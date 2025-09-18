HJK Oy

Akkreditoinnit HJK:n tuleviin kotiotteluihin avoinna

25.9.2025 11:40:45 EEST | HJK Oy | Tiedote

Jaa

Hyvät median edustajat, akkreditoinnit HJK:n tuleviin kotiotteluihin on avoinna osoitteessa https://www.hjk.fi/info/medialle/. UEFA Youth League -ottelu keskiviikkona 1.10. klo 18.30

Veikkausliigan Mestaruussarja on käynnistynyt. HJK pelaa Mestaruussarjassa viisi kotiottelua, joista ensimmäinen tulevana maanantaina 29.9. kello 19 Ilvestä vastaan. 

Veikkausliigan Mestaruussarjan kotiottelut:
MA 29.9. klo 19: HJK vs Ilves
PE 3.10. klo 19: HJK vs IF Gnistan
KE 22.10. klo 19: HJK vs SJK
SU 26.10. klo 17: HJK vs FC Inter
SU 9.11. klo 15: HJK vs KuPS

HJK:n Kansallisen Liigan joukkue pelaa vielä kahdesti kotonaan:
LA 27.9. klo 14: HJK vs VIFK (mahdollisesti mestaruus katkolla) 
SU 12.10. klo 14: HJK vs KuPS

HJK:n U19-joukkue pelaa parhaillaan Youth Leaguen karsintoja. Ensimmäisen karsintakierroksen avausosassa HJK haki 1–1-tuloksen Liettuasta NFA Be1 -joukkuetta vastaan. Toinen osaottelu pelataan Bolt Arenalla keskiviikkona 1.10. kello 18.30. 
UEFA Youth League, KE 1.10. klo 18.30: HJK U19 vs NFA Be1

HJK Klubi 04 pelaa vielä kaksi kotiottelua Ykkösliigassa:
LA 27.9. klo 19.30: HJK Klubi 04 vs SalPa
LA 4.10. klo 18.30: HJK Klubi 04 vs JäPS

Akkreditoinnit HJK:n kotiotteluihin tapahtuu täältä: https://www.hjk.fi/info/medialle/

Haastattelupyynnöt voi lähettää seuraaviin osoitteisiin:
HJK:n Veikkausliiga-joukkue ja HJK Klubi 04: atte.lehtonen@hjk.fi / puh. 0405593813
HJK:n Kansallisen Liigan joukkue: emma.rantamaa@hjk.fi / puh. 0405290445

Avainsanat

Veikkausliigahjkkansallinen liigaykkösliigahjk klubi 04uefa youth league

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HJK Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye