ELY-keskuksen rakennusperintöavustukset haussa loka–marraskuussa
Nyt on hyvä aika valmistautua tekemään rakennusperintöavustuksen hakemusta. Avustusten hakuaika päättyy 1.12.2025. Avustusta voidaan myöntää perinnekorjauksiin ja sellaisten perinteisten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun, joilla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Avustushakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään 1.12.2025.
Avustuspäätökset tehdään seuraavan vuoden keväällä ympäristöministeriön jakamien määrärahojen puitteissa. Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä nykyisten ELY-keskusten pohjalta muodostetaan kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2026. Näin Pohjois-Karjalan osalta avustuspäätökset tulee tekemään ensi keväänä uusi Itä-Suomen elinvoimakeskus.
Rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville. Tavoitteena on myös vahvistaa rakennusalan kestävää kehitystä korjausrakentamisen ja hiilineutraalien ratkaisujen osalta. Lisäksi avustuksella ylläpidetään perinnekorjaamisen osaamista sekä käden taitoja, perinteisiä työtapoja ja rakennusajan materiaaleja kunnioittaen. Hoitoavustuksella voidaan tukea myös säilyttävää korjaussuunnittelua.
Toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voi hakea myös rakennuksen pihapiirin ympäristön kunnostamiseen ja korjaussuunnitteluun. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.
ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.
Avustushakemus kannattaa tehdä sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, mutta hakemuksen voi myös tehdä tulostettavalle lomakkeelle, joka postitetaan ELY-keskukseen.
Rakennusperinnön hoitoavustuksen ohjeet ja avustushakemus löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka Piiparinen
alueidenkäyttöasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Puhelin: 0295 026 001
Sähköposti: pekka.piiparinen@ely-keskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu
p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
