Laittomasti Amazonin alkuperäiskansojen mailla kasvatettua lihaa voinut päätyä Eurooppaan – taustalla maailman suurin lihantuottaja
Lihajätti JBS:n toimitusketjuun on päätynyt naudanlihaa, joka on kasvatettu laittomasti Amazonin sademetsän suojellulla alkuperäiskansojen maalla, Greenpeacen selvitys paljastaa. Laittomasti kasvatettua lihaa on voinut päätyä myös eurooppalaisten kuluttajien lautasille.
Selvityksessä paljastui niinsanottua karjanpesua. Siinä selvisi, että brasilialainen liikemies kasvatti laittomasti karjaa Amazonin alkuperäiskansojen suojelluilla alueilla. Tämän jälkeen hän siirsi karjan toiselle tilalleen, joka samaan aikaan toimitti naudanlihaa kahdelle JBS:n teurastamolle. Molemmilla teurastamoilla oli vientilupa Brasilian ulkopuolelle, ja ne veivät lihaa useisiin maihin, kuten EU:hun, Iso-Britanniaan, Kiinaan ja Japaniin.
Vain viikkoja ennen selvityksen julkaisua Brasilian ympäristövirasto on ilmoittanut tutkivansa JBS:n osallisuutta tapaukseen, jossa ostetaan karjaa toiselta Amazonin rajoitetulta tilalta.
Brasilialainen JBS on maailman suurin naudanlihan tuottaja. Se on aiemmin ollut Suomessa otsikoissa mädän lihan myymisestä.
”JBS on luvannut jo vuosikymmenien ajan kitkeä metsäkadon ja ihmisoikeusloukkaukset toimitusketjustaan, mutta tämä tapaus osoittaa selvästi, ettei se edelleenkään pysty – tai halua – pitää lupauksiaan”, sanoo Greenpeace Internationalin kampanjoitsija Lis Cunha.
Laittoman lihan vienti jatkui kielloista huolimatta
Greenpeacen raportista selviää, että vuonna 2023 Fazenda Três Coqueiros II -tila sai Brasilian ympäristöviranomaiselta sakon luvattomasta karjankasvatuksesta Naruvôtun alueella. Tila on yksi neljästä liikemies Mauro Fernando Schaedlerin omistamasta tilasta, jotka rajautuvat tai ovat osittain päällekkäisiä Naruvôtu-alkuperäiskansan suojellun alueen kanssa. Samalla tilalla kasvatetun karjan myynti kiellettiin.
Schaedler kuitenkin kiersi kieltoa siirtämällä karjaa Três Coqueiros II -tilalta toiselle tilalleen, Fazenda Itapirana -tilalle. Tähän aikaan Itapirana myi karjaa kahdelle JBS:n teurastamolle Mato Grosson osavaltiossa.
Tullitiedot osoittavat, että toinen näistä teurastamoista osti karjaa tilalta vielä helmikuussa 2025, ja sillä on lupa viedä lihaa muun muassa Japaniin, Hongkongiin ja Argentiinaan. Toinen teurastamo osti karjaa vuosina 2018–2021 ja vei lihaa EU:hun. Greenpeace Italia löysi hiljattain tämän teurastamon naudanlihaa Italian tukkumarkkinoilta.
Greenpeace Brasilia arvioi, että Brasilian hallitus on tällä hetkellä määrännyt Schaedlerin tiloille Amazonilla lähes puolen miljoonan euron edestä ympäristörikkomuksiin liittyviä sakkoja.
Raportti osoittaa, että alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien rikkomukset jatkuvat JBS:n lihantoimitusketjussa siitä huolimatta, että JBS ja muut suuret lihayhtiöt ovat luvanneet valvoa toimitusketjujensa jäljitettävyyttä ja maailman johtajat sitoutuneet pysäyttämään metsäkadon.
Mercosur-sopimus kasvattaisi brasilialaisen lihan tuontia
Euroopan unionin johtajat valmistautuvat äänestämään Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan Mercosur-kauppaliiton välisestä kauppasopimuksesta. Toteutuessaan sopimus kasvattaisi huomattavasti Latinalaisesta Amerikasta Eurooppaan tuotavan naudanlihan määrää. Sopimuksen arvioidaan tuottavan JBS:lle jopa 1,7 miljardin euron verottomat voitot, jos se hyväksytään. Greenpeace vaatii EU:n johtajia hylkäämään sopimuksen ja sen sijaan varmistamaan, että EU:n uusi metsäkatoasetus (EUDR) pannaan täysimääräisesti täytäntöön viivytyksettä.
Suomen hallitus tukee Mercosurin voimaansaattamista. Euroopan komission puolestaan on tällä viikolla uutisoitu ehdottavan lisäaikaa metsäkatoasetuksen voimaantulolle. Suomen maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK kiitteli ehdotusta ja esitti samalla toiveensa koko metsäkatoasetuksen kuoppaamisesta.
“Greenpeace Brasilian tuore raportti osoittaa, miksi metsäkatoasetus tarvitaan viipymättä. On käsittämätöntä, millä vimmalla MTK näyttää puolustavan metsäkatoa – tapahtuipa se meillä Suomessa tai kaukana Amazonilla”, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen.
Greenpeace Brasilian koko raportti on saatavilla täällä.
Naruvôtu on Amazonin kansa, joka on taistellut vuosikymmeniä saadakseen alueensa laillisesti tunnustetuksi ja suojelluksi. Vaikka Brasilian hallitus myönsi alueelle virallisen suojelun vuonna 2016, alueen karjankasvattajat ovat jatkaneet sen alkuperäiskansastatuksen kiistämistä. Greenpeace Brasilian tutkimuksen mukaan Schaedler on yksi niistä, jotka ovat pyrkineet horjuttamaan Naruvôtujen oikeutta alueeseensa.
Lisätietoja:
Olli Tiainen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
olli.tiainen@greenpeace.org040 1648606
Yhteyshenkilöt
Olli TiainenIlmasto- ja energia-asiantuntija
- energia
- maatalous
- liikenne
- viherpesu
Sanni LahtinenTiedottajaPuh:044 7347837sanni.lahtinen@greenpeace.org
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Selvitys: Ikea vaarantaa Euroopan viimeiset luonnonmetsät9.9.2025 10:01:57 EEST | Tiedote
Ikean tuotteet liittyvät Karpaattien vuoriston luonnonmetsien hakkuisiin Romaniassa, selviää Greenpeacen tänään julkaisemasta selvityksestä. Selvityksen mukaan vuonna 2024 luonnonmetsää hakattiin Karpaateilla jopa 59 neliökilometriä, eli yli 8200 jalkapallokentän verran. Tutkijoiden mukaan Karpaattien luonnonmetsät ovat vaarassa hävitä ja tarvitsevat pikaista suojelua.
Mielenosoitus UPM:n pääkonttorilla: aktivistit luovuttavat yhtiölle kultaisen metsäkoneen27.8.2025 10:21:05 EEST | Tiedote
Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltä UPM:n pääkonttorilla Helsingissä ja luovuttavat yhtiölle Törkyhakkuu 2025 -tunnustuksen. UPM jäi viime viikolla kiinni puun ostamisesta Kaupinvaaran luonnonmetsästä. Tapaus osoitti, ettei UPM tunne ostamansa puun alkuperää.
UPM kärähti: keitti luonnonmetsästä sellua22.8.2025 07:13:00 EEST | Tiedote
Metsäyhtiö UPM on jäänyt kiinni puun ostamisesta luonnonmetsästä. Metsäliikkeen aktivistien seurannassa kävi ilmi, että UPM:n Pietarsaaren sellutehtaalle tuotiin puuta Kainuussa kesäkuussa tapahtuneista luonnonmetsähakkuista. Yhtiö ei kysyttäessä myöntänyt ostavansa puuta kyseisiltä hakkuilta.
Kansainvälinen tuomioistuin suojaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsiviä yhteisöjä24.7.2025 11:07:45 EEST | Tiedote
Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi keskiviikkona 23. heinäkuuta 2025 merkittävän neuvoa-antavan lausunnon valtioiden velvollisuuksista ilmastokriisissä. Päätös vahvistaa valtioiden kansainvälisen oikeuden mukaisia velvollisuuksia Pariisin sopimuksen lisäksi. Siihen sisältyy useita keskeisiä lisävelvollisuuksia, kuten kaikkien maiden velvollisuus estää merkittävät ympäristöhaitat ja velvollisuus tehdä yhteistyötä ilmastokriisin torjumiseksi.
Pommit upottivat Greenpeacen lippulaivan 40 vuotta sitten – Hyökkäykset aktivismia vastaan jatkuvat yhä9.7.2025 15:39:37 EEST | Tiedote
Neljäkymmentä vuotta sitten Ranskan tiedustelupalvelu upotti Greenpeacen aluksen Aucklandin satamassa tappaen valokuvaaja Fernando Pereiran. Pommi-isku herätti maailmanlaajuisen raivon ja vahvisti ympäristöliikettä. Taistelu oikeudenmukaisuuden ja luonnon puolesta jatkuu edelleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme