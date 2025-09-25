SDP:n Jani Kokko: Hallituksen on puolustettava tutkijoiden ja tutkimuksen vapautta!

– Se, että tutkija kertoo jotain sellaista, joka ei miellytä poliitikkoa tai sovi hänen ideologiaan, niin se ei tee tutkijasta aktivistia tai puolueellista, Kokko painottaa.

Tieteen vapaus koostuu monesta asiasta. Kaikki perustuu yliopistojen autonomiaan ja tutkimusaiheiden vertaisarviointiin. Vertaisarvioinnissa tutkimusaiheeseen perehtyneet tieteentekijät arvioivat tutkimuksia, jotta yliopistoilla ja tieteentekijöillä säilyy autonomia. Tieteen ei tule missään olosuhteissa olla poliittisesti ohjattua.

Vapaassa yhteiskunnassa on voitava käydä kriittistä keskustelua tieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimusaiheista. On kuitenkin syytä muistaa, että siinä vaiheessa, kun tutkijoita ryhdytään uhkailemaan rahoituksen menettämisellä, maalittamaan tai syyttelemään tutkijoita heidän erilaisista kannoistansa suhteessa omiin mielipiteisiin ilman minkäänlaista kompetenssia kyseisestä aiheesta, ylittyy sellainen raja, jota ei toivoisi suomalaisessa yhteiskunnassa olevan.

– Olen itse toiminut akateemisissa ympyröissä, ja itseeni ei onneksi ole koskaan kohdistunut tämänkaltaista maalittamista tai vihamielisyyttä. Tiedän kuitenkin paljon kollegoita, ulkopolitiikan tutkijoista lähtien, jotka ovat kohdanneet heidän tutkimusaiheestaan johtuen maalitusta ja vähättelyä, Kokko kertoo.

Yliopistojen autonomiaa ja erilaisten tutkimuslaitosten riippumattomuutta on puolustettava. Samalla tutkijoiden asemaa on vahvistettava ja heidän työlleen on tehtävä arvoa.

– Tutkijat tuottavat uutta tietoa, joka hyödyttää laajasti yhteiskuntia ja koko maailmaa. Parhaimmillaan se myös tuottaa uutta tietoa meidän päätöksentekijöiden tueksi. Tälle työlle on annettava sen ansaitsema arvonsa ja mahdollistettava sen riippumattomuus myös tulevaisuudessa, Kokko peräänkuuluttaa.