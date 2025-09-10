Vihreiden Ohisalo jyrähtää: Orpon hallitus rikkoo tietoisesti ilmastolakia
Vihreiden europarlamentaarikko ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo syyttää Petteri Orpon hallitusta täydellisestä piittaamattomuudesta ilmastotoimia kohtaan ja ilmastolain tietoisesta rikkomisesta. Juuri julkaistun ministeriöiden alaisten tutkimuslaitosten tekemän selvityksen mukaan tällä tahdilla Suomi on hiilineutraali vasta vuoden 2050 jälkeen. Ilmastolaki naulaa tavoitteen vuoteen 2035.
“Viime hallituskaudella ilmastolakiin vahvistettu hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on sitova ja se koskee myös Petteri Orpon hallitusta. Ja tavoite voidaan saavuttaa vain tekemällä konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Nyt hallitus on tehnyt lähinnä toimia, jotka lisäävät päästöjä. Ministeriöiden alaisten tutkimuslaitosten tulosta ei edes Orpo pysty viherpesemään muuksi kuin mitä se on: täydellistä piittaamattomuutta laista, suomalaisten tulevaisuudesta ja elinkelpoisesta planeetasta”, Maria Ohisalo jyrähtää.
“Tämä hallitus on pettänyt kaikki vähäisetkin ilmasto- ja luontolupauksensa. Vanhat metsät ovat edelleen suojelematta, sen sijaan kurjistamispolitiikan seurauksena Metsähallituksen paine hakkuisiin valtion metsissä vain kasvaa entisestään. Ilmastotavoitteeseen on sitouduttu vain puheissa, jos samaan aikaan lasketaan bensan hintaa. Lain rikkomisesta on väistämättä seuraamuksia: lopulta tästä kaikesta saamme vain jättilaskun suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi ja yhä kuumenevan planeetan,” Ohisalo jatkaa.
Kokoomuksen ilmastotoimien romutus ei pysähdy kuitenkaan Suomen tasolle, vaan myös Euroopan unionissa kokoomus pyrkii hidastamaan ja estämään ilmasto- ja luontotoimia. Viimeisimpänä Suomen ja Ruotsin pääministerit ovat lähestyneet komissiota ja vaatineet helpotuksia hiilinielutavoitteisiin.
“Kotimaassa yritetään luistaa ilmastolain vastuusta ja samalla neuvotellaan heikennyksiä myös EU:n päässä. Nyt kokoomuksen europuolueen johdolla koko EU:n ilmastotavoite vuodelle 2040 on vastatuulessa ja metsien suojelun näkökulmasta kriittinen metsäkatoasetuksen voimaantuloa halutaan lykätä toistamiseen. Tämä on sietämätöntä pelkuruutta ja lyhytnäköisyyttä,” Ohisalo sanoo.
Maria Ohisalo
Milja HenttonenErityisavustaja (viestintä)Puh:+358505993094milja.henttonen@europarl.europa.eu
