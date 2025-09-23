Pohjois-Karjalan ELY-keskus

ELY-keskuksen rakennusperintöavustukset haussa loka–marraskuussa

25.9.2025 12:47:49 EEST | Pohjois-Karjalan ELY-keskus | Tiedote

Nyt on hyvä aika valmistautua tekemään rakennusperintöavustuksen hakemusta. Avustusten hakuaika päättyy 1.12.2025. Avustusta voidaan myöntää perinnekorjauksiin ja sellaisten perinteisten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun, joilla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

Vanhan rakennuksen kunnostaminen on käsityötä. Kuva: Pekka Piiparinen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Avustushakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään 1.12.2025.

Avustuspäätökset tehdään seuraavan vuoden keväällä ympäristöministeriön jakamien määrärahojen puitteissa. Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä nykyisten ELY-keskusten pohjalta muodostetaan kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2026. Näin Pohjois-Karjalan osalta avustuspäätökset tulee tekemään ensi keväänä uusi Itä-Suomen elinvoimakeskus.

Rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville. Tavoitteena on myös vahvistaa rakennusalan kestävää kehitystä korjausrakentamisen ja hiilineutraalien ratkaisujen osalta. Lisäksi avustuksella ylläpidetään perinnekorjaamisen osaamista sekä käden taitoja, perinteisiä työtapoja ja rakennusajan materiaaleja kunnioittaen. Hoitoavustuksella voidaan tukea myös säilyttävää korjaussuunnittelua.

Toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voi hakea myös rakennuksen pihapiirin ympäristön kunnostamiseen ja korjaussuunnitteluun. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Avustushakemus kannattaa tehdä sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, mutta hakemuksen voi myös tehdä tulostettavalle lomakkeelle, joka postitetaan ELY-keskukseen.  

Rakennusperinnön hoitoavustuksen ohjeet ja avustushakemus löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta:

Yhteyshenkilöt

Pekka Piiparinen
alueidenkäyttöasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Puhelin: 0295 026 001
Sähköposti: pekka.piiparinen@ely-keskus.fi

Vanhan rakennuksen kunnostaminen on käsityötä. Kuva: Pekka Piiparinen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu

p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

