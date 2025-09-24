KUTSU: Jukka ja Päivi Sinivirran Samppanja-aapinen -kirjan julkistustilaisuus 22.10.2025 KLO 15.00 Vinoteekki Oy:n tiloissa Katajanokalla!
Samppanja-aapinen opastaa elämyksiin. Jukka ja Päivi Sinivirran Samppanja-aapinen on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Suomalaista peruskoulua on ylistetty maailmalla, mutta tämä koulu on vasta täällä.
Kirjan mottona voi pitää: Ranskani saattaa olla hiukan ruosteessa, mutta puhun samppanjaa sujuvasti. Se on kirja, joka vastaa suureen joukkoon kysymyksiä lyhyesti, tarkasti, ammattimaisesti, mutta myös sydämellä ja riemullisen hyväntuulisesti. Se on paitsi ABC-kirja, myös 123-kirja, sillä sen työkirja esittelee 123 samppanjaa, jotka kannattaisi maistaa ymmärtääkseen samppanjan monimuotoisuuden. Laaja sanasto opettaa tarpeelliset termit, monivalintatehtävät opastavat oikeaan asenteeseen, samppanjaoppiaineet vievät kohti tarpeellista sivistystä. Aapinen opettaa maistamaan, arvioimaan, ymmärtämään, nauttimaan ja tarjoilemaan tätä upeaa kuplivaa viiniä. Siksi tämä koulu on K-18, paitsi että lukeahan aina voi. Samppanjakoulusta kukaan ei halua päättötodistusta, vaan kaikki haluavat jäädä luokalleen. Tukiopetukseen on tungosta ja parhaat mietteet syntyvät samppanjakoulun jälki-istunnossa. Tehtäväkirjasta ei selviä kuivin suin, vaikka työn alla on nimenomaan kuiva samppanja. Sanakokeisiin valmistaudutaan pitkällä samppanjasanastolla. Asennekasvatus saa tukea monivalintatehtävistä.
Samppanjaritarikunnan upseeri (Officier de l’Ordre des Coteaux de Champagne) Jukka Sinivirta on tämän koulun rehtori ja opettaja, joka kirjoitti nyt viidennen samppanjakirjansa.
Samppanja-aapisen julkistustilaisuus pidetään Katajanokalla Vinoteekin tiloissa keskiviikkona 22.10.2025 kello 15. Tule nauttimaan samppanjalasillinen kanssamme osoitteessa Kauppiaankatu 6, sisäpiha ja oikeanpuoleisesta kellarin ovesta alakertaan.
Kirja ilmestyy lokakuussa 2025.
Kirjan kustantaja on Readme.fi.
Aika: Keskiviikkona 22.10.2025, Klo 15.00.
Paikka: Vinoteekki Oy, Kauppiaankatu 6 sisäpiha, 00160 Helsinki
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 20.10.2025(Paikkoja on rajoitetusti) jukka@sinivirta.com
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
