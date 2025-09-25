Johannes Yrttiaho: Hallitus on nyt vastuussa töiden jatkumisesta Uudenkaupungin autotehtaalla

– Suomen valtio on Valmet Automotiven nykyisin huomattavana enemmistöomistajana suoraan vastuussa Uudenkaupungin autotehtaan työpaikoista ja töiden jatkumisesta, Yrttiaho sanoo.

Yle uutisoi tiistaina yt-neuvottelujen käynnistymisestä Uudenkaupungin autotehtaalla. Keskiviikkona tuli tieto, että Mercedes-Benzin tuotanto Uudessakaupungissa loppuu, eikä uusista tilauksista ole tietoa.

Syyskuun alussa, ennen uutista henkilöstövähennyksistä, Suomen valtio osti enemmistön eli 79 prosenttia Valmet Automotiven osakkeista. Samalla kerrottiin, että yhtiö on jatkossa suorassa valtio-omistuksessa, eikä siis enää markkinaehtoisiin sijoituksiin keskittyvän valtionyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kautta. Yhtiötä myös rahoitettiin 37,5 miljoonalla.

Yrttiaho muistuttaa, että eurooppalainen autoteollisuus on tällä hetkellä lamassa. Merkittävät teollisuusmaat, kuten Saksa, vetävät vähenevää tuotantoa omiin tehtaisiinsa.

– Vaikuttaa siltä, että Suomen valtio tuli nyt Valmet Automotiven merkittäväksi enemmistöomistajaksi pakkotilanteessa. Uudenkaupungin autotehtaan ja koko Valmet Automotiven tulevaisuus on hämärän peitossa. Yhtiön omistusjärjestelyt, yksityisten sijoittajien omistusosuuden pieneneminen ja valtion vahva suora omistus jatkossa sekä lisäksi yhtiöön suunnattu merkittävä rahoitus voivat viitata siihen, että yhtiön ongelmat ovat vakavia, tilanne on kriittinen ja siksi Valmet Automotive otettiin valtion haltuun. Samalla yksityisten sijoittajien vastuut näyttävät keventyneen, Yrttiaho sanoo.

Vielä vuonna 2021 Valmet Automotive työllisti lähes 4 200 henkeä. Henkilöstöä on vähennetty vain muutaman vuoden aikana niin, että tällä hetkellä autotehtaalla työskentelee enää 1 300 henkilöä. He kaikki ovat nyt muutosneuvotteluiden piirissä. Työt ovat vaarassa loppua 1 075 henkilöltä.

– Mitä hallitus aikoo tehdä Varsinais-Suomen, Vakka-Suomen ja Uudenkaupungin alueen tukemiseksi? Mitkä ovat syyt sille, että valtio otti Valmet Automotiven suoraan enemmistöomistukseensa, Yrttiaho kysyy.

Valmet Automotive on viestinyt suuntaavansa autoteollisuuden rinnalla aseteollisuuteen. Lehdistössä on spekuloitu Patrian ajoneuvotilauksilla. Yrttiaho huomauttaa, että aseteollisuudessa suurten teollisuusmaiden kilpailuasema on vahva. Valtiotilaajien intresseissä on nyt pikemminkin oman kansallisen tuotantonsa vahvistaminen.

– Näiden suunnitelmien uskottavuutta ja ainakin laajempaa työllisyysvaikutusta joutuu epäilemään. Nämä seikat eivät herätä luottamusta aseteollisen toimialan erityisen laajasta tai vakaasta työllistävästä vaikutuksesta, etenkään henkilöautoihin vuosikymmenten ajan erikoistuneen sopimusvalmistajan kohdalla, Yrttiaho toteaa.

___

Edustaja Yrttiahon kirjallinen kysymys 24.9.2025

Kirjallinen kysymys Uudenkaupungin autotehtaan työpaikkojen turvaamiseksi

Eduskunnan puhemiehelle

Valmet Automotiven 23.9.2025 ilmoituksen mukaan Uudenkaupungin autotehtaan 1 300 työntekijää joutuu muutosneuvotteluihin. Yhtiön ilmoituksen mukaan työt voivat loppua 1 075 henkilöltä.

Suomen valtio on Valmet Automotiven nykyisin huomattavana enemmistöomistajana suoraan vastuussa Uudenkaupungin autotehtaan työpaikoista ja töiden jatkumisesta. Tehtaalla on tehty viime aikoina henkilöautoja Mercedes-Benzille, jonka tilaukset ovat loppumassa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kuluvan vuoden aikana.

Autotehtaan tilaukset ovat vähentyneet viime vuosina nopeasti. Vielä vuonna 2021 Valmet Automotive työllisti lähes 4 200 henkeä. Kevään 2022 muutosneuvotteluissa Uudenkaupungin autotehtaalla uhattuna oli 1 100 työpaikkaa ja kevään 2023 muutosneuvotteluissa lähes tuhat työpaikkaa. Henkilöstöä on vähennetty vain muutaman vuoden aikana niin, että tällä hetkellä autotehtaalla työskentelee yhtiön ilmoituksen mukaan enää 1 300 henkilöä. He kaikki ovat nyt alkaneiden muutosneuvottelujen kohteena ja irtisanomisuhan alla.

Valmet Automotivella on Uudenkaupungin autotehtaan lisäksi avoautojen katto- ja kinematiikkajärjestelmiin keskittyneet toiminnot Saksassa ja Puolassa. Puolan Zaryn tehtaaseen on hiljattain myös investoitu merkittävästi. Valmet Automotivella on ollut myös akkutuotannon toimintoja kaikkiaan seitsemällä paikkakunnalla Salossa ja Turussa sekä Saksassa. Akkutoiminnot eriytettiin IONCOR-nimiseen yhtiöön syksyllä 2024.

Aivan syyskuun alussa 2025, ennen nykyistä henkilöstövähennysilmoitusta, kerrottiin Suomen valtion ostavan enemmistön eli kaikkiaan 79 prosenttia Valmet Automotiven osakkeista, Kokkilan perheen sijoitusyhtiö Pontoksen vähentävän omistustaan 21 prosenttiin. Kiinalainen CATL luopuu 20,6 prosentin omistuksestaan kokonaan. Jatkossa yhtiön omistavien Suomen valtion ja Pontoksen omistusosuudet olivat aiemmin yhtä suuret, joten sijoittajien osuus yhtiössä väheni nyt tehdyissä omistusjärjestelyissä. Samalla kerrottiin, että yhtiö on jatkossa suorassa valtio-omistuksessa, eikä siis enää markkinaehtoisiin sijoituksiin keskittyvän valtionyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kautta. Yhtiötä myös rahoitettiin 37,5 miljoonalla.

Akkutoiminnoista vastannut IONCOR-yhtiö siirtyi niin ikään syyskuun alun järjestelyissä valtionyhtiö Finnish Minerals Groupin 70 prosenttiseen omistukseen. Muina IONCORIN omistajina ovat jatkossa Varma (16 %) ja Pontos (14 %). Valtion kerrottiin rahoittavan tätäkin yhtiötä 20 miljoonalla.

Eurooppalainen autoteollisuus on lamassa. Merkittävät teollisuusmaat, kuten Saksa, vetävät vähenevää tuotantoa omiin tuotantolaitoksiinsa. Vaikuttaa siltä, että Suomen valtio tuli nyt Valmet Automotiven merkittäväksi enemmistöomistajaksi pakkotilanteessa. Uudenkaupungin autotehtaan ja koko Valmet Automotiven tulevaisuus on julkisten tietojen perusteella hämärän peitossa. Yhtiön omistusjärjestelyt, yksityisten sijoittajien omistusosuuden pieneneminen ja valtion vahva suora omistus jatkossa sekä lisäksi yhtiöön suunnattu merkittävä rahoitus voivat viitata siihen, että yhtiön ongelmat ovat vakavia, tilanne on kriittinen ja siksi Valmet Automotive otettiin valtion haltuun. Samalla yksityisten sijoittajien vastuut näyttävät keventyneen.

Valmet Automotive on jo jonkin aikaa viestinyt suuntaavansa autoteollisuuden rinnalla uusille toimialoille. Aseteollisuuden tilaukset on yhtiön viestinnässä mainittu mahdolliseksi uudeksi toimialaksi. Lehdistössä on spekuloitu esimerkiksi Patrian ajoneuvotilauksilla. Aseteollisuudessa suurten teollisuusmaiden kilpailuasema on vahva ja lisäksi valtiotilaajien intressissä on nykyisessä tilanteessa pikemminkin oman kansallisen tuotannon vahvistaminen eikä suinkaan ulkomaisten sopimusvalmistajien käyttäminen. On lisäksi syytä huomioida alan kysynnän riippuvuus kansainvälisen politiikan nopeistakin muutoksista, alan muu yleinen epävarmuus, kuten kysynnän lyhytkestoisuus ja nopeasyklisyys historiallisessa katsannossa. Nämä seikat eivät herätä luottamusta aseteollisen toimialan erityisen laajasta tai vakaasta työllistävästä vaikutuksesta etenkään henkilöautoihin vuosikymmenten ajan erikoistuneen sopimusvalmistaja Valmet Automotiven kohdalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä töiden jatkumiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalla?

Voiko autonvalmistus Uudessakaupungissa loppua kokonaan?

Mitkä ovat syyt sille, että valtio otti Valmet Automotiven suoraan enemmistöomistukseensa Teollisuussijoituksen markkinaehtoisen omistuksen sijaan?

Mitä hallitus aikoo tehdä Varsinais-Suomen, Vakka-Suomen ja Uudenkaupungin alueen tukemiseksi?

Helsingissä 24.9.2025

Johannes Yrttiaho [vas]