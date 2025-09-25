Omaishoidon tuen myöntäminen käynnistyy uudelleen Keski-Suomen hyvinvointialueella
Keski-Suomen hyvinvointialue ryhtyy jälleen myöntämään omaishoidon tukea 1.10.2025 alkaen. Aluevaltuusto päätti lisätä omaishoidon määrärahaa kuluvalle vuodelle 9.9.2025 kokouksessaan. Hyvinvointialue keskeytti omaishoidon uusien tukien myöntämisen 1.5.2025 alkaen, koska omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja kuluvan vuoden määrärahat oli sidottu myönnettyihin tukiin.
Omaishoidon asiakasohjaus ottaa yhteyttä niihin tukea hakeneisiin asiakkaisiin, joille on tehty palvelutarpeen arviointi ja omaishoidon tuen myöntämisperusteiden on todettu täyttyvän, mutta joille päätös on määrärahaperusteisesti tehty kielteisenä toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Muuten asiakkaat hakevat tukea normaalikäytäntöjen mukaisesti.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus ja verotettavaa tuloa.
Yhteyshenkilöt
Palvelujohtaja Mirja Ahoniemi, p. 040 550 3719, mirja.ahoniemi(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut
Palvelupäällikkö Saara Paananen, p. 040 011 5656, saara.paananen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut, paikalla 29.9.
Palveluvastaava Heidi Tarvainen, p. 040 352 3747, heidi.i.tarvainen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, alle 18-vuotiaiden ja kehitysvammaisten omaishoito
Palveluvastaava Tiina Hellman, p. 040 508 6158, tiina.hellman(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden omaishoito, paikalla 7.10.
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hankerahoitusta lastensuojelun kokemustiedon hyödyntämiseen ja yhteisvanhemmuuden tuen kehittämiseen25.9.2025 08:47:26 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteishankkeen tavoitteena on luoda pysyviä toimintatapoja vahvistamaan lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa turvallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta koko Keski-Suomen alueella.
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 24.09.2025 kokouksesta24.9.2025 17:02:14 EEST | Tiedote
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 24.09.2025. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.9.2025 asiat esityslistan mukaisesti.
Kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijää katsellut asiakastietoja perusteetta24.9.2025 11:04:31 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käynyt ilmi kaksi tapausta, joissa hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja aiheetta. Kyseisten työntekijöiden työsuhteet ovat päättyneet.
Toimintakeskus Helperi Joutsassa muuttaa palvelukeskus Jousen tiloihin24.9.2025 10:37:08 EEST | Tiedote
Toimintakeskus Helperi muuttaa uudempiin ja toimivampiin tiloihin palvelukeskus Jouseen. Helperin toiminta Jousen tiloissa käynnistyy maanantaina 13.10. Helperin toiminta on suljettuna 29.9.–12.10. muuton ja syyslomaviikon vuoksi.
Sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle Saarijärvellä – muuttopäivänä 25.9. sosiaalihuollon palvelut hoitavat vain kiireelliset asiat23.9.2025 16:02:58 EEST | Tiedote
Saarijärvellä Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät saman katon alle 25.9.2025. Muuttopäivänä aikuissosiaalityön palveluissa, ikääntyneiden asiakasohjauksessa, omaishoidon palveluissa ja vammaissosiaalityön palveluissa hoidetaan ainoastaan kiireelliset asiat. Normaali toiminta jatkuu 26.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme