Liikevaihto ja tulos laskivat lauhan sään ja matalien markkinahintojen vuoksi
Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto tammi–elokuussa 2025 oli selvästi viime vuotta alemmalla tasolla. Alkuvuoden poikkeuksellisen lämmin sää ja alhaiset sähkön markkinahinnat vaikuttivat sekä liikevaihtoon että tulokseen.
Konsernin liikevaihto 1–8/2025 oli 271,1 milj. euroa, joka on noin 12 prosenttia alhaisempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1–8/2025 oli noin 19,4 milj. euroa alhaisempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Alhaisempi liikevaihto ja tulos johtuvat erityisesti sähkönmyynnin ja -tuotannon heikommasta kannattavuudesta sekä matalista sähkön markkinahinnoista.
Sähkön ja kaukolämmön myynti sekä siirretyn sähkön määrä ovat pysyneet selvästi viime vuotta alemmalla tasolla. – Energiavuoden alku on ollut meille poikkeuksellisen haastava. Lämmin sää ja alhaiset sähkön hinnat ovat heikentäneet tulostamme. Olemme kuitenkin jatkaneet määrätietoisia investointeja toimitusvarmuuden parantamiseen ja uusiutuvaan energiaan. Solarigo Systemsin kehitystä on hidastanut uusien aurinkopuistohankkeiden vähyys, mutta olemme silti onnistuneet edistämään hankkeita pitkäjänteisesti. Rakennamme vahvaa perustaa tulevaisuuden kilpailukyvylle, sillä sähkön kulutuksen kasvu tulevaisuudessa edellyttää näitä investointeja jo nyt, toteaa Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Mikael Venäläinen.
Investoinnit jatkuvat sähköverkon ja uusiutuvan energian kehittämisessä
Konsernin investoinnit ovat jatkuneet vahvana. Erityisesti sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen sekä uusiutuvan energian hankkeet ovat jatkuneet lähes edellisten vuosien tasolla. Kesäkuussa käynnistyi kaupallinen sähköntuotanto Pyhäsalmen kaivoksen alueelle rakennetussa Callio-aurinkopuistossa, ja elokuussa Solarigo Systems osti Skarta Energyn osuuden ja jatkaa hanketta sähkövaraston toteutuksella. Huuhtimäen tuulivoimahankkeen YVA-menettely ja kaavoitus eteni keväällä. Järvi-Suomen Energia osallistui yhdessä muiden itäsuomalaisten verkkoyhtiöiden kanssa ehdotukseen sähkömarkkinalain muutoksista, tavoitteena kohtuullisemmat siirtomaksut ja investointien hallittu toteutus.
Konsernin merkittävin liiketoimintauutinen oli elokuussa julkistettu Lumme Energian yhdistyminen Oomi Oy:n. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi kaupan 8.9.2025. Yhdistymisen myötä Lumme Energian kaikki asiakkaat siirtyvät Oomin asiakkaiksi viimeistään vuoden 2026 alkuun mennessä. Järjestelyssä syntyy Suomen suurin energiapalveluyhtiö, joka palvelee yli 800 000 asiakasta ympäri Suomen.
Myös vastuullisuus on ollut keskeinen kehityskohde alkuvuoden aikana. Tavoitteita ja toimenpiteitä on suunniteltu liittyen vähähiiliseen ja kestävään toimintaan, eettisiin hankintakäytäntöihin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Talouden tunnusluvut
|Konsernin tunnusluvut
|1-8/2025
|1-8/2024
|2024
|Liikevaihto, M€
|
271,1
|
306,7
|
463,4
|Käyttökate, M€
|
22,3
|
39,2
|
53,0
|Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja -veroja, M€
|
-3,3
|
16,1
|
19,7
|Investoinnit, M€
|
52,3
|
50,3
|
89,3
|Omavaraisuusaste
|
18,5
|
19,4
|
19,6
|Henkilöstö keskimäärin
|
174
|
166
|
166
Uudet hankkeet lisäävät sähköverkon investointitarpeita
Konsernin toimialueella on suunnitteilla lukuisia teollisen mittakaavan sähköntuotanto- sekä kulutushankkeita. Toteutuakseen nämä hankkeet tarvitsevat vahvaa sähköverkkoa, mikä tulee edellyttämään lähivuosien aikana myös merkittäviä investointeja sähkönsiirtoverkkoihin säävarmuusinvestointien lisäksi. Lämmöntuotannon polttoaineiden ylikuumentuneen markkinahinnan rauhoittuminen olisi kaukolämpöliiketoiminnalle suotuisaa. Polttoainevarastot ovat energiayhtiöillä tällä hetkellä hyvällä tasolla, eikä tarvetta uusille polttoainehankinnoille tulevalle lämmityskaudelle juurikaan ole.
Markkinat ovat epävarmat, mutta investointien ansiosta vakaata tuloksentekokykyä
Markkinatilanne on edelleen epävarma, ja sähkön markkinahintojen kehitys ja sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi loppuvuoden tulokseen. Konsernin jo useita vuosia jatkuneet investoinnit päästöttömään sähköntuotantoon, paikallisia polttoaineita käyttävään lämmöntuotantoon sekä vahvaan sähköverkkoon luovat vakaata tuloksentekokykyä myös tulevaisuudessa. Vaikka konsernin tulos on tällä hetkellä painunut tappiolle, uskotaan koko vuoden tuloksen olevan kuitenkin vähintään viime vuoden tasoa.
Yhteyshenkilöt
Mikael VenäläinentoimitusjohtajaSuur-Savon Sähkö OyPuh:010 210 4240mikael.venalainen@sssoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme sähköä ja aurinkosähköratkaisuja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 470 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 170 henkilöä.
