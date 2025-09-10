Suomen Vuokranantajat ry

Hallitus esittää uutta pienriitamenettelyä - vuokrajärjestöt huolissaan häätökustannusten jakautumisesta

25.9.2025 14:00:00 EEST | Suomen Vuokranantajat ry | Tiedote

Hallitus on antanut esityksensä ns. pienriitamenettelystä eduskunnan käsiteltäväksi. Kyse olisi kokonaan uuden oikeudenkäyntimenettelyn säätämisestä vuokra- ja häätöasioihin. Esityksessä on monia kannatettavia seikkoja, jotka tähtäävät mm. häätömenettelyn nopeuttamiseen. Oikeudenkäyntikulujen osalta esitys vaatii kuitenkin toimia eduskunnalta.

Vuokrajärjestöt ovat osallistuneet pienten riita-asioiden menettelyn kehittämiseen ja pitävät tärkeänä, että oikeuden saatavuutta parannetaan ja käsittelyaikoja lyhennetään. 

”Oikeudenkäyntikulukaton perusidea pienriitamenettelyssä on täysin oikea. Tarkoituksena on, ettei korkea kuluriski estä hakemasta oikeutta euromääräisesti pienissä riidoissa viime kädessä tuomioistuimesta asti. Häädöissä tilanne on kuitenkin erilainen, sillä prosessi on pakko viedä tuomioistuimeen”, toteavat Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah sekä Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita yhdessä tuumin.  

Vuokrajärjestöt katsovat, ettei hallituksen esitys ole tunnistanut riittävällä tavalla häätöasioiden poikkeavuutta muista vuokrariidoista.  

”Kulukaton soveltaminen häädöissä johtaisi siihen, että osa prosessin aiheuttamista kuluista jäisi vuokranantajan vahingoksi, vaikka peruste häädölle olisi selvä. Tämä ei ole hyväksyttävää, koska riskinä on, että kustannukset siirtyvät vuokratasoon ja oikeusturva heikkenee. Erityisesti omakustannusperiaatteella toimivissa yhtiöissä vuokranantajalle jäävät kulut siirtyvät muiden vuokralaisten maksettavaksi, mikä ei ole tarkoituksenmukaista eikä oikeudenmukaista”, Ahsanullah ja Viita jatkavat.  

Vuokrajärjestöt kääntävät katseensa nyt Arkadianmäelle ja vetoavat kansanedustajiin tilanteen korjaamiseksi. Lakivaliokunta on aiemmin oikeudenkäyntikulujen osalta katsonut, että oikeusjärjestyksen on ensi sijassa suojattava riita-asiassa oikeassa olevaa tahoa. Vuokrajärjestöt katsovat, että häätökulujen tulee kohdistua jatkossakin prosessin aiheuttaneelle osapuolelle.  

Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on noin 34 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 360 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.

