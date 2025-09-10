Tampereen Tesomalle valmistui Asuntosäätiön uusia asumisoikeustaloja

Tampereen Tesomalle osoitteeseen Raiskionkatu 9 valmistui 54 uutta asumisoikeusasuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke tai terassi. Rinnetontilla sijaitseva kahdesta asuinrakennuksesta koostuva kohde on myyty lähes täyteen.

Asuntosäätiön kohde on osa lomittain rakennettua korttelia, jonka keskellä on asukkaiden yhteispiha leikki- ja oleskelualueineen. Asukkaiden käytössä on molemmissa asuinrakennuksissa saunatila, kuivaushuone sekä ulkoiluvälinevarasto. Kohteen pihapiirissä on 34 ulkopysäköintipaikkaa sekä pyöräpaikat.

Luonnonläheistä asumista lähellä palveluita

Tesoman luonnonläheiseltä asuinalueelta on erinomaiset liikenneyhteydet Tampereen keskustaan ja muihin kaupunkikeskuksiin. Uudistuvan asuinalueen lähipalveluihin kuuluvat muun muassa kauppa, kirjasto, koulu sekä päiväkoti. Tesomajärvi, Tohloppi ja alueen puistot kutsuvat ulkoilemaan, ja liikuntamahdollisuuksia täydentävät palloilu-, uima- ja jäähallit.

Kohteen rakentajana toimi Hartela Pirkanmaa Oy ja suunnittelusta vastasi BST-Arkkitehdit Oy.

Tutustu kohteeseen tarkemmin tästä.