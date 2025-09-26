Ohjeita akuutteihin suurpetotilanteisiin
Suurpedot välttelevät yleensä ihmistä, mutta toisinaan ne voivat eksyä asutuksen läheisyyteen tai käyttäytyä muuten poikkeuksellisen rohkeasti. Tiedote kokoaa ohjeet siitä, kenelle suurpetohavainnoista tulee ilmoittaa ja millaisin keinoin viranomaiset voivat tilanteisiin puuttua.
Asutuksen läheisyydessä tehdystä suurpetohavainnosta tulee aina ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta riista.fi.
Petoyhdyshenkilö tarkistaa havainnon ja kirjaa sen TASSU-järjestelmään. Hän arvioi, onko kyse satunnaisesta vierailusta vai toistuvasta ongelmasta. Toistuvat käynnit piha-alueilla voivat johtaa siihen, että eläin luokitellaan huolta tai uhkaa aiheuttavaksi ja Suomen riistakeskus voi myöntää sille karkotusluvan.
Jos karkotustoimet eivät riitä, Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan eläimen pyytämiseen. Tämä on kuitenkin viimesijainen keino. Suomen riistakeskuksen lupa edellyttää aina lupahakemusta.
Suurpedoista eniten pihavierailuja Tassuun on kirjattu sudelle. Vuoden 2025 aikana (tilanne 22.9.2025) Suomen riistakeskus on myöntänyt sudelle poronhoitoalueen eteläpuolella 39 karkotuslupaa ja 35 poikkeuslupaa. Yksi lupa voi koskea useampaa eläinyksilöä.
Hätätilanteet ja poliisin toiminta
Jos suurpeto käyttäytyy arvaamattomasti, lähestyy ihmistä tai ei poistu pihapiiristä, on kyse vakavasta uhasta. Tällöin tulee välittömästi soittaa hätänumeroon 112. Poliisi päättää eläimen karkottamisesta tai lopettamisesta.
Vuonna 2025 poliisin määräyksellä on lopetettu 10 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella.
Vahingot, karkottaminen ja pakkotila
Jos suurpeto tappaa metsästyskoiran tai kotieläimen, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi paikalliselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tarkastaa vahinkopaikan. Ruokavirasto maksaa mahdolliset korvaukset maa- ja metsätalousministeriön määrärahoista. Jos tilanteessa ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua, riistakeskus voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella myöntää poikkeusluvan vahinkoa aiheuttaneen eläimen pyytämiseen erityisen merkittävien vahinkojen estämiseksi.
Suurpedon voi karkottaa omatoimisesti pihapiiristä tai laitumelta eläintä vahingoittamatta esimerkiksi melua, valoa tai turvallisesti tehtyä varoituslaukausta käyttäen. Eläintä ei saa ajaa hoidetun alueen ulkopuolella.
Henkilöä tai kotieläintä saa puolustaa suurpedolta pakkotilan perusteella, jos on välitön ja pakottava vaara. Tilanteen tulee olla yllättävä ja riski hyökkäykselle suuri ja välitön. Poliisi tutkii aina pakkotilaan vedoten tehdyn suurpedon vahingoittamisen, ja päätöksen vastuuvapaudesta tekee tuomioistuin tai syyttäjä.
