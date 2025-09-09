Laittomasti Amazonin alkuperäiskansojen mailla kasvatettua lihaa voinut päätyä Eurooppaan – taustalla maailman suurin lihantuottaja

Selvityksessä paljastui niinsanottua karjanpesua. Siinä selvisi, että brasilialainen liikemies kasvatti laittomasti karjaa Amazonin alkuperäiskansojen suojelluilla alueilla. Tämän jälkeen hän siirsi karjan toiselle tilalleen, joka samaan aikaan toimitti naudanlihaa kahdelle JBS:n teurastamolle. Molemmilla teurastamoilla oli vientilupa Brasilian ulkopuolelle, ja ne veivät lihaa useisiin maihin, kuten EU:hun, Iso-Britanniaan, Kiinaan ja Japaniin.

Vain viikkoja ennen selvityksen julkaisua Brasilian ympäristövirasto on ilmoittanut tutkivansa JBS:n osallisuutta tapaukseen, jossa ostetaan karjaa toiselta Amazonin rajoitetulta tilalta.



Brasilialainen JBS on maailman suurin naudanlihan tuottaja. Se on aiemmin ollut Suomessa otsikoissa mädän lihan myymisestä.

”JBS on luvannut jo vuosikymmenien ajan kitkeä metsäkadon ja ihmisoikeusloukkaukset toimitusketjustaan, mutta tämä tapaus osoittaa selvästi, ettei se edelleenkään pysty – tai halua – pitää lupauksiaan”, sanoo Greenpeace Internationalin kampanjoitsija Lis Cunha.

Laittoman lihan vienti jatkui kielloista huolimatta

Greenpeacen raportista selviää, että vuonna 2023 Fazenda Três Coqueiros II -tila sai Brasilian ympäristöviranomaiselta sakon luvattomasta karjankasvatuksesta Naruvôtun alueella. Tila on yksi neljästä liikemies Mauro Fernando Schaedlerin omistamasta tilasta, jotka rajautuvat tai ovat osittain päällekkäisiä Naruvôtu-alkuperäiskansan suojellun alueen kanssa. Samalla tilalla kasvatetun karjan myynti kiellettiin.

Schaedler kuitenkin kiersi kieltoa siirtämällä karjaa Três Coqueiros II -tilalta toiselle tilalleen, Fazenda Itapirana -tilalle. Tähän aikaan Itapirana myi karjaa kahdelle JBS:n teurastamolle Mato Grosson osavaltiossa.

Tullitiedot osoittavat, että toinen näistä teurastamoista osti karjaa tilalta vielä helmikuussa 2025, ja sillä on lupa viedä lihaa muun muassa Japaniin, Hongkongiin ja Argentiinaan. Toinen teurastamo osti karjaa vuosina 2018–2021 ja vei lihaa EU:hun. Greenpeace Italia löysi hiljattain tämän teurastamon naudanlihaa Italian tukkumarkkinoilta.

Greenpeace Brasilia arvioi, että Brasilian hallitus on tällä hetkellä määrännyt Schaedlerin tiloille Amazonilla lähes puolen miljoonan euron edestä ympäristörikkomuksiin liittyviä sakkoja.

Raportti osoittaa, että alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien rikkomukset jatkuvat JBS:n lihantoimitusketjussa siitä huolimatta, että JBS ja muut suuret lihayhtiöt ovat luvanneet valvoa toimitusketjujensa jäljitettävyyttä ja maailman johtajat sitoutuneet pysäyttämään metsäkadon.

Mercosur-sopimus kasvattaisi brasilialaisen lihan tuontia

Euroopan unionin johtajat valmistautuvat äänestämään Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan Mercosur-kauppaliiton välisestä kauppasopimuksesta. Toteutuessaan sopimus kasvattaisi huomattavasti Latinalaisesta Amerikasta Eurooppaan tuotavan naudanlihan määrää. Sopimuksen arvioidaan tuottavan JBS:lle jopa 1,7 miljardin euron verottomat voitot, jos se hyväksytään. Greenpeace vaatii EU:n johtajia hylkäämään sopimuksen ja sen sijaan varmistamaan, että EU:n uusi metsäkatoasetus (EUDR) pannaan täysimääräisesti täytäntöön viivytyksettä.



Suomen hallitus tukee Mercosurin voimaansaattamista. Euroopan komission puolestaan on tällä viikolla uutisoitu ehdottavan lisäaikaa metsäkatoasetuksen voimaantulolle. Suomen maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK kiitteli ehdotusta ja esitti samalla toiveensa koko metsäkatoasetuksen kuoppaamisesta.



“Greenpeace Brasilian tuore raportti osoittaa, miksi metsäkatoasetus tarvitaan viipymättä. On käsittämätöntä, millä vimmalla MTK näyttää puolustavan metsäkatoa – tapahtuipa se meillä Suomessa tai kaukana Amazonilla”, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen.



Greenpeace Brasilian koko raportti on saatavilla täällä.

Naruvôtu on Amazonin kansa, joka on taistellut vuosikymmeniä saadakseen alueensa laillisesti tunnustetuksi ja suojelluksi. Vaikka Brasilian hallitus myönsi alueelle virallisen suojelun vuonna 2016, alueen karjankasvattajat ovat jatkaneet sen alkuperäiskansastatuksen kiistämistä. Greenpeace Brasilian tutkimuksen mukaan Schaedler on yksi niistä, jotka ovat pyrkineet horjuttamaan Naruvôtujen oikeutta alueeseensa.



