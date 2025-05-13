Lastentautien tutkimussäätiöltä ennätykselliset lähes kolme miljoonaa euroa apurahoja tutkimukseen
Lastentautien tutkimussäätiö (LTS) on myöntänyt ensi vuodelle lähes kolme miljoonaa euroa apurahoja lasten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Jaettu summa oli jälleen ennätyksellisen suuri.
Suurimman apurahan, 160 000 euroa, sai Helsingin yliopistolla kliinisenä opettajana ja HUSissa lastenendokrinologina toimiva Anna-Kaisa Tuomaala. Apuraha myönnettiin tutkimukseen, jossa selvitetään, voitaisiinko varhain käyttöön otetulla älypumppuhoidolla, eli itsesäätävällä insuliinipumpulla, vähentää diabeteksen aiheuttamia elinkomplikaatioita ja pitkällä aikavälillä vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Itsesäätävä insuliinipumppu mittaa diabetespotilaan ihonalaiskudoksen glukoosipitoisuutta viiden minuutin välein, ja lisää tai vähentää insuliiniannosta automaattisesti.
"Älypumppuhoito maksaa vuodessa potilasta kohden 3 000–4 000 euroa enemmän kuin tavallisella insuliinipumpulla toteutettava hoito. Se voi kuitenkin pitkällä aikavälillä olla kustannustehokas hoitomuoto, sillä olemme jo aiemmassa tutkimuksessa osoittaneet, että älypumppu parantaa tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten hoitotasapainoa. Jos lasta hoidetaan alusta alkaen tehokkaasti, hän todennäköisesti välttyy aikuisena vaikeilta elinkomplikaatioilta. Tällä hetkellä tyypin 1 diabetesta sairastavat jäävät eläkkeelle keskimäärin 54-vuotiaina. Sekin tulee yhteiskunnalle kalliiksi”, Anna-Kaisa Tuomaala kertoo tutkimuksen taustoista.
Suomessa on noin 50 000 tyypin 1 diabetespotilasta, joista 5000 on lapsia ja nuoria. Vuosittain sairastuu noin 500 alle 15-vuotiasta lasta.
Tuomaalan tutkimukseen otetaan mukaan HUSin alueelta 100 lasta ja nuorta, jotka ovat 7-16-vuotiaita. Heidän hoitoaan seurataan jopa 15 vuotta.
Seuraavaksi suurimpia, 150 000 euron apurahoja, myönnettiin yhteensä neljä kappaletta. Apurahan saivat dosentti Antti Haapalainen Oulun yliopistosta, professori Kirsi Jahnukainen Helsingin yliopistosta, professori Jarmo Jääskeläinen Kuopion yliopistosta ja professori Kalle Kurppa Tampereen yliopistosta.
Kaikkiaan lastentautien tutkimusapurahoja sai 105 eri tutkimusryhmää tai yksittäistä tutkijaa. 22 prosenttia jaetuista apurahoista kohdistui endokrinologian ja diabetologian tutkimukseen, ja loput melko tasaisesti muiden lastentautien alojen tutkimukseen.
Säätiön tutkimukselle jakama summa kasvanut nopeasti
Lastentautien tutkimussäätiö myönsi vuodelle 2026 tutkimusapurahoja yhteensä 2,98 miljoonaa euroa. Jaettu summa on kasvanut nopeasti, sillä vielä vuonna 2020 se oli alle kaksi miljoonaa euroa.
”Tutkimus tarvitsee jatkuvuutta, minkä eteen Lastentautien tutkimussäätiö on toiminut jo yli 60 vuoden ajan. Korkeatasoisen pitkäjänteisen tutkimustyön tuloksena suomalaislapset saavat maailman parasta hoitoa”, sanoo Lastentautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Tor Bergman.
Vajaa puolet (48 kpl) myönnetyistä apurahoista kohdistui tällä kertaa tutkimushankkeisiin, 8 apurahaa myönnettiin post doc -tutkijoille ja 49 apurahaa väitöskirjatyöhön.
”Erityisesti tutkijalähtöisiin lasten kliinisiin laitetutkimuksiin on vaikeata saada rahoitusta, koska tutkittavat laitteet maksavat suhteellisen paljon. Lastentautien tutkimussäätiön antama tuki on siis ensiarvoisen tärkeätä, jotta esimerkiksi me voimme tällaisen tutkimuksen ylipäänsä tehdä”, Anna-Kaisa Tuomaala kiittelee.
Yhteyshenkilöt
Anna-Kaisa Tuomaalakliininen opettaja, Helsingin yliopisto, ja lastenendokrinologiHUS Lasten ja nuorten sairaudetPuh:050 543 0180anna-kaisa.tuomaala@hus.fi
Tor Bergmanhallituksen puheenjohtaja, Lastentautien tutkimussäätiöPuh:040 555 4414
Kuvat
Linkit
Lastentautien tutkimussäätiö - Kaikkia sairaita lapsia voidaan auttaa, vaikka kaikkia sairauksia ei voidakaan parantaa.
Lastentautien tutkimussäätiö rahoittaa lasten ja nuorten sairauksiin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tieteellistä tutkimustyötä. Säätiö myötävaikuttaa siihen, että alan tutkimus on Suomessa maailman huippuluokkaa.
Säätiö rahoittaa Suomessa professuureja, jakaa vuosittain apurahoja ja palkitsee ansioituneita alan tutkijoita, kuten se on tehnyt jo yli 60 vuoden ajan. Viimeisen 15 vuoden aikana säätiö on jakanut tutkimukseen rahaa yli 35 miljoonaa euroa. Tuen määrä on ollut viime vuosina kasvussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lastentautien tutkimussäätiö sr
Lastentautien tutkimussäätiön apurahoja haettiin euromääräisesti ennätysmäärä13.5.2025 11:15:00 EEST | Tiedote
Lastentautien tutkimussäätiön apurahahakemusten hakuaika päättyi maaliskuun lopussa. Vuoden 2026 työskentelyyn ja ensi vuonna toteutettaviin hankkeisiin haettujen apurahojen yhteissumma oli lähes kahdeksan miljoonaa euroa, kun aiempi ennätys edelliseltä vuodelta oli runsaat seitsemän miljoonaa euroa. Säätiön saamien hakemusten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla ollen 148 kappaletta. Puolet hakemuksista koski lastentautien tutkimushankkeiden rahoitusta ja puolet liittyi väitöskirjan laatimiseen tai väitöksen jälkeiseen jatkokoulutukseen ulkomailla ja työskentelyyn kotimaassa. Säätiön apurahalautakunta sekä klinikka- ja sektorirahastojen apurahalautakunnat arvioivat hakemukset touko-elokuussa 2025 ja tekevät esitykset myönnettävistä apurahoista säätiön hallitukselle, joka tekee päätökset syyskuun aikana. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse syyskuun aikana. Apurahojen käyttöaika alkaa vuoden 2026 alusta. Lastentautien tutkimussäätiö rahoittaa lapsia ja nuoria koske
Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2026 hakuun maaliskuun alusta lähtien28.2.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2026 avautuvat haettavaksi 1. maaliskuuta. Vuodelle 2026 tarkoitettuja tutkimusapurahoja voi hakea koko maaliskuun ajan, ja hakuaika päättyy 31. maaliskuuta kello 23.59.
Lastentautien tutkimussäätiöltä merkittävä jatkorahoitus yliopistoille16.12.2024 10:00:00 EET | Tiedote
Lastentautien tutkimussäätiö rahoittaa lastentautien tutkijatohtoreiden ja yliopistotutkijoiden tutkimustyötä suomalaisissa yliopistoissa 1,53 miljoonalla eurolla myös seuraavat kolme vuotta. Rahoitusta saavat edellisen kauden tapaan Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistot.
Uranuurtavaa lastentautien tutkimusta tehnyt Annika Mutanen palkitaan Hallman-palkinnolla21.11.2024 11:00:00 EET | Tiedote
Kansainvälisesti uranuurtavaa tutkimusta tehnyt lastenkirurgian erikoislääkäri Annika Mutanen palkitaan tänään Helena ja Niilo Hallman -palkinnolla. Palkinnon myöntää Lastentautien tutkimussäätiö, ja se jaetaan joka toinen vuosi kansainvälisesti ansioituneelle nuorelle tutkijalle. Palkintosumma korotettiin tänä vuonna 15 000 eurosta 20 000 euroon.
Lastentautien tutkimussäätiöltä ennätysmäärä – lähes 2,9 miljoonaa euroa - apurahoja tutkimukseen10.9.2024 10:00:00 EEST | Tiedote
Lastentautien tutkimussäätiö (LTS) on myöntänyt lähes 2,9 miljoonaa euroa apurahoja lasten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Jaettu summa on ennätyksellisen suuri.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme