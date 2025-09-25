Seniorin hyvinvointineuvola palkittiin kansallisen Kestävän kasvun ohjelman parhaimpana toimintamallina
Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorin hyvinvointineuvolan toimintamalli sai tunnustusta keskiviikkona pidetyssä Suomen Kestävän kasvun ohjelman lopputilaisuudessa. Tilaisuudessa palkittiin paras Kestävän kasvun ohjelmassa kehitetty toimintamalli yhteensä 67 toimintamallin joukosta. Seniorin hyvinvointineuvola pääsi jaetulle ykkössijalle yhdessä Helsingin kaupungin maahanmuuttajataustaisten nuorten ja perheiden monialaisen toimintamallin kanssa.
– Tämä on hieno tunnustus ja kertoo, että meillä Keski-Suomessa tehdään valtakunnallisesti merkittävää kehittämistyötä, iloitsee Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman ohjelmapäällikkö Marja Vaitinen. – Pysyväksi juurtuminen on monien hankkeissa kehitettävien toimintamallien suurin haaste, mutta seniorin hyvinvointineuvolan kohdalla olemme onnistuneet siinä erinomaisesti. Siksi tämä tunnustus on meille erityisen arvokas.
Seniorin hyvinvointineuvola valittiin voittajaksi, koska sen kehittämisessä on keskitytty ”asiakasryhmään, jossa asiakkaiden määrällisen kasvun vuoksi on tärkeä löytää uusia ja innovatiivisia tapoja tarjota tukea. Keskiössä on moniammatillinen ja monialainen työ sekä sote-palvelujen lisäksi ennakoiva neuvonta ja kolmannen sektorin toiminta.”
– Senioreissa on valtaisa voimavara, johon kannattaa panostaa. Seniorin hyvinvointineuvolan toiminnalla olemme tavoittaneet juuri niitä ikääntyviä, joilla on vielä terveyttä ja toimintakykyä vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa tulevinakin vuosina, kertoo toimintamallia kehittänyt projektityöntekijä Lotta Katajapuu-Rutanen.
Oikea-aikaista tietoa elämänlaadun ylläpitoon ja kohentamiseen
Seniorin hyvinvointineuvolasta on saatu jo selkeitä hyötyjä. Lähes joka viides 68-vuotiaille suunnattuun hyvinvointitarkastukseen osallistuneista on tunnistanut uusia terveyteensä vaikuttavia riskitekijöitä. Kun asiakas saa tietoa ja ohjausta tilanteeseensa oikea-aikaisesti, pystytään vaikuttamaan elämänlaadun ylläpitoon ja kohentamiseen.
– Olemme seniorin hyvinvointineuvolassa tukeneet ikääntyviä oman terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä, kuvaa projektipäällikkö Essi Kurkinen. – Lisäksi olemme vahvistaneet digitaalisen asioinnin mahdollisuuksia esimerkiksi videovastaanottojen ja verkossa täytettävien lomakkeiden muodossa.
Toimintamallin kehittäminen on ollut alusta lähtien tasavertaista yhteistyötä hyvinvointialueen ikääntyneiden ennaltaehkäisevän tuen palveluiden ja hankkeen kesken.
– Toimiva yhteistyö on ollut avaintekijä mallin juurtumiselle, projektityöntekijä Lotta Katajapuu-Rutanen kertoo. – Iso kiitos tästä tunnustuksesta kuuluu kaikille kehittämistyössä mukana olleille ammattilaisille, kuntien hyte-työtä tekeville, seurakuntien ja järjestöjen toimijoille.
Lämpimät onnittelut koko seniorin hyvinvointineuvolan tiimille!
Kooltaan ainutlaatuinen hankekokonaisuus Suomessa
Kestävän kasvun ohjelma on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima hankekokonaisuus, jossa on tuettu hyvinvointialueita koronakriisistä toipumisessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä yhteensä yli 300 miljoonalla eurolla. Hankkeen rahoitus on tullut Euroopan unionin kertaluontoisesta elpymisvälineestä NextGeneration EU.
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma sai rahoituksesta yli 11,5 miljoonaa euroa. Hankerahoituksella on edistetty hoitoon ja palveluun pääsyä, kehitetty uusia digitaalisia ratkaisuja, vahvistettu tietopohjaa ja tehty hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta helposti löydettäväksi. Hankkeen tuloksia esitellään loppuseminaarissa 29.10. Jyväskylässä. Loppuseminaariin voi ilmoittautua 10.10. klo 16 mennessä tällä lomakkeella. Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja Vaitinen, ohjelmapäällikkö, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 1945730, marja.vaitinen(at)hyvaks.fi
Essi Kurkinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 6117213, essi.m.kurkinen(at)hyvaks.fi
Lotta Katajapuu-Rutanen, projektityöntekijä, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 1830522, lotta.katajapuu-rutanen(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Sanni Saarelainen, p. 040 5394332, sanni.saarelainen(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
