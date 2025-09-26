Suomen riistakeskus

Ohjeita akuutteihin suurpetotilanteisiin

26.9.2025 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote

Jaa

Suurpedot välttelevät yleensä ihmistä, mutta toisinaan ne voivat eksyä asutuksen läheisyyteen tai käyttäytyä muuten poikkeuksellisen rohkeasti. Tiedote kokoaa ohjeet siitä, kenelle suurpetohavainnoista tulee ilmoittaa ja millaisin keinoin viranomaiset voivat tilanteisiin puuttua.

Asutuksen läheisyydessä tehdystä suurpetohavainnosta tulee aina ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta riista.fi.

Petoyhdyshenkilö tarkistaa havainnon ja kirjaa sen TASSU-järjestelmään. Hän arvioi, onko kyse satunnaisesta vierailusta vai toistuvasta ongelmasta. Toistuvat käynnit piha-alueilla voivat johtaa siihen, että eläin luokitellaan huolta tai uhkaa aiheuttavaksi ja Suomen riistakeskus voi myöntää sille karkotusluvan.

Jos karkotustoimet eivät riitä, Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan eläimen pyytämiseen. Tämä on kuitenkin viimesijainen keino. Suomen riistakeskuksen lupa edellyttää aina lupahakemusta.

Suurpedoista eniten pihavierailuja Tassuun on kirjattu sudelle. Vuoden 2025 aikana (tilanne 22.9.2025) Suomen riistakeskus on myöntänyt sudelle poronhoitoalueen eteläpuolella 39 karkotuslupaa ja 35 poikkeuslupaa. Yksi lupa voi koskea useampaa eläinyksilöä.

Hätätilanteet ja poliisin toiminta

Jos suurpeto käyttäytyy arvaamattomasti, lähestyy ihmistä tai ei poistu pihapiiristä, on kyse vakavasta uhasta. Tällöin tulee välittömästi soittaa hätänumeroon 112. Poliisi päättää eläimen karkottamisesta tai lopettamisesta.

Vuonna 2025 poliisin määräyksellä on lopetettu 10 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella.

Vahingot, karkottaminen ja pakkotila

Jos suurpeto tappaa metsästyskoiran tai kotieläimen, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi paikalliselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tarkastaa vahinkopaikan. Ruokavirasto maksaa mahdolliset korvaukset maa- ja metsätalousministeriön määrärahoista. Jos tilanteessa ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua, riistakeskus voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella myöntää poikkeusluvan vahinkoa aiheuttaneen eläimen pyytämiseen erityisen merkittävien vahinkojen estämiseksi.

Suurpedon voi karkottaa omatoimisesti pihapiiristä tai laitumelta eläintä vahingoittamatta esimerkiksi melua, valoa tai turvallisesti tehtyä varoituslaukausta käyttäen. Eläintä ei saa ajaa hoidetun alueen ulkopuolella.

Henkilöä tai kotieläintä saa puolustaa suurpedolta pakkotilan perusteella, jos on välitön ja pakottava vaara. Tilanteen tulee olla yllättävä ja riski hyökkäykselle suuri ja välitön. Poliisi tutkii aina pakkotilaan vedoten tehdyn suurpedon vahingoittamisen, ja päätöksen vastuuvapaudesta tekee tuomioistuin tai syyttäjä.

Kuka auttaa, jos suurpeto tulee pihapiiriin (metsastajalehti.fi)

Ohjeet suurpedon kohtaamiseen (riista.fi)

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot (riista.fi)

Avainsanat

suurpetosusi

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye