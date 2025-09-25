Keski-Suomen hyvinvointialue

Omaishoidon tuen myöntäminen käynnistyy uudelleen Keski-Suomen hyvinvointialueella

25.9.2025 10:23:59 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue ryhtyy jälleen myöntämään omaishoidon tukea 1.10.2025 alkaen. Aluevaltuusto päätti lisätä omaishoidon määrärahaa kuluvalle vuodelle 9.9.2025 kokouksessaan. Hyvinvointialue keskeytti omaishoidon uusien tukien myöntämisen 1.5.2025 alkaen, koska omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja kuluvan vuoden määrärahat oli sidottu myönnettyihin tukiin.

Omaishoidon asiakasohjaus ottaa yhteyttä niihin tukea hakeneisiin asiakkaisiin, joille on tehty palvelutarpeen arviointi ja omaishoidon tuen myöntämisperusteiden on todettu täyttyvän, mutta joille päätös on määrärahaperusteisesti tehty kielteisenä toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Muuten asiakkaat hakevat tukea normaalikäytäntöjen mukaisesti.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus ja verotettavaa tuloa.

Omaishoidosta ja tuen hakemisesta
Tietoa omaishoitajalle

Yhteyshenkilöt

Palvelujohtaja Mirja Ahoniemi, p. 040 550 3719, mirja.ahoniemi(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut

Palvelupäällikkö Saara Paananen, p. 040 011 5656, saara.paananen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut, paikalla 29.9.

Palveluvastaava Heidi Tarvainen, p. 040 352 3747, heidi.i.tarvainen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, alle 18-vuotiaiden ja kehitysvammaisten omaishoito

Palveluvastaava Tiina Hellman, p. 040 508 6158, tiina.hellman(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden omaishoito, paikalla 7.10.

Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi

Linkit

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

