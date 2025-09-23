ELY-keskuksen rakennusperintöavustukset haussa loka–marraskuussa

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Avustushakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään 1.12.2025.

Avustuspäätökset tehdään seuraavan vuoden keväällä ympäristöministeriön jakamien määrärahojen puitteissa. Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä nykyisten ELY-keskusten pohjalta muodostetaan kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2026. Näin Pohjois-Karjalan osalta avustuspäätökset tulee tekemään ensi keväänä uusi Itä-Suomen elinvoimakeskus.

Rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville. Tavoitteena on myös vahvistaa rakennusalan kestävää kehitystä korjausrakentamisen ja hiilineutraalien ratkaisujen osalta. Lisäksi avustuksella ylläpidetään perinnekorjaamisen osaamista sekä käden taitoja, perinteisiä työtapoja ja rakennusajan materiaaleja kunnioittaen. Hoitoavustuksella voidaan tukea myös säilyttävää korjaussuunnittelua.

Toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voi hakea myös rakennuksen pihapiirin ympäristön kunnostamiseen ja korjaussuunnitteluun. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Avustushakemus kannattaa tehdä sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, mutta hakemuksen voi myös tehdä tulostettavalle lomakkeelle, joka postitetaan ELY-keskukseen.

Rakennusperinnön hoitoavustuksen ohjeet ja avustushakemus löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta: