Menestysdekkaristi Karsten Dusse ja muut vieraat Helsingin kirjamessuilla

Helsingin kirjamessut pidetään Messukeskuksessa 23.-26.10.2025. Aula & Co:n osasto 6h50 on pääkäytävän varrella oikealla puolella.

Ohjelma torstaina 23.10.

Vehka Kurjenmiekka kertoo hurmaavasta ja suositusta teoksestaan Jouka Lumisalon ihastumisoppi, joka on koskettava kirja uusista mahdollisuuksista ja menneisyyden kohtaamisesta höystettynä ripauksella taianomaisuutta. Suomen “viidentenä Beatlesinakin” tunnettu Jiri Nikkinen elämäkerran Hyvä Bore – Clifters, Beatles ja koko elämäni musan parissa julkistustilaisuus.Keskustelussa on myös georgialaissyntyisen Nino Haratishvili Kahdeksas elämä (Brilkalle), joka valottaa kuohuvaa vuosisataa.

Ohjelma perjantaina 24.10.

Kirjailija Tuire Malmstedt kertoo uusimmasta dekkaristaan Lintusielu, joka jatkaa suosittua Metso & Vauramo -sarjaa. Kirjastaan kertoo myös dekkaristi Kari Haakana, jonka uutuus Kirvesmies on 1970-luvun Suomeen sijoittuva jännittävä sarjamurhaajadekkari ja vakoojaromaani. Lisäksi keskustellaan omaelämäkertakirjallisuudesta eloonjäämistaitona, kun puheenaiheena on Samuel S:n teos Sieluton S – Miten minusta tuli tappaja.

Ohjelma lauantaina 25.10.

Suosittu saksalaiskirjailija Karsten Dusse kertoo Murhat ja mindfulness -menestysdekkareistaan. Riku Siivonen keskustelee viimeisimmästä tietokirjastaan Elämän ja kuoleman huone, joka on rehellinen ja ravisteleva kuvaus isyydestä synnytyksen keskellä. Kirjailija Maaria Päivinen esittelee omiin kokemuksiinsa pohjautuvaa teostaan Lastani et vie, joka on viiltävän ajankohtainen romaani lapsikaappaussyytöskierteestä ja huoltokiusaamisesta, joiden kohteena on äiti. Brittikirjailija Matt Haig kertoo koskettavasta kirjastaan Mahdoton elämä, joka on ihmeellinen seikkailutarina toivosta ja uusien alkujen elämää mullistavasta voimasta. Kirsi Pihan haastattelee etänä.

Ohjelma sunnuntaina 26.10.

Messujen päätöspäivänä vuorossa ovat Jenna Kostet, jonka suositut romaanit Sinisiipisten saari ja Valkoisen linnun kaupunki vievät lukijan 1930-luvun Turkuun sekä Ari Turunen, jonka uunituore tietokirja Rohtojen atlas valottaa parantavien kasvien historiaa.

Päälavojen ohjelma-aikataulu

To 23.10.

12.00-12.30 Töölönlahti, Vehka Kurjenmiekka: Jouka Lumisalon ihastumisoppi

16.00-16.30 Esplanadi, Jiri Nikkinen: Hyvä bore – Clifters, Beatles ja koko elämäni musan parissa



18.00-18.30 Töölönlahti, Nino Haratishvilin Kahdeksas elämä ja sen kuohuva vuosisata. Keskustelussa Hanna Lämsä ja suomentaja Anne Kilpi.

Pe 24.10.

18.00-18.30 Kallio, Tuire Malmstedt: Lintusielu & Kari Haakana: Kirvesmies

19.00-19.30 Kallio, Sieluton S: omaelämäkertakirjallisuus eloonjäämistaitona

La 25.10.

11.30-12.00 Esplanadi, Karsten Dusse, mies Murhat ja mindfulness -menestysdekkarin takana

12.00-12.30 Hakaniemi, Riku Siivonen ja Elämän ja kuoleman huone

13.30-14.00 Hakaniemi, Maaria Päivinen: Lastani et vie

18.30-19.00 Hakaniemi, Matt Haig: Mahdoton elämä

Su 26.10.



14.30-15.00 Töölönlahti, Jenna Kostet Sinisiipisten saarella ja Valkoisen linnun kaupungissa

16.30 Hakaniemi, Ari Turunen: Rohtojen atlas

Helsingin kirjamessujen lisäksi meillä on ohjelmaa myös Turun kirjamessuilla, Tampereen kirjamessuila sekä Jyväskylän kirjamessuilla.