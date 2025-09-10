Kustannusosakeyhtiö Aula & Co

Menestysdekkaristi Karsten Dusse ja muut vieraat Helsingin kirjamessuilla

25.9.2025 15:01:10 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote

Jaa

Kustantamo Aula & Co:n ulkomaiset kirjailijavieraat Helsingin kirjamessuilla ovat saksalainen menestyskirjailija Karsten Dusse (Murhat ja mindfulness -dekkarit, la 25.10. klo 11.30) sekä brittiläinen menestyskirjailija ja mielenterveysadvokaatti Matt Haig (Mahdoton elämä, la 25.10. klo 18.30).
Muita teemoja ja aiheita ovat 1930-luvun Turku, parantavien kasvien historia, lapsikaappaussyytökset, rikollisten elämäkerrat eloonjäämistaitona, tunnettu muusikko Jiri Nikkinen, isän rooli synnytyksessä, yksin harhailevien lasten mysteeri, 1970-luvun sarjamurhaajat ja vakoilu sekä ihastuminen.

Aula & Co Helsingin kirjamessuilla
Aula & Co Helsingin kirjamessuilla

Helsingin kirjamessut pidetään Messukeskuksessa 23.-26.10.2025. Aula & Co:n osasto 6h50 on pääkäytävän varrella oikealla puolella. 

Ohjelma torstaina 23.10. 
Vehka Kurjenmiekka kertoo hurmaavasta ja suositusta teoksestaan Jouka Lumisalon ihastumisoppi, joka on koskettava kirja uusista mahdollisuuksista ja menneisyyden kohtaamisesta höystettynä ripauksella taianomaisuutta. Suomen “viidentenä Beatlesinakin” tunnettu Jiri Nikkinen elämäkerran Hyvä Bore – Clifters, Beatles ja koko elämäni musan parissa julkistustilaisuus.Keskustelussa on myös georgialaissyntyisen Nino Haratishvili Kahdeksas elämä (Brilkalle), joka valottaa kuohuvaa vuosisataa.

Ohjelma perjantaina 24.10.
Kirjailija Tuire Malmstedt kertoo uusimmasta dekkaristaan Lintusielu, joka jatkaa suosittua Metso & Vauramo -sarjaa. Kirjastaan kertoo myös dekkaristi Kari Haakana, jonka uutuus Kirvesmies on 1970-luvun Suomeen sijoittuva jännittävä sarjamurhaajadekkari ja vakoojaromaani. Lisäksi keskustellaan omaelämäkertakirjallisuudesta eloonjäämistaitona, kun puheenaiheena on Samuel S:n teos Sieluton S – Miten minusta tuli tappaja.

Ohjelma lauantaina 25.10.
Suosittu saksalaiskirjailija Karsten Dusse kertoo Murhat ja mindfulness -menestysdekkareistaan. Riku Siivonen keskustelee viimeisimmästä tietokirjastaan Elämän ja kuoleman huone, joka on rehellinen ja ravisteleva kuvaus isyydestä synnytyksen keskellä. Kirjailija Maaria Päivinen esittelee omiin kokemuksiinsa pohjautuvaa teostaan Lastani et vie, joka on viiltävän ajankohtainen romaani lapsikaappaussyytöskierteestä  ja huoltokiusaamisesta, joiden kohteena on äiti. Brittikirjailija Matt Haig kertoo koskettavasta kirjastaan Mahdoton elämä, joka on ihmeellinen seikkailutarina toivosta ja uusien alkujen elämää mullistavasta voimasta. Kirsi Pihan haastattelee etänä. 

Ohjelma sunnuntaina 26.10.
Messujen päätöspäivänä vuorossa ovat Jenna Kostet, jonka suositut romaanit Sinisiipisten saari ja Valkoisen linnun kaupunki vievät lukijan 1930-luvun Turkuun sekä Ari Turunen, jonka uunituore tietokirja Rohtojen atlas valottaa parantavien kasvien historiaa.

Päälavojen ohjelma-aikataulu

To 23.10.

12.00-12.30 Töölönlahti, Vehka Kurjenmiekka: Jouka Lumisalon ihastumisoppi 

16.00-16.30 Esplanadi, Jiri Nikkinen: Hyvä bore – Clifters, Beatles ja koko elämäni musan parissa  

18.00-18.30 Töölönlahti, Nino Haratishvilin Kahdeksas elämä ja sen kuohuva vuosisata. Keskustelussa Hanna Lämsä ja suomentaja Anne Kilpi.

Pe 24.10.

18.00-18.30 Kallio, Tuire Malmstedt: Lintusielu & Kari Haakana: Kirvesmies

19.00-19.30 Kallio, Sieluton S: omaelämäkertakirjallisuus eloonjäämistaitona                

La 25.10.

11.30-12.00 Esplanadi, Karsten Dusse, mies Murhat ja mindfulness -menestysdekkarin takana

12.00-12.30 Hakaniemi, Riku Siivonen ja Elämän ja kuoleman huone

13.30-14.00 Hakaniemi, Maaria Päivinen: Lastani et vie

18.30-19.00 Hakaniemi, Matt Haig: Mahdoton elämä         

Su 26.10.

14.30-15.00 Töölönlahti, Jenna Kostet Sinisiipisten saarella ja Valkoisen linnun kaupungissa

16.30 Hakaniemi, Ari Turunen: Rohtojen atlas

Helsingin kirjamessujen lisäksi meillä on ohjelmaa myös Turun kirjamessuilla, Tampereen kirjamessuila sekä Jyväskylän kirjamessuilla.

Avainsanat

helsingin kirjamessutdekkarihuumorihistoriaromaanitietokirjarohdoksetparantavat kasvitmatt haigari turunenkarsten dussekari haakanamaaria päivinentuire malmstedtvehka kurjenmiekkariku siivonenisyyshuoltajuuskiistajiri nikkinenbeatlescliftersmusiikki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Karsten Dusse (c) Ann Kristin Brücker
Karsten Dusse (c) Ann Kristin Brücker
Lataa
Jiri Nikkinen @ Panu Pälviä
Jiri Nikkinen @ Panu Pälviä
Lataa
Riku_Siivonen_kuva Aula /Noora Karlsson
Riku_Siivonen_kuva Aula /Noora Karlsson
Lataa
Maaria Päivinen (c) Jukka Koskinen
Maaria Päivinen (c) Jukka Koskinen
Lataa
Haig, Matt (c) Kan Lailey
Haig, Matt (c) Kan Lailey
Lataa
Vehka Kurjenmiekka (c) Aliina Laine
Vehka Kurjenmiekka (c) Aliina Laine
Lataa
Jenna Kostet (c) Sara Lehtomaa
Jenna Kostet (c) Sara Lehtomaa
Lataa
Kari Haakana (c) Sara Lehtomaa
Kari Haakana (c) Sara Lehtomaa
Lataa
Tuire Malmstedt (c) Sara Lehtomaa
Tuire Malmstedt (c) Sara Lehtomaa
Lataa
Ari Turunen (c) Sara Lehtomaa
Ari Turunen (c) Sara Lehtomaa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.

Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Aula & Co

"Tyttöjen Bonnie & Clyde", jatkoa Murhat ja mindfulnessille ja muita alkukesän dekkariuutuuksia11.6.2025 07:21:29 EEST | Tiedote

Alkukesän ja loppukevään dekkariuutuuksissa ovat Hannah Deitchin esikoisteos Tappaja-ainesta, Lynn Messinan 1800-luvun alun Englantiin sijoittuva Katala esitys ja Benjamin Stevensonin humoristinen Kuka tahansa tässä junassa voi olla syyllinen. Tällä viikolla julkaistaan Lasiavain-palkitun Tove Alsterdalin Salakäytävä. Tuire Malmstedtin Metso & Vauramo -dekkarin viimeinen osa Lintusielu ja Martin Österdahlin Rapujuhlat ilmestyvät heinä-elokuun vaihteessa. Elokuun lopussa ilmestyy yllätyshitiksi Suomessakin nousseen Karsten Dussen Murhat ja mindfulnessin jatko-osa Sisäinen lapseni tahtoo tappaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye