liikenneyhteydet Tampereen keskustaan ja muihin kaupunkikeskuksiin. Uudistuvan asuinalueen lähipalveluihin kuuluvat muun muassa kauppa, kirjasto, koulu sekä päiväkoti. Tesomajärvi, Tohloppi ja alueen puistot kutsuvat ulkoilemaan, ja liikuntamahdollisuuksia täydentävät palloilu-, uima- ja jäähallit.  

Kohteen rakentajana toimi Hartela Pirkanmaa Oy ja suunnittelusta vastasi BST-Arkkitehdit Oy. 

Tutustu kohteeseen tarkemmin tästä. 

Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteeessa Raiskionkatu 9.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteeessa Raiskionkatu 9.
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.

asuntosaatio.fi

