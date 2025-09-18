Akkreditoinnit HJK:n tuleviin kotiotteluihin avoinna
Hyvät median edustajat, akkreditoinnit HJK:n tuleviin kotiotteluihin on avoinna osoitteessa https://www.hjk.fi/info/medialle/. UEFA Youth League -ottelu keskiviikkona 1.10. klo 18.30
Veikkausliigan Mestaruussarja on käynnistynyt. HJK pelaa Mestaruussarjassa viisi kotiottelua, joista ensimmäinen tulevana maanantaina 29.9. kello 19 Ilvestä vastaan.
Veikkausliigan Mestaruussarjan kotiottelut:
MA 29.9. klo 19: HJK vs Ilves
PE 3.10. klo 19: HJK vs IF Gnistan
KE 22.10. klo 19: HJK vs SJK
SU 26.10. klo 17: HJK vs FC Inter
SU 9.11. klo 15: HJK vs KuPS
HJK:n Kansallisen Liigan joukkue pelaa vielä kahdesti kotonaan:
LA 27.9. klo 14: HJK vs VIFK (mahdollisesti mestaruus katkolla)
SU 12.10. klo 14: HJK vs KuPS
HJK:n U19-joukkue pelaa parhaillaan Youth Leaguen karsintoja. Ensimmäisen karsintakierroksen avausosassa HJK haki 1–1-tuloksen Liettuasta NFA Be1 -joukkuetta vastaan. Toinen osaottelu pelataan Bolt Arenalla keskiviikkona 1.10. kello 18.30.
UEFA Youth League, KE 1.10. klo 18.30: HJK U19 vs NFA Be1
HJK Klubi 04 pelaa vielä kaksi kotiottelua Ykkösliigassa:
LA 27.9. klo 19.30: HJK Klubi 04 vs SalPa
LA 4.10. klo 18.30: HJK Klubi 04 vs JäPS
Akkreditoinnit HJK:n kotiotteluihin tapahtuu täältä: https://www.hjk.fi/info/medialle/
Haastattelupyynnöt voi lähettää seuraaviin osoitteisiin:
HJK:n Veikkausliiga-joukkue ja HJK Klubi 04: atte.lehtonen@hjk.fi / puh. 0405593813
HJK:n Kansallisen Liigan joukkue: emma.rantamaa@hjk.fi / puh. 0405290445
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Atte LehtonenHJK OyPuh:0405593813atte.lehtonen@hjk.fi
Emma RantamaaViestintäpäällikkö, HJK NaisetPuh:0405290445emma.rantamaa@hjk.fi
Juho HirvonenViestintäjohtaja, HJK OyPuh:+358 403558967juho.hirvonen@hjk.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HJK Oy
HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen vastaa yleisökysymyksiin18.9.2025 15:33:17 EEST | Tiedote
Yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä HJK:n urheilujohtajalle Petri Vuoriselle HJK:n somessa. Yleisökysymyksiä ja Vuorisen vastauksia niihin on koottu tähän artikkeliin.
Kutsu medialle: Miten luoda ura jalkapalloilijana ja sijoittaa tienestit viisaasti?5.9.2025 14:13:57 EEST | Kutsu
HJK:n ja OP:n Ura & raha -vastuullisuusseminaarissa parhaat ura- ja sijoitusvinkkinsä junioripelaajille jakavat Teemu Pukki, Siiri Forsström ja Alex Ring.
HJK tuomitsee väkivallan ja tekee tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa1.9.2025 15:52:28 EEST | Tiedote
HJK tukee kaikin mahdollisin keinoin viranomaisten työtä ottelutapahtuman ulkopuolisten rikosten selvittämisessä.
Aki Riihilahti valittu kansainväliseen huipputehtävään1.9.2025 10:51:35 EEST | Tiedote
HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti on valittu kansainvälisen sääntölautakunnan IFAB:n vaikutusvaltaiseen paneeliin.
Kosovolaiskärki Ardit Tahiri HJK:hon lainalle26.8.2025 19:00:00 EEST | Tiedote
Hyökkääjä Ardit Tahiri siirtyy Klubiin loppukaudeksi lainasopimuksella Kosovon pääsarjan KF Llapista. Laina sisältää osto-option.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme